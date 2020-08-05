一個人的台北國際ACG博覽會：事先沒做功課，讓「委託代買」成為一場災難

文：Hubert

2019年1月筆者首次參與動漫展，加上今（2020）年8月的動漫展，也才兩年的參與經驗。誠然經驗豐富的同好大有人在，筆者才參與兩次盛宴就大放厥詞，實有不妥。然而在兩次經驗中，筆者逛展體驗大有不同，因此仍想撰寫此篇文章。

此篇文章內容大體內容如下：

不會提及展覽的現場活動

2019年動漫展的初體驗

2020年動漫展體驗（兩次動漫展的差異）

初次代買體驗

親友請託代買應注意事項

Photo Credit: Hubert 筆者當天自己在角川購買的戰利品（15本書），以及幫忙朋友代買的內容

2019年動漫展初體驗

去年筆者初入坑《歡迎來到實力至上主義教室》，為了7.5卷的特裝版，才決定參加於台北南港展覽館的動漫展。

由於沒有經驗，以為提早一個小時到場就綽綽有餘。直到抵達展覽館外面，被看不見盡頭的排隊人潮給深深震撼，也才明白自己的想法多麼天真。

排隊進展覽館是一回事，各出版社的攤位排隊又是另一回事。當年展覽第一天筆者進館後，立即尋找角川的排隊隊列。然而，排隊的結果，卻是從入場的早上10點多，排到下午3點半才進場。原因除了工作人員可能人力不足、排隊規劃上準備不完備以外，同時還受到民眾在排隊中，集體席地而坐的影響。

排隊的過程是枯燥乏味的，沒有朋友相伴，自然就會拿出手機、其他娛樂來消磨時間。然而正因為如此，席地而坐；精神集中在娛樂上，沒有留意到隊伍的前進。這些都一再地造成排隊的混亂，以及後來者投機的插隊行為；同時，也拉長了單一攤位排隊的時間。

這都讓當年筆者的初次逛展經驗很不美好。固然筆者後來第二天逛展，各攤位已實施新的排隊措施，拉起紅線規劃排隊路線，但仍舊改變不了筆者的糟糕印象。

Photo Credit: Hubert 2019年筆者首次參與動漫展，拍照下來的景象

2020年再訪動漫展

今年動漫展雖然沒有筆者想要的產品，但因初遷居台北，有地利之便；外加筆者想了想，趁剛步入社會身心仍有餘力，參與動漫的重大盛宴也無不可。又朋友聽聞後，委託購買一些動漫產品。因此才決定參加今年8月初的動漫展。

因為工作，筆者選擇在周六──動漫展第三天到場。心想著剛好是暑假，且都已展覽第三天，提早1小時到場已綽綽有餘。

結果事實仍舊超乎筆者想像。世貿展覽館的1～7號入口早已擠滿了排隊人潮，經由工作人員引導，筆者只好來到8號入口排隊等候。

Photo Credit: Hubert 8月1日（六）筆者9點剛到8號出口的排隊情形

進場前30分鐘，最終連8號個入口也擠滿了人潮，簡直讓筆者懷疑展覽是不是真的已經第三天。到了活動前10幾分鐘，排隊隊列開始移動，開放人群進場。

進場前有因應疫情採取防疫措施，必須拿出身分證、量體溫，填寫半年內無出國紀錄及電話後，並確實戴上口罩才能入場。這些防疫措施也確實另筆者感到安心。

Photo Credit: Hubert 當天前30分鐘，最後一個入口的人潮

入場後，因看到角川的人潮仍如去年一樣大排長龍，因此先到青文的攤位，幫朋友委託購買的內容買齊，才加入排隊的隊列中。

有別於去年，今年在排隊引導上，安排了兩名以上的工作人員。工作人員不僅要求隊伍裡不要席地而坐；穿梭在蛇行排列的人潮中，確認隊伍是否整齊，有沒有產生混亂。隊伍前進時，更會要求隊伍馬上前進，甚至提醒脫下口罩的民眾戴好口罩。

這現象不只角川，各攤位同樣有做這些工作，也因此讓筆者一掃去年的不良印象，對整個動漫展大為改觀！或許是展覽第三天的因素，加上有工作人員引導秩序，這次的排隊僅讓筆者花費約1.5個小時就進入攤位。今年動漫展其實僅就一個排隊的差異，便讓筆者的逛展體驗大為不同。

Photo Credit: Hubert 當天角川攤位的排隊隊伍情況

初次代買體驗

「代買」其實這可說是筆者此次參加動漫展的最大主因。今年筆者服役時熟識的同梯兵友，知曉筆者有可能參加動漫展後，便委託筆者代買，卻也是造成困擾的開端。

兵友當時僅傳了三張圖片，詢問筆者是否方便代為購買。雖然事前有先問兵友各別是哪家出版社的產品，以及活動的加購內容。然而，兵友最終給的答覆，卻是沒有查清楚的各項資訊，以及看錯活動資訊後留下的錯誤訊息。 這都讓筆者下班後得另外花費時間幫忙做功課，同時向兵友確認內容是否無誤。

當天，筆者進入青文攤位，兵友要求代買的產品又有突發狀況──書籍要一般版，會場只有特裝版；加購199元的內容是海報，兵友的訊息卻是加購199元的「福袋」。因與兵友要求不符，急忙聯絡他，卻又因為他工作繁忙聯絡不上，最終只能先自行決定幫他購買的內容。

另外，前一天家姊知道展覽有「助六的日常」攤位後，又委託筆者代買，同樣淪為一場災難。因為筆者在網路上的展覽地圖找不到攤位，只好當天扛著兩袋動漫產品四處苦尋。找到後，更因為價位偏高，必須拍照詢問家姊購買意願。最終在買到兩隻可惡的倉鼠後，筆者連逛木棉花攤位的心力都已消耗殆盡，直接扛著兩袋物品回程。

Photo Credit: Hubert 就是這兩隻可惡的倉鼠

委託代買應注意事項

其實，委託代買不是件特別讓人頭疼的事情。然而不事先做好功課，僅傳一張圖片便要他人幫忙代買，總是一種心理上的感受問題。查好是哪家攤位的產品、確認活動贈品的取得方式，以及所有產品的具體總額，或是預期的接受價格，都是委託代買前應該做好的功課。

「為什麼要這麼麻煩，不就是委託代買而已嗎？」若抱持著這種心態請親友代買，最終就是你該做的功課，全部拋給代買的親友處理。幫忙查找時，心理的不好受可以再另談，代買的親友更多的是焦慮啊！代買產品有問題，當天卻聯絡不到人。直接不買，怕親友不開心；買了不是親友所預期，又怕親友最後甩頭說不要了，瀟灑留下早已買好的物品，這才是更為折磨人的事情。

雖然事情最終筆者的兵友沒有不滿意，甚至有傳訊息謝謝筆者，但筆者真的希望下次不會再有這種烏龍事情發生了。

後記

雖然扣合標題的內容放在後記頗為奇怪（按：作者原標題為「一個人的動漫展是孤獨的── 2020 ACG博覽會」），但為了不打亂整篇文章的節奏，所以才放在可以胡言亂語的後記（？）。筆者會取「一個人的動漫展是孤獨的」為標題，其實有參與過動漫展的大概早已了解。畢竟動漫展大多是會結伴同行的，而筆者兩年來總是那群少數派之一。

雖然今年有做好長期抗戰的準備，帶了Switch和小說到現場。然而，面對不斷往前移動的排隊隊伍，以及購買產品後的提袋，這些娛樂都很難拿出來消遣。

看著前後結伴、聊天交流的景象，在沉悶枯燥的排隊過程中，都更讓獨自逛展覽的筆者孤獨感濃厚啊。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航