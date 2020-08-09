三毛一生顛沛流離，三只彩繪陶盤代表她最快樂、最安穩的年歲

文：李宣頤

我們為什麼挑選這個藏品

在這涼冷的世界裡，能有人一生經歷苦難，直到最後，還相信世間必有幸福嗎？

才華驚豔世人的三毛，一生遊歷八方，彷彿自由豁達，卻是一生顛沛流離。命運將她深愛的人帶到她眼前，引燃熾熱的情感與渴望，卻也每每在她以為能長相廝守的時候，雲淡風輕地將他們帶離人世。每一段她所擁有的短暫的幸福，最終都是百倍深刻的死別的痛楚。她的生命戲劇化得過了頭，世界以蜜糖安撫她，卻總在她重拾愛人的勇氣後，又給予她烈火的鞭笞。

然而，即便無法得到永恆的垂青，三毛的心底永遠是相信著的。那一點幽微的希望，彷彿一粒微小、黯淡的星火，在風暴後的斷垣殘壁中、厚重堆積的灰燼底下，持續暗自焚燒，日夜散發它不甚明顯，但十足確切的光亮與溫熱。

翻開集結三毛走遍世界的收藏品背後的故事、照片，其中唯有三只平凡的彩繪盤子，被三毛賦予了最為隆重的冠名——〈幸福的盤子〉。那三只彩繪陶盤，正是在她與人生摯愛結婚的短暫歲月中，一年一件，買下來掛在兩人家中的紀年物。

三毛的彩繪陶盤，代表了她一生擁有過最快樂、最安穩的年歲。在那最後的幸福也被死亡奪去之後，她一面承受哀傷，同時為它們安上的深沉的名字，更代表了她從未熄滅的，對幸福的固執信念。

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

幸福的領地：流浪才女的一生追尋

「我幻想：我們的家一年一個盤，到了牆上挂滿了四、五十個的時候，荷西和我當然已經老了，那時候，還是牽著手去散步，只不過走得緩慢些罷了。」1979年，在與摯愛的丈夫度過的第六年間，三毛在馬德里的街上買下了婚姻歲月中的最後一只彩繪瓷盤，只因為上頭以不甚工整的字跡寫著：這兒，是幸福的領地。

三毛的一生，充滿著叛逆與渴望自由的浪漫情懷。從年少時期反抗制式教育的逃學歷程，到成年後率性而為、不顧一切地流浪到撒哈拉沙漠的旅途，在她後期豁達而樂觀的文字之下，形塑出了一個神祕、果敢、颯爽而灑脫的形貌，如同一個誕生於天地之中，始終笑對世俗，身影挺拔的世界之子。

這樣一位擁有豐沛情感的冒險家的生命，最終卻在孤寂裡落幕。這並不是因為她不曾追尋愛情，她也曾有過對幸福婚姻的夢想與期待——不止一次。她乖舛的一生，直到與陪伴她最長時間的摯愛——荷西重逢為止，才終於體驗到，何謂相伴靜好的歲月。

不只是器皿，也是見證我愛你的眼睛

遠赴西班牙，與荷西相戀之後，三毛在西班牙婆婆馬利亞的餐廳裡，看見了滿滿一面牆的彩繪陶盤。年少時也學畫好一段時間的經歷，早已將她內心深處，對藝術敏銳的直覺打磨拋光。這是她第一次發現，盤子也可以成為美麗的掛飾。婆婆牆上那四十幾只陶盤，在她的心中留下了喜愛的種子。

與荷西結婚的第四年，他們買下了一棟附有花園的小平房，隨後回了荷西出生的小城一趟。在那裡，她偶然看見了一個白底藍邊、帶著一圈圈花草與波浪紋飾的彩繪陶盤。她對彩盤的喜愛，在這一眼中，長出了新苗。

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

在愛人的故鄉裡，三毛買下了人生中第一個彩繪陶盤，並將它帶回與荷西的家中。自此，家中空蕩的牆上，正式有了第一個裝飾的紀念品。這第一個陶盤，是三毛對於這段感情所踏出的一步試探。在與荷西交往以前，三毛曾經歷過前幾任愛人的背叛與死亡，情路乖舛多難，這使她總是對命運放心不下，生怕與荷西共同經營的這一切，不知何時又會遭到剝奪。但此刻，她願意為這個家、為荷西，承擔起傷痛的風險。

一年之後，她又買下了第二個陶盤。這個有著青花裝飾的彩盤，被親手掛到了牆上。原先孤零零的那一只，就這樣，也湊成了一雙。

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

在愛人的陪伴下，下一年很快又過去了。隻身飛去馬德里時，三毛在街上看見了一只有字的盤子。她在〈幸福的盤子〉一文裡，寫下了買下它的原因：「上面寫著：『這兒，是幸福的領地。』詞句有些俗氣，可是想到自己的家的確是片幸福的領地，為什麼不買下它呢？」

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

就這樣，第三個盤子，也來到了他們的家的牆上。三毛站在那牆前，打量著三年來一年一個，現在一同掛著的三個盤子。此刻，她仿佛已忘記了，從前命運是如何無情地帶走她愛過的人。她的內心只全然想著，當彩盤掛滿整面牆的時候，她與荷西，也將牽著彼此皺紋滿佈的手，步履緩慢地出門散步……

只可惜，還沒等到第四個盤子，故事就結束了。

用同一條手帕擦你的血拭我的淚

1979年，也就是三毛買下第三個盤子的同一年，荷西在潛水時意外喪生。

六年幸福美滿的婚姻，在這突如其來的事故中，忽然就熄了燈。一切往昔美好，在荷西的屍體被打撈上岸的時候，全都失去了重量，成為空中的浮沫。幾年以後，三毛在書裡寫道：「再見所愛的人被一錘一錘釘入棺木，當時神誌不清，只記得釘棺的聲音刺得心裡血肉模糊，尖叫狂哭，不知身在何處。」她的大姊陳田心，也在三毛自殺逝世後回憶，那一年三毛不顧一切地用手去挖摯愛的丈夫的墳墓。她瘋狂的模樣，彷彿若不是父母親不斷地拉住她、抱住她，她會立刻就跟著荷西離開人世。

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

自述在大學時是「花蝴蝶」，難以定性的三毛，在〈塵緣〉中寫道：「 好不容易，安定了下來，接過了自己對自己的責任，對家庭，對荷西的責任，寫下了幾本書，心情踏踏實實，不再去想人生最終的目的。 」但命運待她仍舊無情。悲劇發生的數個月前，在與荷西一同買下、一同經營的小平房裡動也不動地站著，凝視著牆上那三只陶盤時，腦海中所浮現的幸福的幻夢，終於也迎來了破滅。紀年再也無法持續，紀念的彩盤也失去了昔日光輝。

一個人消失在大海，一個人自盡於人海

在三毛在短暫而波折的一生中，因著對幸福的信念，即便遭受命運反覆的打擊，也仍然選擇再去愛人。這樣的樂觀與執著，使她最終擁有了6年快樂的時光，卻沒有讓她免於最後一次、也是最深一次的打擊。她用彩盤紀下的時間，只流轉了三年，就隨著荷西的下葬，一同凝止在了那空寂的平房牆上。

Photo Credit: 藏品／陳田心、陳聖、陳傑捐贈，國立臺灣文學館提供

「他是我生生世世的夫妻，以前的一切感情的糾纏、枝枝節節都不算了，我就變成這樣純潔的一個人，就是他的太太。」直到最後，她還是沒能放下對愛人的思念，不斷透過與宗教相關的舉動，試圖與死去的荷西對話。在荷西下葬的12年後，這一場長四十八年，寬半個地球的悲劇，最終在醫院狹窄的廁所裡，以一只膚色絲襪，和比她高上幾公分的點滴掛架，安安靜靜地落了幕。

三毛的死亡，使無數喜愛她的文字的讀者落淚。而在與荷西的這段維繫最長時間、最為安穩，也是唯一讓三毛放下所有雜念，決心就此安身立命的愛情裡，她遺留下來的三個彩繪盤子，乘載的是對幸福的見證，以及對永恆的單純的盼望。即使已經紀年停止了，這些珍貴的時光碎片，也並未消逝在蒼茫無涯的人海之中。三毛心繫終生的愛，將在這三只彩盤裡永遠飽滿著，隨著她親筆寫下、記述幸福的文字，映照出溫柔的落日光輝，年年歲歲，生生世世。

作家小傳

三毛（1943-1991），出生於重慶，創作文類主要以散文、小說為主，另亦從事翻譯、劇本寫作等。1973年結婚後，定居西屬撒哈拉加納利群島，即以當地的生活或四處旅行的觀感為寫作素材，完成膾炙人口的《撒哈拉的故事》。以豐富的浪跡天涯經歷，描繪出斑斕的異域風光；用敏銳的感觸，融以感情的文筆，展現出熱愛生命、自然的精神。

作者簡介

李宣頤，光影詩社社長、「每天為你讀一首詩」賞析寫手及編輯、風球詩社第二十一屆全國高中詩展統籌。作品刊於幼獅文藝、創世紀詩刊、秋水詩刊、換氣詩刊、風球詩社十周年精選輯。

註：原文標題為〈【臺文天文臺】李宣頤：幸福幻夢——三毛的彩盤紀年〉

本文經國立臺灣文學館授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航