中國進口泡麵為何成「韓國拉麵」？談菲國新冠疫情口罩、泡麵過剩現象　

文：溫瑀婷（在菲台商）

前幾天朋友傳來一張馬尼拉街頭的照片，照片中的菲律賓人在街上擺攤，幾箱中國進口的泡麵，以低於原價一半的價格出售，牌子上還用英文寫著「韓國拉麵」，希望藉此吸引人購買。看似好笑的一張照片，其實有一段泡麵過剩、價格崩盤的故事。

想發疫情財的中國商人

今年2月底，疫情已經在馬尼拉蔓延，首都地區人心惶惶，同時也不斷地傳出要封城的消息，一般民眾開始搶買民生物資、準備囤糧；而在此經商、工作的中國人因為經濟較為富裕，多半也是選擇大量囤糧、在家躲避疫情。在這樣的背景之下，泡麵──作為最常見的即食產品，當然也是供不應求，有中國商人嗅到了泡麵商機，打算從中國進口上萬箱的泡麵和罐裝飲料，發一筆疫情財。

這裡要補充說明，2月時因為疫情的關係，中國許多地區的工廠停工，連帶影響了泡麵供不應求，全通路缺貨。而2月底開始，中國部分地區工廠產線逐漸復工，才得以開始消化龐大的內需市場訂單。人算不如天算，上萬箱出口菲律賓的泡麵訂單，在4月底、5月初才到港，此時的菲律賓已經進入封城階段，民眾不只出門採買糧食有限制，中國泡麵的主要經銷管道──華人超市也多半關店躲避疫情，要說封城後的馬尼拉街頭有多冷清，那些進口泡麵的中國商人，看著上萬箱的泡麵以緩慢的速度銷售著，心裡恐怕更冷了。

Photo Credit:溫瑀婷

眼看著封城的緊張感已經大不如前，民眾也不再囤積糧食，甚至傳出六月底即將解封的消息，當初想發一筆疫情財的中國商人，看著還有上萬箱今年10月過期的泡麵，覺得苗頭不對，紛紛開始低價拋售。

於是6月中起，菲律賓各地的華人超市不約而同地開始促銷泡麵，還都是同一個品牌，價格幾乎是原價的七折；到了7月，價格更是跌到了五折，原本只會陳列在華人超市的泡麵，也開始批發給菲律賓當地人販售，企圖增加銷量，於是造就了那張馬尼拉街頭的照片──「韓國拉麵（其實是中國泡麵）、一碗25披索（約15元台幣／4元港幣）」。

不只泡麵，口罩價格崩盤80%

在這波疫情中，價格崩盤的不只泡麵，還有口罩。在疫情尚未爆發時，一片口罩價格約為5披索（約2.9元台幣／0.8元港幣），二月起一路漲到16至24披索（約9.5至14元台幣／2.5至3.8元港幣），許多人到處搶買口罩、酒精，然後再加價轉售，造成口罩價格居高不下、供不應求。在這關鍵的時間點，中國剛好疫情趨緩、不少工廠看準商機，開增口罩產線，全力衝刺龐大的內需和外銷市場，而許多在菲的中國商人，也開始做起了口罩買賣的生意，用中文外包裝，打著台灣製造的名號，銷售給菲律賓人。

好景不常，原本炙手可熱的口罩，因為疫情的緊張感逐漸消退，買氣直線下滑，又因為太多中國人一窩蜂地進口口罩，發現買氣不如以往又急欲拋售，造成原本一片16披索的口罩，7月時已經掉價到一片2.5披索，跌價的幅度達80%。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 菲律賓奎松市百貨公司陳列的口罩。

疫情對中國進口商的影響

自2月疫情爆發以來，菲律賓各級城市紛紛採取封城措施，商店與公司暫時關閉，民眾頓失經濟來源，手上的現金轉而全數花在採買食品及民生必需品上，原本中國商人主要經營的雜貨、手機配件、手錶、球鞋、衣服等「非必要性商品」，營業額幾乎僅剩原本的一成不到。一位在中國城經營手錶批發的商人表示：「以前每天少說也收入300千（指30萬披索），現在一天手錶有賣到10千（1萬披索）就要偷笑了。」

與此同時，一部分的商人選擇跟隨政府的政策，尋求疫情下的賺錢機會，例如8月3日政府宣布民眾須配戴透明面罩才能搭乘大眾運輸工具，新聞一出，微信上一片沸沸揚揚，有人立刻安排從中國進口幾萬個面罩、有人大量收購市場上的現貨；而菲律賓當地的小商人也在臉書上到處收購，轉手再轉手，短短兩天時間，原本批發價為20披索的面罩，到菲律賓民眾手中時，零售價已是95披索，且「一罩難求」。

中國商人進口買賣，常常一出手便是幾百萬、千萬價值的商品，也因此他們進口的數量和批發價格，往往直接影響著市場；循之前泡麵、口罩的模式，不難想見在這浪頭上，一窩蜂大量進口面罩後，下一波滯銷的商品會是什麼。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒