西班牙前國王涉貪腐晚節不保，宣布離開西班牙

※封面圖：西班牙前國王卡羅斯一世（拄枴杖者）。

現年82歲的西班牙前國王璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos）因涉嫌貪腐，今（2020）年被兒子、也就是現任國王菲利佩六世（Felipe VI）停發王室年度津貼。西班牙王室昨（3）日發表卡羅斯一世給兒子的信，表示由於他過去這幾年的私生活引發公眾關注，他將離開西班牙，讓兒子能妥善履行國王職責。

據西班牙《國家報》（El País）報導，卡羅斯一世在信中寫道，自己過去數年的私生活引發大眾負面觀感，他希望國王能平靜安寧地履行職責：

「為了向西班牙人、國家體制和國王陛下您效勞，基於這份信念，在此通知您，經過慎思熟慮，我決定離開西班牙」。

信中表示，做出這個決定深感痛苦，但十分平靜。卡羅斯一世沒有提到他離開西班牙後將去何方，其律師表示，雖然前國王不會留在西班牙，仍會以任何可能的方式配合調查。而菲利佩六世對此已表示，尊重而感恩地接受父親決定，並對外強調父親過去對西班牙民主的貢獻。

《路透》引述當地媒體報導，卡羅斯一世目前已經離開西班牙。

卡羅斯一世涉貪腐，與沙烏地阿拉伯高鐵建案有關

《國家報》報導，2018年夏天，瑞士檢察官調查日內瓦1名基金經理的辦公室，發現2個基金會的瑞士銀行帳戶，其中1個由卡羅斯一世的遠房親戚營運，為卡羅斯一世、和其情婦賽維根希坦（Corinna zu Sayn-Wittgenstein）支付私人飛機費用。

另1個基金會位於巴拿馬，賽維根希坦持有這個基金會，卡羅斯一世被列為基金會首要受益人，其次是菲利佩六世。

調查顯示，2008年8月8日，一筆來自沙烏地阿拉伯的1億美元（約新台幣29.4億元）款項，匯入卡羅斯一世親戚所經營的基金會帳戶。4年後，這筆錢的部份金額由卡羅斯一世轉移到位於巴拿馬的基金會帳戶；卡羅斯一世2014年才退位，因此他當時仍是國王。瑞士檢察官凍結所有可疑帳戶，啟動針對洗錢的秘密偵查。

這起調查在今年3月才由瑞士媒體報導。西班牙現任國王菲利佩六世立即與父親切割，宣布放棄繼承卡羅斯一世的財產，並停發卡羅斯一世每年逾19萬歐元（約新台幣658萬元）的年度王室津貼。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 西班牙現任國王菲利佩六世（左）、與父親卡羅斯一世（右）。

卡羅斯一世目前尚未受到瑞士方面的調查，但瑞士並未排除其可能性。卡羅斯一世退位之後不再享有豁免權，但仍有優待，在西班牙只能由最高法院起訴。

《衛報》報導，西班牙最高檢察署6月展開調查，認為卡羅斯一世收受沙烏地阿拉伯的錢，與西班牙1間財團能贏得沙國一筆價值67億歐元（約新台幣2319億元）的麥加到麥地那高鐵建案有關。

離開或留下面對？民主政府不能袒護

卡羅斯一世在西班牙獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）於1975年去世後，對於恢復國內民主有重要建樹，曾在1981年差點遭軍事政變，但堅定維護民主的君主立憲制，備受好評。《路透》指出，西班牙人目前對於要保留君主立憲制、或改為共和體制，仍有極大分歧，據西班牙國會現勢，改變為共和國的機率不高。

曾經享有風光，可惜晚節不保，卡羅斯一世因此提早退位。外界對於他離開西班牙地決定也看法不一，有意見認為他應該留下來面對司法調查；《路透》報導，西班牙副總理伊格萊西亞斯（Pablo Iglesias）認為，卡羅斯一世此舉使王室處於非常不利的局勢，讓他不配稱為一國前任元首；伊格萊西亞斯還強調，民主政府不能為破壞王室風範的行為辯護。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡