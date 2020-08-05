比特幣、黃金漲聲響起，全球最大空頭基金創辦人為何發出「空」襲警告？

比特幣7月27日收盤大漲1400美元，台股、黃金等金融資產也在熱錢的推動下不斷上攻。儘管大多數投顧公司對後市表示看好，但知名大空頭Jim Chanos卻呼籲，「當前市場將成為有史以來最大的做空機會之一」，究竟是怎麼回事？

比特幣睽違已久的牛市來了！？

經過幾個月主流幣低波動、山寨幣妖魔亂舞的Altcoin season之後，比特幣與以太幣兩大主流幣迎來了大規模上漲。將市場的目光，再度拉回加密貨幣市場的老大哥身上。

彭博社在年終報告中指出，美國貨幣監理署（OCC）最新發布的公開信表明，不論是銀行還是其他受聯邦政府監管的金融服務機構，皆可在無需獲得特殊授權的情況下，為大眾提供加密貨幣託管服務，此舉將為機構投資者掃清最後的障礙。

比特幣昨天收盤大漲1400美元後，為整個加密貨幣社群帶來極大的振奮。加密貨幣衍生品交易所BitMEX創辦人Arthur Hayes更在27日發文表示：

「IT’S A FUCKING BULL MARKET ARE YOU READY!!!!!」

不過，這份喜悅並非專屬於加密貨幣投資人。

台股、黃金走勢兇猛

27日台股在台積電、聯發科的拉抬下，盤中突破1990年2月12日的歷史最高的1萬2682點，上市櫃總市值合計來到41.9兆元、台積電市值更創紀錄衝破11兆元，五大投顧更一致看好指數有機會繼續挑戰1萬3000點。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏在最新投資觀點中指出：

「在資金豐沛以及科技相關題材推升下，台股持續盤堅向上；加上美國重要科技大廠傳出生產計劃可能延遲等的相關雜音，市場預期台場有望受惠的樂觀預期，進一步帶動台股向上。」

近期全球央行撒幣規模已突破5兆美元，資金行情或將持續推動台股多頭攻勢。此外，黃金、白銀等貴金屬，也因為市場不確定性與美陸交惡的情況下來到歷史新高，突破2000美元大關似乎已不是難事。

做好「空」襲準備

然而，並非所有市場參與者都對後市感到樂觀，政府大規模印鈔帶動了金融市場的上漲，但可能也為市場的崩盤埋入導火線。紐約資產顧問公司Pension Partners共同創辦人暨首席投資策略師Michael Gayed，自美股三月觸底以來一直看多。但近期投資觀點出現180度大轉變，其表示，債券市場正發出美股將嚴重崩盤的訊號。

Michael Gayed表示：

「短債殖利率沒有出現實質性的上升，這令人相當不安，因為從歷史的角度上看，這種短期走勢往往出現在股市面臨重大壓力時期之前。」

另一方面，全球最大空頭對沖基金Kynikos Associates聯合創始人、華爾街知名大空頭Jim Chanos也表示，雖然不知道何時會爆發，但當前市場將成為有史以來最大的做空機會之一。

「我們身處欺詐的黃金時期，當前市場環境充斥著 FOMO 情緒和川普式政治（Trumpian），這是一片真正的沃土，可以讓人們在真相面前遊手好閒，也可以讓企業違法者在很長一段時間裡逃脫懲罰。」

若金融市場真如這些「空軍」所說的崩盤，比特幣將重新確立避險屬性，成為資產避風港，還是隨著美股再次墜入深淵呢？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航