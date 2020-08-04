《傻親青春白書》：紛亂不安下的超現實青春物語

受到疫情影響，本季不少日劇都需要延期播放，甚至難逃縮短集數的命運。由木村拓哉主演的《BG終極保鏢第2季》雖然收視高企，但面對疫情也只能由原本的10集縮短至7集，提早與觀眾告別。在疫情持續肆虐及紛亂的政治局勢下，備受期待的喜劇《傻親青春白書》終於也正式首播，適時成為療癒大家心靈的輕鬆小品。

超現實的父女狂想曲

《傻親青春白書》故事講述小說家賀太郎（室剛 飾）自「女神」妻子幸子（新垣結衣 飾）去世後，一人獨自照顧女兒櫻（永野芽郁 飾）。櫻在升上大學前一直在女校讀書，對櫻極為寵愛的「傻爸爸」賀太郎擔心櫻升上大學後的新生活，於是和櫻考入同一所大學，全天候「守護」女兒。《傻親青春白書》由日本著名喜劇導演福田雄一執導，在開拍前宣布以搞笑成名的實力派演員室剛與新垣結衣飾演夫婦就已經在日本得到極大回響。兩名新生代人氣女演員永野芽郁和她的大學同學寛子 （今田美櫻 飾）繼日劇《我們做了》、《3年A班》和電影《妳在月夜裡閃耀光輝》後再次合作，亦吸引到不少年青觀眾的支持。

（小心劇透）

雖然劇情非常超現實，但這套青春物語卻可愛得動人。身為爸爸的賀太郎一方面為了保護女兒，瘋狂到和她考入同一所大學，希望無時無刻都能夠默默地守護女兒。「超齡學生」賀太郎無可避免地被同學和大學教授取笑為「大叔」，但賀太郎並不介意別人對他的評價，只要能夠保護到女兒，就算被人認為他的行為有多不合理也不介意。賀太郎在上課時會偷拍男同學，對每一位評頭品足，防止他眼中的壞男孩走近櫻。當櫻希望加入網球社團時，他會密切監視教導櫻練習網球的學長，避免女兒與學長有過多的身體接觸。這些看來非常變態的情節，由室剛演繹的賀太郎卻是非常搞笑。

以單純的心 與女兒一起成長

另一方面，賀太郎其實也童心未泯，以單純的心走進年青大學生的世界，不想自己與櫻的世界分離，希望陪伴女兒一起經歷這個人生其中一個最重要的階段。櫻和寛子因為渴望體驗「大學生生活」而參加了聯校聯誼派對，但卻因此而險些遭遇不測。身為爸爸的賀太郎立即奮不顧身，發揮其小說家的創作力，將櫻和寛子從危機中拯救出來。當櫻和寛子害怕因自己貪玩闖禍而惹怒賀太郎時，但賀太郎卻能夠非常理解她們希望參加派對的心情，他憤怒的只是櫻與同學去晴空塔而沒有讓他參與其中，失去了和女兒一起遊玩的經歷。能夠勇敢保護女兒，同時也可以理解女兒渴望成長的心情，更保持了單純的心希望和女兒一起成長，賀太郎其實也是一位討人喜愛的爸爸。

Photo Credit: 劇照

世代融和 共譜青春物語

福田雄一在第1話亦透過出生於不同世代的人去描繪現實社會上的文化差距，今年初日本雜誌《anan》訪問了日本女性的「10大理想男友職業」，結果YouTuber也令人意外地成為第7位。劇中櫻的大學同學恭介（戸塚純貴 飾）以成為YouTuber為目標，但櫻及她的朋友卻對日本傳統庶民娛樂「落語」完全沒有認識，整間大學的落語研究會也只有3位成員。然而，加入了落語研究會的「大叔」賀太郎在劇中的落語表演卻成功令現今的大學生認識到這項傳統娛樂的有趣之處，成功招攬了大量成員，櫻的同學寬子更因此愛上了賀太郎。

青春校園喜劇一向是日本國民喜愛的劇種，加上在近期疫情的陰霾下，由「大叔」室剛與一眾年青演員共演的這套超現實青春物語就來得非常合時，第1話的收視更達到10.3%。不過，現時日本的疫情仍然相當嚴重，希望此劇能夠逃過被縮短集數的厄運，為喜歡日劇的觀眾在這個紛亂不安的時候帶來歡樂。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex