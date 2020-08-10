從柬埔寨的傳統婚禮儀式，說一段蘊藏在「扶南國」的起源傳說

你知道柬埔寨的傳統婚禮，是男方「出嫁」到女方家去嗎？新郎在結婚當天只需走進新娘家中，參加女方負責舉行的全部儀式，等到三天婚禮結束之後，還要在女方家中住上一段時日，幫忙岳家工作以做回報。

這個奇特的習俗，有一說因為柬埔寨早先是母系社會，所以婚禮表現了女方為大，其實這個習俗源自柬埔寨的立國傳說，也就是扶南國「王子遇見公主」的一則故事。被聯合國科教文組織列為非物質文化遺產名錄的柬埔寨皇家劇團，也把這段傳說排演成他們一齣精彩的舞蹈大劇「 Preah Thong and Neang Neak 」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 傳統柬埔寨婚禮

根據中國《梁書》記載：

「扶南國，在日南郡之南海西大灣中，去日南可七千里，在林邑（越南順化）西南三千餘里。城去海五百里。有大江廣十里，西北流，東入于海。其國輪廣三千餘里，土地洿下而平博 ..... 」

換句話說，大約在 1 世紀至 6 世紀期間， 湄公河三角洲一帶有一個扶南國，鼎盛時期的疆域包含了今天的柬埔寨、寮國南部、越南南部、泰國南部，這樣的範圍顯示扶南國是一個沿海發展的政權。

扶南（ Phnom ） 這個名稱來自華人向該處人民探詢稱呼，在 古高棉語中的意思是「山 嶽 」，可是 湄公河下游哪有高山峻嶺？ 因此後世由扶南對音推論，其政權中心可能在今天的巴南（ Banam ）附近。

Photo Credit: BJ周 柬埔寨歷史溯源自扶南國，可惜自身沒有留下記錄和遺跡，圖為吳哥窟古蹟

扶南國的民族從何而來呢？

考古學家從出土證據，推論公元前四世紀，就有人類定居在 湄公河三角洲，所以 學者 研究 認為大洋洲南島移民混合當地孟族占族的高棉人，逐漸形成一系列群聚的部落，爾後出現的扶南國即是一個領導眾部的主要政權。

扶南國屬於南亞文化圈的一員，受到印度文化影響極深，他們的文字、 信仰、物產、建築、風俗習慣，包括立國傳說都跟印度有關。不過，扶南國並沒有留下任何記錄，後人研究柬埔寨的這一段空白歷史，還要借助中國的史籍記載。

有關扶南國的神話傳說，在時間和世事的變化下，出現了不太一樣的版本。當然，這就是口耳相傳能「吐出一隻鵝」的效果，我們不妨來看看版本之間有怎樣的差異？

版本一：高棉浪漫版

一位印度王子 Preah Thong ，在夢中被告知乘船航行到東方的黃金之地，將會在那裡建立一個偉大的王國。於是他航行了許多天後，來到一個形似島嶼之處 K ok Thlok ，看見人們在月光下從水面浮現，男人們在沙灘上玩著摔角、練著劍術，女人則彈奏樂器，唱著好聽的歌。

其中一位美麗出眾的女子，吸引王子上前請問芳名，原來她是龍 公主 Neang Neak 。按照國法規定，與皇室成員交談要被斬首，王子立刻報稱自己是外來王儲，並以甜言蜜語向公主表達愛意。公主芳心暗許，便帶王子去見龍王，他們舉行了三天的婚禮，後來一起統治國家。

版本二：印度傳奇版

一位名叫 Kaundinya 的 印度婆羅門，受到神諭啟示，跨海前往那 迦國（ Naga ），起初 與該國公主 Soma 在河上交戰，擊敗了公主軍隊，也愛上了公主，兩人於是共組家庭。

新娘父親送給公主的嫁妝，就是喝了小島周圍的水，露出柬埔寨的山頭和土地來，讓兩人建立一個新的國家坎布加（ Kambuja ），就是柬埔寨（ Cambodia ）的出源 。

Photo Credit: BJ周 扶南國深受印度文化影響，立國傳說也跟印度有關，圖為吳哥窟古蹟

這個版本要特別說明幾點：

1. 王子來到的那 迦國（ Naga）， 這個字在印度教神話裡是指半人半蛇的種族，它們是水域的保護神。從扶南國都臨河靠海，河流蜿蜒如蛇，難怪引用印度神話的國度來比擬。吳哥古蹟「空中宮殿」就被傳說是 國王與蛇女共宿的廟堂。

2. 公主的嫁妝代表了繼承權，那迦國可能只是一個大型部落據地，新娘父親喝水露出山頭和土地，或許正是表示新國家由南邊的平原低地，向有山脈的西北部拓展領域 。

3. 傳說公主由蛇幻化成人，王子抓住她的尾巴才得以進入水中王國，所以傳統的柬埔寨婚禮，新郎進門前會先從新娘那裏收到一些蛇皮。而在進行婚禮儀式中，新郎將新娘的圍巾戴在肩膀上（象徵蛇新娘的尾巴），而且他們要以順時針方向繞圓圈三次，代表他們進入那迦王國。

4. 印度列國時代有一甘菩遮國（又譯 劍浮沙 Kamboja ），統治者是軍事貴族，善於作戰，有學者認為柬埔寨開國神話的男主角混填可能來自該國，因為扶南國梵語名稱接近甘菩遮國名，高棉人也被稱為 Khmer 。

5. 考古發現吳哥窟一座十世紀的巴色占空寺（ Baksei Chamkrong ）有一碑文指出，柬埔寨祖先是隱修者 Kambu Swayambhu 與女精 Mera 結合，但這故事與印度帕拉瓦王朝起源相似，不排除假借托大。又，存放在越南博物館的一塊 657 年石碑，出土自美山聖地占婆時期的沃坎石碑（ Võ Cạnh inscription ），記述國王維克蘭塔瓦曼聲稱自己是坎布加國王魯德拉瓦曼 (Rudravarman) 的孫子，他的母親是「婆羅門 Kaundinya 和蛇公主 Soma 」的後人。這兩塊最早的碑文，也是除了中國史籍之外，柬埔寨能夠填補上古空白歷史的唯二資證。

Photo Credit: BJ周 扶南國的女王在傳說裡是蛇精，婆羅門教和印度教的信仰裡，七個蛇頭的大蛇是保護神，所以吳哥窟的廟宇邊簷也刻有七頭蛇雕（紅圈處）。據說在南傳佛教裡，蛇神就轉化為龍王。

版本三：中國史記版

《吳時外國傳》曰：「扶南之先，女人為主，名柳葉。有橫跌國人（也有說徼國），字混填 ，好事神，一心不懈，神感至意。夜夢之賜神弓一張，教載賈人舶入海，混填入廟神樹下得弓，便載大船入海，神迴風令入扶南，柳葉初欲劫取之，混填舉神弓而射焉，貫船通度，柳葉懼伏，混填因王扶南。」

先要說明的是，早在《吳曆》和《三國志》裡就收錄了「扶南國」的介紹，收錄來源是三國時代東吳官員朱應、康泰所寫的《扶南異物誌》和《吳時外國傳》，可惜這些古代南海最早的地誌專書都已佚失，只有部分內容散見於後來的《南齊書》 、 《梁書》 、 《晉書》和《南史》。

從這則中國版，可以看出跟印度版、高棉版的差異，雖然少了浪漫和傳奇的色彩，仍然保有部分神話傳說，但是核心事實一致，那便是扶南國是一個外來和本地的 文化結合，也代表了一種聯合政權。

扶南國曾經遣使到東吳，第一次是在 225 年時，第二次是在 244 年，孫權隨後也派兩名官員朱應、康泰回訪，才有了扶南國的相關歷史文字記錄。東吳與扶南互遣使節來往，可以說是中國與南亞最早的官方外交。

Photo Credit: BJ周 扶南國雖受印度影響，演變到了吳哥王朝時期，從這幅微笑女神的雕像看來，造型有印度信仰的身影，面貌卻是高棉人的模樣，形成了自我特色。

為什麼扶南國會遣使東吳呢？關鍵就是商貿。

首先來看，《吳時外國傳》中提到的混填來自印度，能夠跨越孟加拉灣到達扶南國境，顯然印度和扶南之間已有交通往來。《梁書》也記載了扶南國西邊屬地頓遜，是東西交會的貿易市場，有印度人五百家，婆羅門教徒千餘人，由此不難明白扶南國印度化的原因。

考古學者在扶南國的海港喔沃（ ÓcEo ）遺址，挖出中亞、印度和中國等地的商品，證明了扶南國曾是一個依賴海上貿易的國家，甚至鑄造發行自己的貨幣進行買賣。也有西方專家根據挖出 2 世紀的羅馬金幣研判，扶南可能是從東地中海航行到今天泰國灣的終點站。

根據 《漢書 · 地理志》 也有 記 載，西漢有一條海上絲路，從中國廣西經越南沿海西行，遠達印度、斯里蘭卡。所以扶南國的產物，也被發掘出現在廣西。

扶南遣使東吳獻上禮物琉璃，但扶南並不產琉璃，琉璃出自西域，三國時有大月氏商人帶到洛陽販售；再看扶南國王派親信蘇物出使天竺（印度），天竺王回贈四匹月氏馬。這都說明當時中亞和南亞之間已有貿易。

再根據《吳時外國傳》指出，古時往來東西海舶，有中國舶、天竺舶、波斯舶，東吳大使康泰看到扶南船舶與其他不同，頭尾似魚，「皆以鐵 鑷 露裝」，大者載百人。可見扶南已有加工金屬的技術，並具有導航技能。

最饒富興味的是，扶南使者回國時，天竺王派了陳、宋兩名使者隨行，奇怪的是來時走水路，回程刻意走陸路，結果花了四倍時間才返抵扶南，也才促成天竺使者和東吳使者在扶南會上一面，使得東吳使者了解扶南與天竺的關係密切。

天竺派出的使者，可能為了沿路勘查城鎮據點，才捨水路回訪扶南。而東吳使者寫下的《外國傳》，除了扶南還有東南亞、南亞和西亞的諸多地點，東吳使者並沒有親自去過所有地方，他們聽聞商人使者的經歷所撰，證實了民間商貿存在官府所知之外。

反過來問，當時是三國時代，扶南為何只遣使訪吳？

原來吳國據地相當於長江以南及交州全境，交州就是廣東、廣西、福建和越南北、中一帶。交州太守士燮在位時，曾送兒子去吳國當人質，所以雙方相安無事。士燮去世之後，其子想要叛吳自立，孫權便派大將吕岱领軍三千渡海進擊，一舉平定亂事，吕岱也成了交州刺史。

由於南 海 諸國， 大抵在交州南 邊 及西南大海洲上，呂岱擔任交州刺史期間，多次派人到鄰近的國家去「南宣國化」，使扶南、林邑（越南占婆）、堂明（古寮國）等國紛紛遣使至吳朝貢，開啟了中國和南海諸國的官方往來。

扶南雖曾一度成為海上貿易大國，可是當蘇門答臘的三佛齊王國崛起，中國和他國紛紛調整了海上貿易路線，扶南國便逐漸衰微，終於在 550 年被其屬國–真臘國併吞取代。

有關扶南國的起源，雖然沒有留下記錄，然而寄寓在柬埔寨傳統婚禮的習俗儀式，也是一種文字之外的延續記憶，只是在時代潮流衝擊下，已經開始產生變化，就不知還能保存多久？

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒