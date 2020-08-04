歌曲一定要「文以載道」，歌手一定要「政治正確」？周杰倫並沒有欠我們什麼

文：波瑟芬妮（Persephone）

最近寫了一些跟小孩學才藝、教養問題有關的文，好像都在黑父母。

所以這篇我想來講講這種「需要上進」、「不斷自我超越」、「好還要更好」、「要負起社會責任」、「要有深度」、「要有教育意義」的大中華（或泛東亞？）思維，怎麼從教育／教養層面，內化到閱聽人／消費者心中，變成衡量「美學」價值的一把奇怪的尺。

一篇標題為〈一個90後周杰倫粉絲的死心史〉的文章，日前在社群上被大量轉載，作者是還可算在年輕人範圍內的90後。

他說，周杰倫之前出的新單曲《Mojito》旋律算好聽，但歌甜而「塑料」，周董跟他的好哥們大家唱唱跳跳、沒有煩惱，不若他多年前聽剛出道的周杰倫的作品，「在那個自我意識覺醒的人生啟蒙階段，他教我們要不服輸、要做第一名，告訴我們青春期要面對的所有事」。

作者說，以前的周杰倫熱衷於音樂實驗、挑戰風格混搭、開先河玩中國風、不斷創新，而且關注社會問題，寫過反家暴、寫過反戰，歌曲格局豐富多樣。剛出道的周杰倫，人看起來不乖、眼神過於不服、隨時準備唱反調，但「凡事都要做到最好」。2007年推出專輯《我很忙》之後，歌的記憶點不多、藝術質感不見了，歌詞沒有廣闊的想像空間、淪於划水，歌詞只有小歌迷般的少女、MV只有性感美女跟比基尼，十足物化女性，至於周杰倫的人呢？他的「年少時的拔群勁兒不見了！」

「那個教這一代人不要太乖、不要輸、要去全世界，要勇敢、要不懼權威、要將自己喜歡的事做到最好的周杰倫不見了！」作者對周杰倫成為「太過商業導向的老油條」而不再專注於音樂上的創新，感到相當失望、甚至心死；他無法接受周杰倫的敷衍跟糊弄，認為「這是一個人要如何對待自己職業的問題」。「他或許並沒有對不起我們，他只是對不起自己，以及這份職業。」作者如是說，他期待曾經周杰倫能「年輕時是偶像、年長後是大師」。

作者希望周杰倫像坂本龍一那樣，從青年偶像轉變為音樂匠人，「收集自然跟城市的聲音用以探究人在城市空間的生存狀態」、「將反戰、環保的思考寫入音樂」、「將音樂作為延續哲學思考的方式」。或者至少如蔡依林，從唱跳歌手蛻變，開始「跟獨立音樂人合作」、「相比口水流行歌，如今的音樂更像對藝術和自我的探索」、「歌裡有開放的性別意識、對單一審美標準的反思、跟對同性愛人的鼓勵」。

但最終，周杰倫沒有陪他一起長大，「沒有像教我們不服輸一樣，教我們負擔生命的重量，如何面對分離和背叛，愛與失去，學做父母，看清生活真相後繼續生活，與衰老和解，然後一同老去」。

這些論述的味道是不是令人感到熟悉？這不就是許多父母對孩子未來人生的期許方向嗎？從一個90後的年輕人口中冒出這樣的「教訓」，彷彿接下來一整個月都是「教孝月」了。周杰倫是否該開個「人生夢想學校」作者才會滿意呢？

我不禁想吐槽。

說個真實笑話給大家聽，我小時候還流行看日本卡通，班上同學朋友都在看《玩偶遊戲》、《庫洛魔法使》，我放學回家說我也要看，但我媽媽是學教育的、當老師的，她會買《十萬個為什麼》的整套錄影帶給我看，但覺得日本卡通都沒營養。於是她說：「好，要看可以，但你要列出這些日本卡通有什麼教育意義，說服我了，就可以看。」

我才小學中年級，能知道卡通有什麼教育意義？想看的原因不就是故事好看、劇情跟我的學校生活很像很有共鳴、畫風很美、音樂好聽、大家都在聊所以跟同學有話題嗎？想當然我沒能列出來，所以就沒得看了。

一直到我國中，有天她跟我說，當時應該讓我看《庫洛魔法使》跟《玩偶遊戲》的（那時我早已偷偷跟同學合資買了整套《玩偶遊戲》漫畫藏在學校，但後來被抓到就被揍了）。我覺得好笑，問她為什麼，她說：「因為我在國語日報上看到一個媽媽老師的文章，她說她和女兒一起看這些動畫，發現裡面教了很多人生的道理，並且讓她了解這個年紀的孩子怎麼跟人相處，她覺得很有意義、很值得看。」

我是否能看卡通的許可，是《國語日報》核發的。

荒謬的是，這個笑話在當今的「政治正確」氛圍中唾手可得，而且大家一點都不覺得荒謬。我們重視電影導演有沒有關注社會底層跟弱勢、藝術價值夠不夠高；所以台詞跟讀小說一樣拗口又文鄒鄒（誰會在日常生活中那樣講話？）、情節破碎牽強、起承轉合不自然只能靠旁白補充說明、情節中插入抽象又意識流的莫名其妙看不懂畫面，觀眾跟評審都不在意（對不起，我就是覺得大部分國片都很難看，而且片尾都要來個伊索寓言般的教化寓意頓悟，很煩）。

Photo Credit: 杰威爾音樂提供

我們重視歌手是否在歌裡唱出當代社會議題，是否夠知性、深入靈魂地感人，歌詞具有詩詞般的文學價值，或是優美地使用中文修辭，或是運用某些典故的巧思設計；至於旋律、節奏好不好聽、流不流暢、你聽了頭腦身體會不會跟著晃是其次。（喔我們只有聽西洋音樂、JPOP、KPOP或任何聽不懂歌詞的歌時，才會不計較歌詞）

我們希望戲劇可以講述更多台灣當地生活的真實樣貌、徹底呈現台灣價值跟歷史脈絡，題材、背景更多元，情節要夠曲折複雜最好有推理性並且一定要有角色慘烈廝吼，然後殺人或自殺（咦），不要老是拍些小情小愛的偶像劇，如果可以跟文學作品結合，或掀起社會輿論認真討論，那就更好了！（所以我們只能猛看韓劇當迷片啊不是嗎？）

我們要求一個好的廚師不能只是做出好吃的食物，他們還要重視食材來源、重視地域族群關係、重視小農生存、重視土地議題、重視環保、重視動物權益、重視文化歷史、重視在地價值；如果他們做的菜有完整且創新的理念，呈現手法讓人驚艷，每一次都有不同的體驗，哇那就一百分了！

上述不管哪種創作，影像、音樂、食物⋯⋯本質都是基於五感的體驗、感官的享受，或是傳遞情感的媒介，但在當代，它們卻背負了「要有一定的教育意義、社會責任」的使命感，否則這個創作就不能被認可。回頭看看歷屆金曲、金鐘、金馬獎的得獎評語，評審都是怎麼說的，你就知道了。（最好你創作者出身貧困或是年輕時很辛苦很不順，那就更偉大更正確更可歌可泣了）

所以囉，如果我們做的工作只是做起來開心、滿足、讓人喜歡而且每天都期待去上班，這是不行的，因為你的工作沒有社會影響力、沒有更深入的意義、沒有教育世人的價值，而且還過太爽不夠刻苦磨難的話，就不能讓你寫出什麼能給後輩參考的感悟心得文投稿到商管雜誌。

相較之下，「這工作薪水夠不夠多啊？」真是讓人鬆一口氣的期待。一個人喜歡、欣賞的東西，一定要被賦予有意義的、重大的、深刻的意義嗎？不能只是單純有感覺所以喜歡嗎？如果有天失去了意義，就不值得再喜歡了嗎？

Photo Credit: Netflix提供

請容我套一句經典台詞：「意義是三小？」我並不是說意義不重要，而是當我們拚命找出生命跟事物中的意義時，這個意義真的會變成三小。因為它是為了必須存在而硬被創造出來的意義，是不真實的、是奠基在「集體已有共識的主流價值政治正確」上的意義，而不是你在被事物或生命先感動——我是指有感覺的感動之後，才慢慢歸納出感動你的東西是什麼，所產生的意義。

上面這句子寫起來有點拗口，但如果你記得國文課本上的「課文賞析」，你會知道我在說什麼，就是那種感覺。

這種「標本化的意義」阻止了生命的流動，就好比小孩被送去學才藝不是出於興趣——接觸喜歡的事物而自然產生喜悅，而是為了能夠孝順／滿足父母的期待、證明自己有料不是只會讀死書、有東西可以寫在大學申請書上等意義而學。

意義至上、思維優先時，感官、感受就死掉了。然後我們就會在別的地方，找尋能滿足感受需求的出口。為什麼比起正經新聞，老天鵝新聞、眼球中央電視台跟哈哈台街訪讓人欲罷不能呢？因為它們沒三小意義，卻很在感官層面上感動了你。

周杰倫當下的人生過得很幸福開心簡單又爽，所以他寫簡單、讓自己爽的歌（就像饒舌歌手Cardi B老是在唱老娘多紅多有錢人生勝利94爽一樣），我覺得很順應自然，音樂本來就是用來表達情感的。

他如果現在硬是為了滿足社會期待，寫一些關懷社會黑暗面的歌，那就矯情了，跟他的生命也沒有連結。而且「過爽爽但關懷底層苦民所苦」的角色，千百年前就已經被釋迦摩尼悉達多、托爾斯泰跟切格瓦拉當過了，這個世界，真的不缺。

後記

我認為審美喜好是很主觀的。比方說，一個異國文化閱歷較多的人可能會跟你說，燉飯有米心才叫煮得好，吃日本料理時哇沙米跟醬油分開使用，才是有品味的吃法。但這只是義大利跟日本習慣的吃法而已，你可以說他是比較道地的吃法，可是這不等於比較好吃。像你去麵攤切黑白切，哇沙米跟醬油喇一喇吃起來就是直接過癮啊！

本文經作者授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航