從舊物賣到精品，芬蘭「回收中心」顛覆髒髒暗暗的刻板形象
我們想讓你知道的是
Plan B是「回收中心」的自有品牌，是利用收到的二手物重新設計，不只是衣服，還有家具、鍋碗瓢盆等等。不同於Plan A聽起來是「最棒的第一計畫」，B的概念是「一個新的點子」，來創造二手物也可以很時尚，媲美芬蘭名牌Marimekko的生命力。
文：Wasiq、聽見芬蘭（整理）
口述：芬蘭夫人
認識芬蘭人的性格，從生活習慣作為一條取徑，絕對是一個絕佳方式。你可能不知道，世界富裕程度排名前段班的芬蘭人，其實骨子裡非常節省，芬蘭人事事以回收為出發、甚至慢慢成為一種消費行為。
本篇文章訪問移居芬蘭的台灣人「芬蘭夫人」（匿名），她曾在芬蘭第一大回收中心實習六個月，她的經驗將帶我們一窺這個少有人觸及、但是最道地的芬蘭經驗，你可以重新思量尚未發掘的芬蘭文化。
實習機會：意外看到芬蘭人的愛物惜物
剛移居芬蘭，芬蘭夫人因為在芬蘭科技大學先修班進修，一堂人文藝術課程讓她認識了芬蘭人的「回收生活」。不同於台灣隨處可以用390台幣的便宜價格買到日韓空運衣服鞋子，「芬蘭人很習慣到二手店（如Kierrätyskeskus、fida、UFF……）買東西。」
鮮為人知的是，有些芬蘭的二手店因為擁有了許多絕版品，價格可以喊得很高。芬蘭夫人觀察到二手店之於芬蘭人生活的重要性，且它不同於台灣大部分的「資源回收中心」髒髒暗暗的形象。
Kierrätyskeskus（英文Reuse Center，以下用「回收中心」簡稱）是一個芬蘭歷史悠久的機構，起源於1980年間的一群人聚集交換家裡沒在使用的東西。後來加入的人日亦漸多，開始了有二手市集的買賣。
慢慢地，有人提出做回收環保不應該只是人民個人的責任，於是，與政府協談後，政府介入成立為「財團法人」，政府佔52％股份（因為政府提出，當有重大決議無法達成協議時，政府具有較多的執行權）為國有民營的機構。
1989年公司成立，1990年10月第一家店面開張，到目前在芬蘭人口較密集的南部可以找到七家實體店面，近來也有往北部廣設店面的計畫。除了實體店面外，2017年底開始陸續也提供消費者在網路上購買的選擇。
「回收中心」是芬蘭最大、也最有規模的回收單位，不只是衣服、鞋子、書籍，甚至傢俱、家用電器、腳踏車、裝飾品、數據機等等，都可以回收。「回收中心」所有的物品，店面銷售的所有商品皆經過修整清潔，若要網路上販賣的會系統性篩選過，上傳至「回收中心」網路商城販售，每張照片都請專業的攝影拍攝，就跟一般芬蘭設計品牌公司的網路販售差別不大。
「回收中心」的生意蒸蒸日上，在2016年已經達到740萬歐元（約2億6600萬台幣），反映出芬蘭人以「回收」作為生活根本的態度與執著。
上圖顯示，根據2016年的資料，「回收中心」的收入絕大部分來自販賣回收物（63.43％），其次是透過鼓勵企業僱用方案而得到的政府補助（20.82％）、再來是自治市政府的補助（13.88％）。在支出方面，回收中心絕大部分的開銷在於人事費（75.34％），再來是租金支出（13.85％）。
芬蘭夫人因為實習進入了「回收中心」工作，和一般上班族朝九晚五一樣上下班。實習由「回收中心」內部審核，根據人才過去的經歷是否符合他們的業務所需來決定。
因為過去在台灣從事服裝設計相關行業，而「回收中心」的二手物也是以衣服為大宗，芬蘭夫人的能力恰好符合該中心需要，因而得以進入手工藝部門實習，協助進行品管與各種相關事項。
芬蘭夫人所屬部門的三個實習生，另外兩個是透過芬蘭勞工局的鼓勵企業雇用方案（芬蘭文palkkatuki）得到實習機會，薪水是政府與企業各負擔一半。Palkkatuki雖然不是正職，但卻享有與正職一樣的權利。與之相比，工作實習方案則沒有一樣的權利（例如放假）。
Plan B，舊貨成為「作品」
Plan B是「回收中心」的自有品牌，是利用收到的二手物重新設計，不只是衣服，還有家具、鍋碗瓢盆等等。不同於Plan A聽起來是「最棒的第一計畫」，B的概念是「一個新的點子」，來創造二手物也可以很時尚，媲美芬蘭名牌Marimekko的生命力。
芬蘭夫人相當驚豔於產品重新設計之後的全新面貌，而且重新設計後的商品，價格變得很高。目前她觀察到的商品有：滑雪板做成椅子、舊吉他變置物櫃、椅子重新包覆布料等等。因為是二手物的再利用，因此每件都是獨一無二的「作品」。
報告書指出，Plan B在2015年有1988件，在2016年成長到2660件，表示著34％的成長。2660件是指2016年間Plan B的商品共製作出了2660件的商品供賣場銷售（Plan B的部門共有5－6個人，從事設計製作）。
改變生活，邁向循環經濟
芬蘭夫人說到，受到實習工作最大的改變是，每天生活習慣的翻轉：具體而言，就是自己不自覺地會勤作回收、缺東西時會去回收中心先找看看。對她來說，這是非常正向的轉變，因為她重新思考一個商品的壽命，不是停止於舊了、壞了的那一刻，因為經過回收中心專業人士的巧手，她可能重新在Plan B以幾乎是精品的價位上架。
回收中心的概念反映了近年來芬蘭「循環經濟」（cicular economy）的大行其道。芬蘭人的思維，值得消費型社會進一步思考：富裕不代表一定要將大把鈔票灑在買新的東西、在消費至上的資本主義的遊戲規則當中沉淪。永續的經濟，在芬蘭文化脈絡下的定義，是化垃圾為黃金、加入創意與設計的一個重新組合的商品。這樣的重生，值得一個高價，也值得消費者的欣賞。
內行人帶你！4個讓你更融入芬蘭的方法
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2.不要再去買品質普普、穿幾次就壞的連鎖店衣服了！不如到回收中心去尋寶吧！如果懶得出門，還可以上回收中心的網路商城就輕鬆買到想要的東西唷！如果剛好家裡不在回收中心附近，其他的二手店，諸如UFF、Fida、芬蘭紅十字會二手店等都值得一逛喔！
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航