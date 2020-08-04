如何確認遺產範圍？社會保險的死亡給付算是遺產嗎？

文：賴佩霞律師（恆安法律事務所、家事事件法授課老師）

武漢肺炎疫情全球發燒，各行各業都受到不小的影響，也使得經濟合作暨發展組織（OECD）更一舉將2020年全球經濟成長率預估值調降至2.4%。這是從2008年美國次級房貸引發的金融危機以來的最低水準。而美國華爾街股市，也曾在短短的一週內熔斷兩次，刷新自1987年的「黑色星期一」以來的記錄。

相較於各行各業感受到的疫情威脅，對於律師業來說，或許是民眾覺得疫情目前的發展呈現超展開，且目前無法控制的情形，最直接、明顯的是諮詢預立遺囑及繼承相關議題的客戶也變多了。

如何確認遺產範圍？

在處理繼承相關的議題時，免不了要先確認遺產範圍。

以往，關於確認被繼承人的遺產範圍，我們都會建議繼承人備妥相關資料後，前往國稅局申請被繼承人的財產清冊（詳見辦理不動產繼承三部曲）。

但國稅局提供的財產清冊，往往僅能供參考使用，假設被繼承人還有保險、基金等資產，在財產清冊上都看不到，則需要繼承人另外向保險公司或其他金融機構進一步查詢，非常耗費時間。

為提供更貼心的便民服務，財政部與金融監督管理委員會共同合作，從109年7月1日起，只需要到各地區的國稅局，填寫一份申請書，10個工作天內，就能收到銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心的資料囉。

社會保險的死亡給付非遺產

依我國目前社會保險的納保人數比例來看，其中投保勞保比例超過六成以上。因此，實務上最常遇到的問題，則是依勞工保險條例可以請領的喪葬津貼及遺屬給付。但不論是喪葬津貼或遺屬給付因為各有不同設立的，都不是民法所稱的遺產（詳細說明可以參考請領勞保死亡給付行不行？拋棄繼承效力 vs 勞保死亡給付請領）。

至於其他的社會保險，例如軍保、公教人員保險及農保等，依遺產及贈與稅法第16條規定，被繼承人死亡時可請領之死亡給付，和勞保的死亡給付，均屬保險給付，而不計入遺產總額。

有指定受益人的保險，未必都不用繳遺產稅

依保險法第113條規定：「死亡保險契約未指定受益人者，其保險金額作為被保險人之遺產。」換句話說，若是在有指定受益人的情形之下，保險金額就不會列入被繼承人的遺產範圍。

同樣的概念，也在遺產及贈與稅法第16條被採行。主要是考量保險的目的就是為了分散風險、消化損失，若被繼承人為保障並避免家人因其死亡失去經濟來源，使生活陷於困境，受益人領取之保險給付如再課予遺產稅，有違保險終極目的。因此萬一發生不幸事故時，基於上述目的購買之保單，經指定受益人之保險給付，不必計入被繼承人之遺產，減輕遺產稅負擔。

不過要再次提醒大家的是，在要保人和被保險人非同一人，且已指定受益人，當要保人死亡時，此時則因保險事故尚未發生，因此依遺產及贈與稅法第4條第1項規定，要保人的保單屬於「具有現金價值的財產權」，需以要保人「死亡日的保單價值」做為課徵遺產稅的基準（詳細說明：指定受益人的保險，仍有要支付遺產稅的可能）。

因此，並非是所有已經指定受益人的保單，都不用納入遺產範圍。實務上以保單進行節稅動作時，請大家要特別留意。

希望透過上面的說明，讓大家對於在被繼承人身故後所取得的財產，究竟有哪些需要列入遺產範圍，能有初步的認識和瞭解。若是申報時有遺漏，依照遺產及贈與稅法第45條規定，是可以按所漏稅額處以二倍以下的罰鍰，千萬要小心。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航