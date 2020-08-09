台灣人為何會傻傻的崇拜兩蔣這樣的獨裁者？

文：鄧鴻源（台大物理博士、文化大學教授）

長久以來，令大家最無法了解的是，國民黨與兩蔣明明在228與白色恐怖中，屠殺了那麼多無辜者，還落井下石說他們都是匪諜，如同陳文成命案那樣，為何至今卻還有不少人支持他們？甚至老蔣還有舉世最大的紀念館與銅像，連建北等名校高中門口至今還有老蔣銅像，台灣人怎麼會傻傻的崇拜這樣的獨裁者而視若無睹？難道不知其後遺症嗎？

國民黨人說，老蔣對台灣有很大貢獻，如收復與保衛台灣，可說是一派胡言，畢竟收復與保衛台灣的是美國，怎麼會是老蔣？老蔣如果那麼有能力，為何丟掉中國大陸？老蔣對台灣人所造成的災難，如228事件與白色恐怖，才是台灣人不可忘記的事，因為對所有受害者而言，誰會在乎加害者生前有多少虛有其表的勳章？

國民黨與韓國瑜說，阿扁貪污是罪大惡極，理應被關到死，那麼兩蔣殺了那麼多無辜者，為何沒有被審判，至今還被一些支持者當偉人崇拜？難道貪污會比亂殺人與政治迫害人更可惡嗎？何況試問，許多國民黨高官們又比阿扁乾淨多少？

Photo Credit: Wikimedia Commons Publc Domain 施水環

上世紀40年代，一位台南女中畢業，很清秀的年輕女孩，名字叫做施水環，是施明德的親戚，也是一位國民黨人最害怕也不敢提起的人物，因為她代表許許多多的無辜受害者之一。

當年29歲的她，只是因為拒絕不明人士的追求，遭小人誣告，被陷害入獄，最後在31歲、人生最豆蔻年華的時光，被國府以「匪諜」的罪名槍斃。白色恐怖的罪魁禍首不就是兩蔣嗎？然而兩蔣死後卻被政府當「偉人」供奉，還有國家禮兵操槍表演與護衛，台灣人是否被國民黨「莊孝維」？

施水環遭到槍決的地點，就是現在很多朋友慢跑時最常經過的河堤——馬場町公園，以後有機會經過的話，大家記得去悼念一下這位可憐的受難少女，而她只是當年眾多政治受難者之一。

當時她因為擔憂父母牽掛，在獄中一共寫了68封家書給父母，其中一封是這樣寫的：

媽媽請您別煩惱，我每天都向主耶穌基督禱告，期待辦事清明的法官，讓我澄清自己的無辜，因為我只是一個善良的老百姓，一輩子不敢做違背政府法令的事。

還有一位也是台南女中的校友丁窈窕女士，也是遭小人誣告，最後被槍斃，留下獄中幼女哭死活來喊要媽媽，國民黨與兩蔣怎麼會如此殘忍？為何至今還有人傻傻的歌頌他們？包含現在的小英政府。兩蔣是台灣的偉人，還是罪人？為何將台灣女孩也當匪諜？就算是，關人家即可，有必要殺死人家嗎？

兩蔣從來沒有檢討自己，為何當時會有那麼多知青同情共產黨？如果兩蔣沒來台灣，台灣會發生那麼多悲劇嗎？二戰後，美國駐守菲律賓、關島與日本，這些地方有發生慘案嗎？當時如果是由美國接管台灣，台灣會發生悲劇嗎？應該會如同菲律賓與日本一樣，日後成為自由、民主與獨立的國家吧？當年美國三軍將士的悲壯犧牲是否很不值得？

如今這些受害家屬應該會非常失望，因為國民黨當初的加害者，幾乎安全下莊，有人可能早已移民國外當安樂公，享受政府提供的優惠終身俸與18%，也有人可能回來抗議18%被小英取消，這些人都是自私自利者。

下令槍斃她的獨裁者，今天其銅像在宇宙無敵超雄偉的紀念堂內被供奉，每天24小時有國家禮兵護衛，許多遊客卻只會稱讚禮兵操槍有多帥，不會質疑這個獨裁者是否值得政府如此供奉，這不就是德國政治哲學家漢娜．鄂蘭所說的「平庸的邪惡」嗎？

如今國民黨黨國勢力非但沒消失，還更加可怕，因為他們經常與想要統一台灣的專制政權眉來眼去，如韓某人曾說的「大家都是一家人」。然而對於民主選出的小英政府，卻是用盡最惡毒的言語怒罵與譴責。

Photo Credit: 中央社 監察院人事案同意權投票在即，民進黨籍立委16日下午強勢清場，將占領主席台的國民黨籍立委逐一拉開，藍委陳玉珍（粉色安全帽者）緊貼台上不願離去。 中央社記者林俊耀攝 109年7月16日

國民黨雖然已成為在野黨，卻死而不僵，至今還很囂張，尤其是金馬選出來的那兩位，日前衝進立法院亂砸東西並侮辱他人，強烈杯葛陳菊當監察院長，毫無感恩之心。畢竟陳菊可是人權鬥士，在當年許多男人都噤若寒蟬時，勇敢挺身而出，爭取自由與民主，其氣魄並不亞於清末的秋瑾。

幸好天佑台灣，今年初沒有讓國民黨班師回朝，否則不僅轉型正義無望，社會公平正義不在，台灣恐怕也將會去了了。只是令人不解的是，為何這麼殘忍的獨裁者，還會有人崇拜？

試問，德國有希特勒銅像嗎？俄羅斯與東歐有史達林銅像嗎？同樣是獨裁者，老蔣會比他們偉大嗎？國民黨人說老蔣也有好的一面，那麼希特勒與史達林就沒有嗎？

再怎麼說，李登輝與阿扁也比兩蔣偉大許多，因為他們在總統任內，落實自由、民主與人權，國家建設也十分可觀，且沒有屠殺或迫害任何人。國民黨人說他們貪污，那麼他們自己就很乾淨嗎？可真愛說笑！如馬某人的三中案與富邦併購北銀案，沒有問題嗎？國民黨黨產與婦聯會的財產又是怎麼來的？

此種是非不分的觀念，正是所有社會不安與動亂的根源。如有人堅持要不公不義的18%，教唆公務員視貪汙與摸魚為正常。公務員與民代進修碩士與博士學位，指導教授睜隻眼閉隻眼讓他們順利取得學位，有人被抓包了還理直氣壯。更有許多學生將希特勒、老毛與老蔣視為偉人。

有人說，連中共也有保留老蔣遺物，為何我們要移除？有啊，桃園慈湖也有老蔣銅像公園不是嗎？也有人問，為何現在才這麼說？試問，以前兩蔣威權時代，有誰敢說？連施明德與陳菊這麼溫和的民主改革者，國府都無法容忍了，何況主張移除銅像者？國民黨之所以幫殘忍又無能的獨裁者立銅像，無非是家天下的帝王思維所致。

期待大家一起努力，督促小英總統發揮正義感與魄力，下令移除全國無所不在的威權銅像，不要讓民眾繼續被威權圖騰所霸凌，尤其應恢復施水環與丁窈窕等無辜者的名譽。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航