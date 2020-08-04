一場勝率只有17.8%的賭局，投資「主動式基金」前請三思

在投資這場遊戲當中，只要賺錢就能夠當贏家嗎？並沒有這麼簡單，從主動投資與被動投資之間的明爭暗鬥就可略知一二。

雖然市場上的主動型投資者依然為大宗，但是近年來被動（指數化）投資的作法開始漸漸的被人接納。儘管採用指數化的投資人有變多，但是就整體市場來說還是很小。同樣的狀況也發生在管理基金的機構上，我們可以看到被動式的基金（ETF）在這幾年所佔據的大小慢慢略有起色，但比例依舊偏低。

你可能好奇的是，為什麼指數化投資有一種漸漸覺醒的感覺？我認為主要原因，是有些不能說的祕密被揭露了。

儘管如此，回頭看看我們身旁許多的投資朋友，屬於主動型的投資人依然佔據多數，或許他們並不了解想要擊潰市場是多麼不容易的一件事情，或許他們認為可以完成連專業經理人都難以完成的不可能任務。然而大部分身為散戶的你我，卻寄望在下班之後花點時間研究就有機會挑戰成功。

因此，在這篇文章我們將挖掘一個慘忍的事實，讓各位讀者理解所謂專業的主動式投資人是否能夠輕易的擊敗市場獲得超額報酬。

根據SPIVA的調查報告，內容所呈現的是主動式基金投資人相較於對應的指數報酬績效，簡單說就是主動式經理人到底有多少比例可以打敗他所追蹤的市場指數。在過去的15年間（2005/03/01-2020/03/31），所有美國股票型基金中，有高達88.4%的主動式投資管理者落後其對應的指數，除此之外，你還看到在大型成長股的管理基金更為慘烈，有高達91.4%的主動型管理機構輸給指數。這些經理人或許就跟你一樣持有一些明星級的股票，例如目前市值佔比很高的微軟、蘋果、亞馬遜等等。

除此之外，或許你曾聽到投入小型股可以藉由風險溢酬的方式擊敗大盤，但事實上在此領域也是有超過八成的主動式基金落後其對應的指數，儘管小型股的主動式管理基金相較之下看似比較沒那麼遜。但是如果有個賭局獲勝的機率只有17.8%，不免懷疑是否每個人都有意願參加。

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這些所謂的「專業基金管理機構」收取許多昂貴的費用，大部分所換來的績效連指數都不如。

只有美國市場才落後嗎？固定收益會比較安全嗎？

有趣的是，不只美國市場有這樣的狀況。以全球市場的主動型管理基金來說，有將近82.5%落後其指數，而國際市場以及新興市場的主動型管理基金落後於指數的比例也不落人後，尤其你看到新興市場的落後比例高達89.5%。

而且很不幸的，最慘的就是固定收益系列——投資人所熟悉的高收益債、美國長期公債、投資級等級的長債將近有99%的管理這些類別的主動型基金落後於指數，幾乎就是100%不及大盤。更不說是管理新興市場債的經理人了，在過去15年內，投資於新興市場的主動型機構全軍覆沒，沒有一個能打的。面對比股票市場環境還更坎坷的固定收益市場，我不敢想像把資產交給這些經理人的投資人是否知道這些事實？我不禁為他們的未來捏了一把冷汗。

短期績效有不一樣嗎？

有人說基金管理公司主要都是看短期的績效，看長期不準。那我們來看看短期的比較數據會對主動式基金比較有利嗎？以美國整體股票市場基金來看：

在2020的前四個月：

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2019/10-2020/03這六個月：

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不管是四個月還是六個月的時間週期，將近有六成以上的主動型管理基金落後其指數。

如果是市場谷底（2020/03）的前一年又會是如何？

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在過去長時間的上漲市場，主動型管理基金並未帶來優渥於指數的報酬。下跌的市場也是如此。

在2020前三個月中，這可是有包含武漢肺炎所帶來的市場大幅下跌的情況，而大型股的主動型基金依然有54%落後指數，雖然此數字相較於之前是稍微低一點，但還是有一半以上的主動式基金輸給指數，付出費用所換來的成功率卻跟擲硬幣的結果是相同的。就算經過四月份市場的反彈後，這些經理人也沒有把握時機，落後的比例反而上升到59%。

這就是所謂的下跌沒有躲開，上漲也沒有參與的最佳寫照。

散戶們，是專業經理人嗎？

不管是長時間還是短時間的投資維度，主動式管理基金的績效並無法為他們帶來的收費獲得一個合理化的解釋。不管是上漲的欣喜還是下跌的恐懼，主動式管理基金並未做到他們宣稱的趨吉避凶。

但是我們都知道，這些專業投資人每天都非常努力的在做市場研究，辛勤地拜訪公司管理階層，使用業界最高等級的財金分析大數據軟體，持續不懈的研究各公司財報，每位華爾街的經理人都不是省油的燈，投資是他們正職的工作，我相信他們所花的時間與精力絕對是我們散戶所比不上的，更何況是他們所擁有的人脈與資源，因此，我想要問的是：

如果大部分專業經理人都打不贏指數，你還會想擊敗大盤獲得超額報酬嗎？

如果你相信專業經理人可以做到，或許你該做的是把錢交給他們，但這會產生另外一個問題，你該如何找到持續可以勝出指數的經理人呢？

如果你認同連專業經理人對於指數都甘拜下風，那要做的事情就是加入指數的行列。想要獲得市場上的報酬，你能夠選擇的唯一方法就是指數化投資，除此之外，你還需持有全球多元化的分散式投資組合，如此一來，你不會因付出高額的費用選到賠錢的經理人，你也不會因個人錯誤的操作買賣時機損失資產，更不會因為選錯了股票而錯失應有的獲利。你所採取的方法將會是一網打盡，囊括現在與未來的耀眼之星。

被動投資帶你成為贏家

你想成為市場上80%的輸家還是20%的贏家？我敢肯定沒有人想在投資這場遊戲中當個賠錢的輸家。但就數據顯示，大部分的投資人都是屬於市場下的輸家。雖然指數化投資所獲得的報酬絕對不會是市場上最好的，但你必須知道，儘管被動投資不需要打敗任何的主動型投資人，可是主動型投資人卻難以擊敗市場。

最後，如果有一個勝率如下的賭局將影響投資者未來的15年，該如何做選擇，一切就取決於你的決定了。

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本文經小資yp投資理財筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航