《致無法拒絕長大的我們》：對於星球來說，小王子是個非常溫柔的房客

文：宮能安

溫柔的擁有與可怕的佔有

我是一個腦袋塞滿奇怪想法的人，常常提出很多的「為什麼」，也很愛問身邊的人很多奇怪的問題，那些問題荒謬到不可能發生，但我就是想知道。

「如果怎樣怎樣……，那麽你會怎樣？」

也因為也常常透過問人、問自己很多怪問題，我會產生一些對我而言成立，但對大家來說不合理的結論，儘管如此，我的宇宙仍是這樣運作。

我曾經思考，很多商人說：「你這樣殺價，我根本不合成本。」以社會交易的邏輯來看，我當然知道「成本」含義很廣，包含時間、原物料、金錢。假設五金行的老闆透過金錢，進貨這批鐵製器具，而這些鐵製器具廠商從鐵工廠出產，這些鐵工廠的廠商也是用錢去購入鐵礦提煉出的鐵，那上游煉鐵廠商，要不就自己挖鐵礦，要不就再用錢跟某處挖礦端點購入。

先不論我腦袋裡對於鐵器的出產流程有沒有誤，對我來說，這都是以人類社會為主的思考方式。當我順完以上的順序，我就在想：「這些所有過程中使用的東西從頭到尾都不是屬於人類的！人類卻說這是自己的成本？人類真的好奇怪！」

首先，我們一出生來到這個地球上，能擁有的就是自己的髮膚、腦袋、肉與骨骼還有器官，這就是我們的成本。但人類長大之後卻從地球上取一樣東西，說那是屬於他的，然後要賣給別人，最有趣的是，連買東西的那張紙或是銅板貨幣的製造原物料，都來自地球。

把這些交易行為簡化到最單純，就是有一個人折了一節樹枝說這樹枝是他的，另一個人切了一截樹根說這是他的，兩人協議以樹葉當作貿易媒介，接著開始拿樹葉當購入對方的商品。但這兩個人沒搞清楚，這些東西都是屬於地球的。

再講得更荒謬一點，假如我是一顆地球，我肯定覺得這些出生在我身體上的地球人奇怪透了，怎麼有一大堆人沒經過我的同意就擅自住在我身上，來住也就算了，竟然開始有人在我臉上挖走眼珠，有人在我胸口切分乳頭，然後都說是他們自己的，接著再擅自決定用我的頭髮來交易，某人用五根頭髮買到我的眼珠來打球，另一個某人用十八根頭髮買下我的乳頭做成項鍊。

等一下！不論是眼珠、乳頭甚至連用來交易的頭髮，都不是取之於你們，你卻都說是自己的，這些沒有禮貌的人！

以我的描述看來，我們好像自己正在地球上鬼打牆。

地球：「你們拿這些幹什麼？」

人類：「沒什麼。我佔有他們。」

地球：「你佔有乳頭？」

地球：「你佔有那些乳頭有什麼用？」

人類：「使我變成富翁呀！」

地球：「變成富翁對你有什麼用？」

人類：「來買別的乳頭，假如有人找到的話。」

地球：「哦……」

「這些人類，」地球對自己說：「人類的理論有點像酒鬼。」

我想那些政治家、房屋建造商、企業家、貿易商或是任何大小老闆們聽到我這樣的念頭，應該都覺得這傢伙是個瘋子吧！

小王子說：「我擁有一朵花，我每天用水澆花。我擁有三座火山，每個禮拜我都仔細打掃他們。我也打掃一座死火山，誰知道它會不會再噴火？這對我的火山有用，也對我的花有用。但是你並不對那些星星有用……」

對於任何一顆星球來說，我覺得小王子應該會是個非常溫柔的房客，而地球可能也希望我們能像小王子一般的禮遇它，他向企業家提出的概念是「擁有」，而不是「佔有」，這點與企業家的理念並不相同，企業家說他佔有星星，有的人可以佔有一顆鑽石，有些人可以佔有一座島，但他們卻從來無法對星星施展自己最良善的付出，而是利用自己的星星、鑽石、島，來為自己獲得最高的利益。

對於眼前萬物的思考，若是我們以「擁有」取代「佔有」的思維。試著想想我們能替我們擁有的這顆星球做些什麼。我們不該佔有這顆星球，一心只想著這顆星球能為我們帶來什麼利益。

我們不過是來借住八十年的房客罷了。

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書籍介紹

本文摘錄自《致無法拒絕長大的我們》，時報文化出版

作者：宮能安

現在的你，還能看見盒子裡的綿羊嗎？

一趟尋找初心的旅程

這本書獻給孩子也獻給大人

不放棄長大，也不要忘記內心

沿著小王子的足跡，遇見徘徊在孩提與成人轉角的自己

26個令人心照不宣的成長反思，關於友情、親情、愛情、孤獨、成功、人性和自我……

以世界最美故事《小王子》為本，宮能安創作「地球人遇見小王子」一劇，在各地校園掀起巨大迴響。在本書，他再度接軌小王子的航道，投影自己的生命經歷和看待事情的方式，更寫下那些為了懂事、為了不寂寞、為了脫逃、為了安靜、為了長大的我們的過去和現在，希望能讓你有所省思，不管是哪方面的都好。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航