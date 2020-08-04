索馬利蘭擬承認台灣國家地位，中國急派代表團明日抵達索馬利蘭首都

※封面圖為索馬利蘭外長穆雅辛今年2月訪台晉見蔡總統。

位於非洲東部的索馬利蘭（Somaliland）日前與台灣互設辦事處，當地媒體近日更報導，索馬利蘭將承認台灣的國家地位。消息傳出後不久，中國旋即派代表團前往索馬利蘭，最況將於明（5）日抵達其首都哈爾格薩（Hargeisa）。

和台灣一樣尚未被國際承認為國家的索馬利蘭，於今年7月1日與我國互設辦事處，以「台灣代表處」和「索馬利蘭代表處」相稱。《索馬利蘭紀事報》（Somaliland Chronicle）昨日報導指出，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）指示親信研究與台灣加深關係的方式，其中包含互相承認為國家的可能性。

阿布迪要求親信仔細研究美國國會今年3月通過的《台北法案》，這項法案全稱為《台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），取各單詞的開頭字母合併成「TAIPEI Act」作為法案簡稱，旨在保障台灣能與其他國家建立外交關係，遏止中國頻頻對我國友邦出手。

中國不承認索馬利蘭，卻對索馬利蘭提出要求

《索馬利蘭紀事報》指出，與索馬利蘭對立的索馬利亞，反對與台灣加深關係，而與中國站在同邊，譴責台灣違反「一中政策」及破壞索馬利亞領土完整。中國駐索馬利亞大使覃儉前天抵達索馬利蘭，這是他第3次造訪，但未獲總統阿布迪接見。

The Somali government has reaffirmed its commitment to the One-China Principle and condemned Taiwan’s act that has undermined Somali’s sovereignty & territorial integrity. We appreciate that. The Democratic Progressive Party’s separatist activities will never succeed. pic.twitter.com/r9tiPZXzPY — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) July 6, 2020

而《索馬利蘭紀事報》今日最新報導稱，據該國外交部的消息，中國代表團將於明天抵達首都哈爾格薩，代表團由中國外交部高級官員組成，自北京出發。目前尚不清楚成員詳細身份或行程，也不確定總統阿布迪會否接見。

中國過去曾要求索馬利蘭勿與台灣牽涉，也被索馬利蘭拒絕。報導強調，中國並不支持索馬利蘭獨立，近期還和索馬利亞達成協議，欲在索馬利蘭的領海進行聯合巡演。

索馬利蘭1991年自索馬利亞獨立，國際普遍尚未承認其國家地位。《索馬利蘭紀事報》稱，該國近期外交大有突破，現在埃及和衣索比亞也在爭取與其加強關係。

報導指出，目前全球有15個國家承認台灣主權，若索馬利蘭也承認，將是繼史瓦帝尼之後第2個承認的非洲國家。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡