一盅兩件難得「黃」——喜惶點心

文／圖：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味。）

今時今日，不少酒樓集團飲茶之地均被標籤成「藍店」。若想吃個一盅兩件，又不違反原則，選擇確實寥寥可數。最近，我卻發現了一個好地方——位於旺角的喜惶點心專門店，不但立場鮮明，而且點心質素高得可喜。在遍地劣食的旺角，這小店卻猶如清泉一樣，難得一遇，相逢恨晚。

禁堂食令絕對擋不住我的飲茶癮。我徐徐鑽進女人街，受疫情影響，往日的熙來攘往換成一抹疏落凋零，檔口甚至處於無人之境。街口幾步之遙，就找到它了，是那種簡陋或尋常得會過門而不入的店，大隱隱於市，不過如果你錯過，我肯定你會後悔！

甫到內，小店的正中，放了一塊「牛肉世家」的牌匾，讓人立即好奇心作祟。原來點心店的老闆正是來自一個牛肉家族。他的爺爺，創立了九龍城街市的李輝記牛欄，沒聽過？是冬天火鍋季節往往有人大排長龍買手切牛肉的那一家。想不到，老字號卻在點心上生出新活力。因為家族的關係，老闆可以用批發價取貨，貨源穩定，成本較輕，所以便試着用新鮮牛肉做點心。

既然這樣說，先試試鎮店之寶，陳皮山竹牛肉球。一吃下口，是令人驚豔的味道！因為選用牛的後腿，肉味香濃，啖啖香滑。師傅只下了很少芫荽，肉味突出，也不會放過多梳打粉和鹼水，質地偏韌，愛這種有彈性有嚼勁的口感。用了新鮮牛肉，想不到如此庶民的點心，卻能飛上枝頭變鳳凰。

大口大口顧着享受，吃進入忘我境界，我居然忘了放喼汁，店員善意提醒：「吃牛肉球，怎能不放喼汁？」是的是的，立即蘸了點，不但去膩，而且提鮮，真是錦上添花。

陳皮山竹牛肉球

店還有賣幾款牛肉點心，如粟米牛肉餅、乾蒸牛肉燒賣等等，味道一樣突出。無牛之出品，還嘗了酥皮叉燒包，一天限做50份，即點即焗，雖然需要等二十分鐘，但勝在酥皮鬆化，絕對不輸給標榜這項點心的米芝蓮店。總括來說，大部分點心不過二十餘元，物有所值。

粟米牛肉餅

止了茶癮，撫暖了胃，最後要說說這店如何黃。喜惶曾在收據上打印打氣口號，也在疫情期間參與口罩暫存夾義賣活動，收益捐給《立場新聞》及前線記者。在禁堂食令生效的日子，每一次吃飯消費，彷彿就像是一次投票：投你所喜歡的味道與信念，希望那些你所珍視的小店，能夠捱過風高浪急的時勢。

上次是他支持傳媒，今次換我們撐你了。

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