日本車何以在馬來西亞陷入泥沼？上有德國車穩佔高端市場，下有國產車低價夾殺

馬來西亞地廣人稀，除了人口密集的首都吉隆坡擁有完善的軌道交通和公車系統，大部分地區的民眾出門都要以汽車代步。根據世界銀行統計，馬來西亞每千人汽車持有量高達373輛，僅排在南韓之後，因此吸引了許多汽車品牌進駐。然而馬來西亞國產車品牌倚價格優勢穩坐聲量冠亞軍，進口車則逢聲譽優良的德國進口車，日本品牌應如何與之抗衡？

車款佔有率分析：三大車款各有市場，掀背車及轎車為一般民眾首選

從汽車種類來看，大馬人偏好的車款為掀背車（hatchback）和轎車（sedan）。由於馬來西亞人均車輛數偏高，市區停車位面積狹窄，掀背車勝在車身較為短小，車主在停車時更加方便。轎車通常出現在郊區和住宅區，其城市車之定位和穩定性深受中產家庭歡迎。運動休旅車（SUV）的聲量雖不及掀背車和轎車，但其舒適度和可承載多人之功能深受高收入群體的喜愛。

品牌聲量分析：汽車品牌三分天下，日系品牌遭逢強勁對手

馬來西亞汽車品牌Top10分別由兩家本地車商、四家德國車商和四家日本車商所佔據。日本汽車品牌在馬來西亞市場有一定市佔，但個別品牌聲量上卻敗給國產車品牌，整體聲量也略遜於德國汽車品牌。由於大馬人出行需要汽車代步，剛出社會的年輕人或是中下階層的家庭多看重汽車的價格，售價為國外品牌一半的國產車成了民眾購買車子的首選。寶騰（Proton）旗下轎車Saga和「第二國產車」Perodua旗下掀背車Myvi正是因為低廉的售價而常年熱銷。

反之，德國汽車品牌頗受中上階級群體熱愛，其中以寶馬（BMW）的聲量最高。基於馬來西亞政府對進口車徵收多一倍的關稅，售價為國產車三至四倍的德國汽車主攻高檔的運動休旅車，其堅固車身、強大引擎和名牌效應更能得到富裕階層的賞識。日本汽車品牌的定位則介於國產車和德國汽車之間，多為中產階級人士所購買。由於馬來西亞貧富差距較大，貧者傾向國產車品牌，富者傾向德國汽車品牌，故日系汽車的聲量稍顯遜色。

產品聲量分析：消費者熱捧Perodua Myvi，價格和功能是關鍵

在馬來西亞銷售的汽車款式眾多，就聲量而言，Perodua Myvi獨占鰲頭，寶騰的X70、Saga和Persona緊隨在後。在國際汽車市場上一向強勢的日本汽車在馬來西亞踢到了鐵板，聲量遠不如國產品牌寶騰和Perodua。掀背車Myvi之所以深受消費者擁戴，皆因其集合了各項優點——低廉的入門價格、車身短小（方便停車）、低耗油量、低保養費以及寬敞車廂，使之成為馬來西亞國民車代表。

寶騰兩款轎車的功能與Honda、Toyota和Mazda相差無幾，但售價僅為日本汽車品牌的一半至三分之二。以轎車Proton Persona和Toyota Vios的1500cc車款為例，因汽車關稅的關係，Vios在馬來西亞的售價高達新台幣52.6萬元，Persona則僅售新台幣30.8萬元。此外，因為國產車的零件和配件都在本地生產，保養費比日系汽車更低，這對汽車首購族而言是更合適的選擇。

產業熱門關鍵字：價格和維修很重要，亦需重視引擎和變速器

日系汽車欲與馬來西亞國產和德國品牌相抗衡，可透過i-Buzz Asia產業熱門關鍵字瞭解馬來西亞消費者偏好。從熱門關鍵字中可以發現馬來西亞人買車時，最看重價格、維修兩大條件。國產品牌寶騰和Perodua抓準了消費者對價格和維修費用極其敏感的心態，在售價上比國外品牌便宜近一半，且提供價廉物美的修理和保養服務。因此正面評價上，國產車往往在「便宜價格」得到高聲量。

汽車零件方面，馬來西亞人購車時很重視引擎和變速器。馬來西亞年輕人流行「改車」，即把低價的國產車按照進口車的樣式進行改造。若要為國產車創造跑車感，就需要更換引擎。對此寶騰看中消費者的需求，透過引進英國跑車品牌蓮花（Lotus）之技術改造初始引擎，吸引年輕汽車族購買平價但動力強的車款。大馬人也偏好手動變速器（manual），一來中年消費群習慣早年的手排車，二來高階消費群認為手排車的動力較大，方便改裝成跑車。

品牌正負評價分析：日系汽車勝在外觀和內部設計，但應注意噪音、速度和動力表現

從網路對汽車品牌正負面評價來看，價格為所有評價的關鍵，佔正負評價首位。除了BMW價格昂貴部分稍高之外，五個品牌在價格表現上相似。作為德國品牌的BMW在速度、引擎動力和舒適度則表現出色。這符合德系汽車售價偏高，但做工精良的「德國製造」品牌印象。

國產車品牌寶騰在科技先進方面表現亮眼，這源於數十年來藉助外國技術和自主創新的不斷改良，使馬來西亞人不僅因為價格便宜而購買，還因信賴國產車品質而成為忠實消費者。另一國產車品牌Perodua雖然在價格和車體上佔優勢，但其外觀設計受到消費者詬病，亟待改進。

日系汽車Toyota和Honda在價格和外觀上受到肯定，卻在速度、引擎動力和噪音部分得到不少負面評價。Honda的缺陷出自噪音問題，車內隔音（soundproof）效果不佳。Toyota的缺點則是動力太弱和速度太慢，主要因其強調節油和平穩的發動機，無法像德系汽車般使用更強力的引擎。

善用市場區隔，日本汽車品牌可在價格和動力上兩手並進

縱觀i-Buzz Asia馬來西亞汽車產業研究報告，不同消費群體偏好有別。社會新鮮人和中下階層群體傾向購買價格低廉的國產車，以規避不必要的關稅和高昂的保養費。即使要加強汽車動力，民眾也會動手改裝引擎來打造國產跑車。富裕階級則負擔得起售價高昂、做工精良、動力強的德國品牌汽車。

日系汽車目前主打中產階級市場，價格介於國產和德系品牌之間，欲將市場份額擴大，日本品牌應延伸至工薪和富有階層兩個區塊，可在 價格與動力兩方面著手。價格方面，應遊說當地政府降低關稅、提供關稅減免，並建立本土汽車零件生產線以節省成本，以便與國產車競爭。動力方面，應向富有階層推銷高檔汽車款式，並著重在引擎和車身的研發，即可與德系汽車爭奪高端市場。若能善用市場區隔（market segmentation）策略，日系汽車更能鞏固競爭激烈的大馬市場。

本文獲i-Buzz網路口碑研究中心授權刊登，原文在此。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元