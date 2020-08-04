川普給微軟45天談TikTok收購，稱美國政府要抽成「非常可觀的一部份」

文：張慈、楊威廉（綜合報導）

週一（8月3日），美國總統川普不再強硬反對微軟收購TikTok，但堅持TikTok應該賣給美國公司，且美國政府應該從交易中抽成。

川普說，他認為成交價的「非常可觀的一部份」應該要進入美國國庫，因為「是我們讓這筆交易發生的」。

根據上週《路透社》引述知情人士的估價，TikTok現值約500億美元。

位於英國的歐華律師事務所（DLA Piper）律師克萊（Nicholas Klein）告訴《路透社》，「政府沒有權利」透過美國海外投資委員會（CFIUS）從私營企業的交易中抽成。因此現在還不清楚美國政府能透過什麼方法獲取交易中的部份價金。

President Trump said he is open to Microsoft or another U.S. company buying TikTok, but wants the government to receive a portion of the sale price https://t.co/KDU0JaC1Bo — The Wall Street Journal (@WSJ) August 3, 2020

川普：限期45天，交易未成就強制關閉

上週五，川普本來還對微軟併購TikTok持反對立場，微軟還一度宣布暫停與TikTok的談判。但是8月2日，微軟首席執行官納德拉（Satya Nadella）直接和川普通電話之後，微軟又宣布將繼續就收購TikTok進行談判。

微軟先行宣布預計在9月15日之前完成談判，而之後川普表示這是他定下的「死線」。川普說：「除非微軟或其他公司能夠購買TikTok並達成交易，否則TikTok將在9月15日被強制關閉美國業務。」

TikTok打算將總部遷到倫敦

8月3日，中國網路媒體報導，字節跳動創始人張一鳴向公司員工發了一封內部信，信中說「儘管公司方一再強調自己是一家私營企業，美國海外投資委員會（CFIUS）仍然認定字節跳動必須出售TikTok美國業務」。信中寫道，雖然公司方並不認同，但也必須面對CFIUS決定和美國的行政命令，正在嘗試與「一家科技公司就合作方案做初步討論，形成方案以確保TikTok能繼續服務美國用戶。」

英國《太陽報》8月3日報導，抖音國際版TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）將根據英國政府批准的協議，將TikTok總部從北京遷至倫敦。預計張一鳴近期將對外宣布這一決定。文章還說，此舉可能讓考慮在美國禁止TikTok的美國總統川普感到不安。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡