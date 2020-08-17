懷疑家人可能出現「急性心肌梗塞」，為何不建議自行開車送醫？

文：陳敬哲（NOW健康）

全台灣今年夏季不斷傳出高溫，然而高溫不僅帶來中暑，當水份流失加快，也會帶來急性心肌梗塞的死亡風險。專科醫師因此呼籲，如果突然胸悶、胸痛、氣喘、冒冷汗，一定要盡快聯繫救護車，盡早就醫降低死亡風險。

天氣熱血液濃稠，血栓發生機率高

台大醫院雲林分院院長暨中華民國心臟學會理事長黃瑞仁表示，夏季因環境溫度高，身體不斷排汗散熱，血液會越來越濃稠，出現血栓的機會便隨之增加。

血栓產生大部分與血管斑塊有關，當積累在血管壁上膽固醇破裂，血小板就會聚集凝結形成血栓，當血栓流動到心臟冠狀血管堵塞，就會導致急性心肌梗塞。

黃瑞仁強調，發生急性心肌梗塞病人中，約20％會在發病前24小時，出現心律不整的徵兆。如果現場沒有人可以執行心肺復甦術，或使用傻瓜電擊器（AED），病患死亡率就會大增，因此病人絕對不可以自行就醫。救護車上的救護人員都有受過訓練，車上也有救助設備，但若自行就醫，一般車輛則完全沒有這些急救配置。

夏天容易流汗，血液濃稠容易發生心肌梗塞，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁提醒，如果出現胸悶胸痛等疑似症狀，一定要打119叫救護車，不要自行就醫。（影片拍攝／陳敬哲）

心肌梗塞發生年紀下降，吸菸與飲食主要關鍵

黃瑞仁也說，陸續由研究發現，心肌梗塞發生年紀開始下降，年輕族群患者越來越多。目前推測主要原因就是吸菸。吸菸民眾很容易血管硬化，因而提高冠狀動脈阻塞的發生率。

其次是高膽固醇血症，由於飲食西化，經常攝取高膽固醇食物，特別兩項條件都具有的民眾，急性心肌梗塞發生率就會非常高。

胸悶胸痛合併呼吸困難，記住一定要打「119」

黃瑞仁補充，急性心肌梗塞的典型症狀，包括胸悶與胸痛；另外有時也會有上腹疼痛，好像胃痛一樣，但必須再加上氣喘與冒冷汗狀況。一旦有類似狀況出現，就要考慮是不是心臟病突發，也就是急性心肌梗塞。

也有很少見的臨床表現，也就是無緣無故昏倒，醫學上稱為昏厥，急性心肌梗塞可能是發生原因之一。

黃瑞仁提醒，一旦出現胸悶、胸痛、上腹疼痛，同時合併呼吸困難與冒冷汗，或懷疑家人可能出現急性心肌梗塞時，強烈建議就是打電話盡快呼叫119，不鼓勵家人自行開車或叫計程車送醫。

大家必須要有這樣的概念，一旦急性心肌梗塞發生，就隨時暴露在致命心律不整風險中，現場若沒有救助人員，就沒辦法立刻急救。

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