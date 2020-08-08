《人蟻之家》導讀：渴望被愛，為何必定扼殺愛？記者踩進了蟻窩

文：盧郁佳（曾任《自由時報》主編、台北之音電台主持人、《Premiere首映》雜誌總編輯、《明日報》主編、《蘋果日報》主編、金石堂書店行銷總監，現全職寫作。曾獲《聯合報》等文學獎，著有《帽田雪人》、《愛比死更冷》等書。）

【導讀】渴望被愛，為何必定扼殺愛？

面對社會衝突，如果一來就「用悲憫超越苦難」，文學獎是穩拿了。但和稀泥又怎能超越苦難？望月諒子的小說《人蟻之家》是搖山動地而來的龐然大物，劍指鄉愿，對加害者沒在客氣，逼視受害者令人難堪的厚顏病容更不留餘地。

書中一連串殺人案，始於周刊自由記者美智子追查的小案子：便當工廠屢遭客訴勒索。「三榮事件本身是輕罪，說起來只算是隨處可見的小坑洞。沒有人想像得到，踏穿那個洞，裡頭竟有著偌大的空間，充滿了蠕動的人群，他們生活在其中，自成一個生態系，那模樣是同質而緊密的，令人聯想到蟻窩。」

便當工廠經常遭客訴誣賴以索賠。廠長為怕被追究會失業、被離婚、失去房子、淪為街友，只好借錢來賠。為什麼他不報警，反而花錢消災？

記者踩進了蟻窩。

一位二十七歲的單親媽媽，陳屍在超商後巷。家中只有七歲的兒子和三歲的女兒，等不到媽媽回來，餓了便到超市行竊。超市店長和警衛進公寓興師問罪，只見滿屋垃圾，妹妹抓了麵包狼吞虎嚥，外人這才知道慘況。

店長和警衛踩進了蟻窩。

你目睹腳下踏陷蟻窩，暴露巨大的共犯結構。但這不是第一次，而是已經很多次。但每一次，它都立刻被維穩、就地掩埋，像是沒有存在過。

這本書透過小報記者追咬蟻窩不放的奮戰，反襯主流媒體的怠惰腐敗。電視、報紙、雜誌不去挖掘貧窮根源，反而拿虛假的同情敷衍搪塞，靠不實揣測消費情緒。窮人末男即使遭受鄰里歧視、母親怒罵；他最無法忍受的，還是彬彬有禮的貓哭耗子假慈悲。

社會變得井井有條、清潔而富於功能性，空隙就會消失。原本生活在空隙的人會被排擠出去。人權家將這些人拉到檯面上，設法救濟，但貧窮的結構複雜糾結，不是說些冠冕堂皇的漂亮話就能解決的。

書中媒體報導命案，原先聯合隱瞞死者從娼，美化為「少女夢想當播音員」、「單親媽媽拚了命賺錢養活自己和孩子」；無視死者實際上既無緣擁有夢想、也不管小孩。報導假裝反歧視、骨子裡還是歧視，見死不救。媒體就像書中病態人格的富家子長谷川翼，只說別人想聽的話，就看哪一種道理對他有利，他就說哪一種道理來支持自己。鄉愿和投機，掩蓋了巨惡。世人踩到蟻窩後，假慈悲就用廉價的正義KO它。即使今天處決凶手，仍斷送了社會察覺真相的契機。

末男如果不仇恨、憤怒，就無法重歸依戀、悲憫。同樣地，社會要接納窮人，須先承認受困者「本來就是和我們不一樣的人」，「貧窮和貧困不一樣，窮只是沒錢，貧困就像是住在沒有生活基礎設施的荒蕪土地」，「講不出道理，不會簡單計算，不曾受正眼對待，意志得不到尊重……無法培養出想像力」。先承認蟻窩是嚴苛、極端的能力剝奪狀態，限制了窮人的選項，才能歸還能力。所以記者必須深入蟻窩。新聞有力量，是因為真相能改變社會。

本書作者深刻理解貧窮，宣告精神疾患、單親、虐兒、青少年黑幫犯罪、未成年從娼、職場霸凌、白領犯罪等社會問題的傳統分類架構失效，點出這些壓迫互為因果，若切割單獨應對，就保證解決不了、只會惡化。《窮忙》、《下一個家在何方》、《社會不平等》等貧窮研究都說明，貧窮有多重原因彼此增強，盤根錯節。就像多頭怪獸，砍一個頭又長回三個，砍不勝砍，所以致貧容易脫貧難。《人蟻之家》就問題每個環節，一個咬出一個，對誰也不放過。

末男兒時從狹窄巷弄、地底公寓的頂上仰望藍天，以為只要爬上階梯，任何人都能走到藍天底下享受幸福。成年後卻發現，只有自己總是從那裡的幸福世界被除外。

人為什麼會落入貧窮困境？主流怪窮人太笨或太懶。大家起跑點平等，只要努力都有機會成功。失敗只因為窮人缺乏毅力，無法延遲滿足，急於吃掉棉花糖，所以無法有所成就。扯其他原因都是藉口，不值得同情。要是同情窮人，他們只想把你拖垮。要是有救濟金可領，誰會努力工作？歐美政府財政就是被窮人吃福利拖垮，台灣千萬不能走歪路，也別讓自家孩子被窮小孩帶壞。以上就是我們從小被灌輸的階級歧視。

這種歧視，保障了上層富人對窮人的圈租。「不管世上發生任何事，都能相信它絕對威脅不到自己頭上，是穩定的社會賦予生活在其中的市民的特權。」實際上，敲詐勒索都能相信它絕對威脅不到自己頭上，是社會賦予上層市民的特權。富家子長谷川翼，是那個甩鍋給別人擔的階級。翼上名校慶應大學做志工，趁機招攬少女從娼牟利，相信「只要說句『一時鬼迷心竅』或『遭人設計』社會就會原諒我們。地下社會的人，和我這樣的人，社會當然相信我」。所以翼用免洗手機，免洗帳戶、車手取款，自我安慰「反正全都會變成你幹的」。窮人就是富人犯罪的免洗筷。

不但貧富的起點不平等，而且全程不平等。末男，是那個被別人甩鍋的階級。童年他去朋友家，朋友住在比馬路低兩層樓的谷地，得要從陰濕幽暗中爬兩層樓高的梯子上馬路。全書就是末男攀爬階級階梯想脫貧、脫黑，以抵達普通人的起點為終點，卻達不到。雖然他不笨不懶，聰明又勤奮；但無論怎樣拚命，別人犯的錯，都隨著地心引力，全落到末男頭上要他承擔。

心理學者安娜．佛洛伊德《自我與防衛機制》指出，受害者出於防衛，會用自己被害的方式去攻擊弱勢。因此他每接近普通人的世界時，就會被身邊的人一巴掌打飛，永遠看得到吃不到。反而他和地獄只有一層木板之隔，隨時會掉下去沒命。

為什麼末男這樣的受虐者常重複受虐？作者在此探入黑暗核心，藉三個性工作者的家庭，呈現虐待循環導致貧窮世襲，反覆陳辯困境，細膩突顯差異。描繪如此詭譎殘酷真實，令人坐立難安。

便當工廠的廠長付賠償保住工作，似乎很正常。但小說後半揭露公司上下內外的結構原因，並點出「因為每次他都會乖乖付錢，所以被挑上」。總務部長不付錢也不報警，堅持「我沒做錯」。人事部長則對外抱怨「我現在才知道」、「廠長沒往上報」。兩位部長和廠長，又像是翼和他身邊的免洗筷夥伴們。作者精心刻畫施虐者和受虐者的哀愁共生，「那模樣是同質而緊密的」。

廠長像工廠員工美樹的爸爸內向寡言，被媽媽數落就會毆妻；但爸爸替女兒綁頭髮，大手是溫厚笨拙的。爸爸是加害者，也是受害者。愛情、親情全都如此糾結兩難。

這些窮人有許多不合理、可恨的行為：

末男的母親賣身是為養家，為什麼反而借債陪男人打小鋼珠？甚至她根本不喜歡打小鋼珠。

末男的妹妹坐檯是為還債，為什麼反而借債養牛郎？

妹妹為什麼要把債務推給末男，末男又為什麼要承擔？

翼譏諷同伴女孩愛里賤賣肉體，愛里怒稱：「那是人家的興趣。」愛里對受虐已麻木、難得動氣，為什麼對此動氣？

人們否決奢侈消費時會說「那是想要，不是需要」，從娼少女為什麼把錢花在精品服飾、美食？學者研究，表面上窮人明明沒錢竟然買龍蝦吃，其實窮人面對日常險惡、需要龍蝦治療恐慌。看似不理性消費，背後是心理高壓在推動。嫖客和牛郎就是她們的龍蝦。

從娼是需要錢，但也需要人的溫暖。從娼是需要錢，但主要是需要人的溫暖。

本書沿途令人椎心刺骨。但在外冷內熱的冷硬派女偵探美智子如鷹撲襲下，結束於疲憊滄桑，對事主滿懷感同身受的哀憐、相濡以沫。至此它寫到了上乘的境界，就是讀者理解一切後迷惘混亂的無言。

書中美智子追查一對父母，每天把一個孩子關在兔籠，正常圍桌吃飯。這孩子死了，其他孩子也沒有怕父母，還全家去公園玩。這些適應的孩子，其實都已經得了心病。她問，痛苦根源在哪，是父母、家庭，還是有這種人存在的事實？

社會幸福的契機，必須從那痛苦混亂的自問中分娩而來。

相關書摘 ▶《人蟻之家》小說選摘：為了過不用偷竊的生活，末男敲破別人家的窗、侵門踏戶

書籍介紹

本文摘錄自《人蟻之家》，獨步文化出版

作者：望月諒子（Mochizuki Ryoko）

譯者：王華懋

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若你曾為《無人知曉的夏日清晨》的孩子們心痛，

觀看《小偷家族》、《寄生上流》如坐針氈

日本推理文學大獎作家——望月諒子

將一筆筆揭開你的不安從何而來！

難道唯有在被殺死後，才能真正成為一個「人」？

一樁胡鬧的綁票案，踩破「平等」的社會表象，

一名男子踏上犯罪之路，只為爬上無望的「階級」地獄……

【故事介紹】

不值得憐憫的被害者 VS 擾亂社會秩序的嫌犯

有必要知道他們的故事、為他們爭取正義嗎？

如果生命不分貴賤，為何有些人總是被遺忘？

22歲和27歲的女子，在東京中野區分別遭到槍殺。她們都是以賣身維生、放棄育兒的未婚媽媽。隨著媒體將她們美化為「追求夢想的女孩」、「拚命賺錢養活孩子」，社會大眾同情高漲的氛圍中，自由記者木部美智子，正在追查毫不起眼的客訴糾紛。

一家便當工廠長期受到惡劣的客訴騷擾，負責人卻不報警，選擇默默付錢了事。不料，對方的恐嚇逐漸升級，竟打電話表示「綁架了你們員工的女兒，準備兩百萬圓」，但沒人曉得那女孩是誰，只得呈報總公司，上層卻不屑地嘲諷對方「你是白痴啊」，絲毫不把威脅放在心上。

沒想到，這樁荒謬的勒索，發展愈來愈失控，歹徒甚至將毆打人質的影片寄到電視台，並不斷提高贖金。無論是被害業者、新聞記者、警方都備感困惑。搜查陷入僵局之際，美智子詫異地發現恐嚇信裡，摻有連續槍殺案中的女性毛髮！破綻百出的幼稚犯案手法，背後隱藏著何種意圖？策畫一切的真凶，究竟會是怎樣的人？

Photo Credit: 獨步文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航