《世界大局‧地圖全解讀》：具強大發展潛能與消費潛力，「大湄公河」成中日新戰場

文：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）、蘿拉．瑪格麗特（Guillaume Fourmont）

大湄公河次區域第5屆經濟合作高峰會（The 5th GMS Summit） 於2014年12月19~20日在泰國曼谷舉行。這個投資論壇由中國主導，舉行時間緊接在同年11月12日於緬甸首都內比都（Naypyidaw） 舉辦的第6屆湄公河─日本高峰會之後，此高峰會屬於湄公河─日本合作框架（Mekong-Japan Cooperation, MJC） 的一環。由此可知，湄公河與沿岸地帶對中、日這兩個東亞強權具有重要的地緣經濟意義。

大湄公河次區域幾乎涵蓋所有的東南亞陸域，西臨印度，北接中國，以湄公河為軸心；湄公河是世界第11長的河流兼交通命脈，河道長達4,909公里，從中國的高原延伸到銜接泰國灣及南海的湄公河三角洲。毫無疑問，湄公河是連繫流域內6個國家的重要力量，6國分別是：中華人民共和國（雲南省）、泰國、寮國、緬甸、越南與柬埔寨。2012年，這個廣達795,000平方公里的流域內匯集了3億2,880萬人口，其中8千萬人的生活直接仰賴湄公河，有些人居住的地區甚至相當偏僻。雖然這6個國家中，有部分的人類發展指數在全球排名裡敬陪末座，但經濟發展潛力卻很高（自2000年代中期以來GDP平均成長率為5%）。湄公河流域是一道橫跨中南半島的橋梁，連接不同的陸海交界地帶，有的朝向太平洋，有的朝向印度洋。這樣的水文、人口及地理優勢，自然引來各方的覬覦。

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經濟潛能無限，中國不惜成本投資基礎建設

湄公河流域已成為中國的「私人獵場」。中國政府看中這裡的人民性格堅忍，他們剛剛走出數十年的戰亂中：越南打了好幾場戰爭，先和法國殖民者打了一場（1946~1954年），接著又和美國打越戰（1955~1975年），柬埔寨則遭受赤柬專制政權統治（1975~1979年），可說是傷痕累累。因此早在1992年，中國便創立大湄公河次區域經濟合作論壇，目的是推動一套區域整合及跨國經濟發展計畫。自2002年以來，與會國家的高層官員每3年便舉行一次峰會，以確立重要計畫目標。其中以大型基礎建設最受重視，如：公路網絡現代化、改善通訊設施、興建水力發電站等，能源問題更是迫切需要解決。

湄公河和世界其他大型河流的差異在於長期以來未曾興建過水力發電設施，但是現在不同了。2009年，位在雲南小灣鎮的第一個水庫啟用。此後，中國境內的湄公河上游河段也設立了一些水力發電站，有的仍在興建中。不過，大湄公河次區域發展計畫的最大目標，是將這個區域改造成龐大的消費市場。

為了達成這個目的，中國投入數十億美元從事鐵路運輸基礎建設，連結中國和東南亞的鐵路網絡。未來幾年內，銜接中國雲南省昆明市與寮國首都永珍的鐵路可望完工。連結泰國曼谷的高鐵工程計畫也已經展開，預計2022年開通。中國政府的目標是將大湄公河次區域「編織」成一張網，以昆明為區域樞紐，打造出快速通往熱帶海洋（孟加拉灣及安達曼海[Andaman Sea]） 的經濟走廊。

日本看出中國野心，加快腳步投入戰場

不過，中國現在多了一個競爭對手：日本。在大湄公河次區域經濟起飛的過程中，日本的參與始終不多，因為二次大戰期間日本既是帝國主義強權又是侵略者，過去的印象讓湄公河流域國家對日本依然抱持疑慮。然而時移世易，眼見中國在此地不斷擴張權力，日本政府決定加快腳步。從2008年起，東京藉由成立湄公河─日本經濟合作框架以及每年組織高層論壇的機會，加強與湄公河地區的經濟與文化交流。此外，這些國家與日本的外貿官員也會私下會面，討論北京對南海的野心所引發的區域安全議題。2011年起，雙方每年還會舉辦綠色湄公河論壇（Green Mekong Forum），研究永續發展的相關議題，當然還有1995年成立的湄公河管理委員會（MekongRiver Commission），負責協調湄公河主支流的開發與管理。亞洲國家是中國和日本最重要的商業夥伴。大湄公河次區域也因為擁有強大的發展潛能與消費潛力（2011年緬甸結束軍政府統治後更是如此），而成為新一代「奪寶大戰」的焦點。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界大局‧地圖全解讀》，野人出版

作者：亞歷克西斯．鮑茲曼、蘿拉．瑪格麗特

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒