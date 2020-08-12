《隨機試驗》：若不是林德找出預防壞血病的方法，今日澳洲人的祖先會有許多死在海上

文：安德魯．雷伊（Andrew Leigh）

1 壞血病、恐嚇從善與《雙面情人》

海軍准將安森（George Anson）的六艘戰艦繞過南美洲最南端時，他知道自己的計畫亂了套。安森奉英國政府之命去占領西班牙在巴拿馬與祕魯的殖民地，當時出海已經半年。海象惡劣，後方又有一支西班牙分遣艦隊在追逐，然而船上官兵最大的威脅是一種疾病：壞血病。

安森的遠征隊於一七四○年載著一千八百五十四名官兵離開英格蘭，四年後只有一百八十八人返國。作家鮑恩（Stephen Bown）把那次航行描述成有史以來最嚴重的海上醫療災難。出海六個月後，每天都有人死亡。起初，死者屍體用他們的吊床包覆縫合後再丟進海中。但是一段時間過後，存活的船員太過虛弱，無法處理死者，於是他們在船艙內嚥下最後一口氣之後，就被留在那裡。

行駛一艘十八世紀的戰艦需要許多人手。艦長預期會有部分船員死於壞血病，所以經常會帶上額外的人員。然而安森的船員折損情況出乎意料。還有力氣工作的船員所剩無幾，於是有些戰艦撞上南美洲近海的岩石。其中一艘「賭注號」（Wager）由於撞上智利南部的崎嶇沿岸而全毀，部分船員則因為太虛弱、無法游上岸而溺斃。

壞血病會損壞人體的結締組織。起初患者會覺得疲倦、動作不協調。他們容易有瘀傷，雙腳也開始腫脹。接著牙齦會發炎，口氣會出現惡臭，皮膚也會長出斑點。水手見到舊的打鬥傷疤又開始出血、已經癒合的骨頭又開始裂開，都相當震驚。一位姓名不詳的外科醫師如此描寫自己患病時承受的折磨：「我的牙齦全部腐爛，流出惡臭的黑血。我的大腿、小腿都腐壞變黑，我不得不每天拿刀子切開自己的肉，好讓惡臭的黑血流出來……而且不幸的是我吃不下東西，因為我只想吞嚥，不想咀嚼。」在最後階段，患者會因牙齦極度腫脹而無法進食，最終死於內出血。

在風帆時代，死於壞血病的水手超過兩百萬人，比小規模戰鬥、暴風雨及沉船的死者總和還要多。一四九九年，葡萄牙探險家達伽馬（Vasco da Gama）有超過半數的船員死於壞血病。一五二○年，他的同胞麥哲倫（Ferdinand Magellan）因為這種疾病而失去三分之二的船員。在七年戰爭（一七五六─六三年）當中，英國派出十八萬五八九九名海軍；只有一五一二人在戰鬥中身亡，因壞血病而死的則有十三萬三七○八人。換句話說，一個英國水兵在七年戰爭中死於戰鬥的機率低於一％，死於壞血病的機率卻高達七二％。

每個人對於如何對抗壞血病都自有一套理論，醫生也分別提議使用葡萄酒、薑與鹽巴治療。然而這些療法都未經過謹慎測試，所以壞血病依舊猖獗。由於缺乏證據，一個醫生的古怪解方是否被採用，就取決於他的地位與自信。水手繼續大量死亡。

後來在一七四七年，一個名叫林德（James Lind）的三十一歲船醫進行了一項非凡的實驗。英國戰艦「薩利斯布里號」（Salisbury）出海數個月後，多數船員都得了壞血病。林德決定對十二名病情較重且「狀態盡可能相似」的水兵試用不同的療法。他採用其他人的理論，並找到方法加以測試。林德的隨機試驗共測試六種療法，每種療法分別對兩名水兵實施。第一組喝一公升蘋果酒，第二組喝四毫升硫酸（俗話說「硫酸治百病」），第三組喝八十毫升的醋。如果後面那兩種療法還不夠可怕，第四組被迫喝下兩百五十毫升海水，第五組則要吃一種肉豆蔻、大蒜、芥末籽、辣根、祕魯香膠及沒藥的混合物。第六組收到兩顆柳橙與一顆檸檬。除了療法以外，所有患者的飲食都相同，也安置在船上的同一個區域。

實驗結果很快就展現出來。林德描述「最迅速且顯著的效果來自使用柳橙與檸檬」，有效到讓其中一個食用柑橘類水果的患者不到一週就可以返回工作崗位。相反的，喝下硫酸、醋與海水的患者情況並沒有改善。硫酸是英國海軍治療壞血病的主要療法，所以這個發現很重要。

結果很明顯，但是任何研究者都知道，令人信服的結果並不會立刻讓決策者改變心意。林德花了六年詳細描寫這些結果並納入《壞血病專論》（A Treatise of the Scurvy）一書，並將這本四百五十六頁的著作獻給在遠征行動中失去九成船員的安森准將。可惜的是，儘管林德的實驗結果很精準，他對柑橘類何以會有效的理論說明卻是胡言亂語。這部專論出版之後長期受到忽視。

接下來的數十年，壞血病仍舊是長程航海最大的風險。當時英國政府考慮進行的航海計畫中，最長的航程就是到澳洲。壞血病在兩、三個月內就會出現症狀，而航行到澳洲需要六到十二個月。

幸好庫克（James Cook）一七六八至七一年的探索與菲利普（Arthur Phillip）的第一艦隊在一七八七至八八年間的航行，都碰巧找到了抑制壞血病的方法。庫克讓他的船員食用德式酸菜、麥芽酒與檸檬汁，並且要求每兩到三個月靠港一次，以補給新鮮食物。他誤以為預防壞血病的主要是德式酸菜和麥芽酒，不過回到倫敦的時候沒有任何水手死於壞血病。菲利普的遠征隊和庫克一樣，誤以為德式酸菜與麥芽酒可以防止壞血病。

不過第一艦隊的乘客由於旅途中經常靠岸而免於遭到壞血病大肆襲擊。那些囚犯離開英國之前，在樸茨茅斯吃了新鮮食物，航行途中也在特內里費島、里約熱內盧及好望角做了一樣的事。即便如此，壞血病仍然威脅著這趟航行。一七八八年一月二十六日，菲利普在傑克森港升起英國國旗後於日記中寫道：「壞血病開始嚴重肆虐，導致醫院帳篷普遍充滿患者。」

庫克與菲利普很幸運，但是壞血病在第二艦隊（一七八九─九○年）捲土重來，致死率將近三分之一。

後來在一七九○年代，林德的追隨者布雷恩（Gilbert Blane）醫師成功讓高階海軍軍官相信柳橙與檸檬能預防壞血病。一七九五年——林德發現此事之後過了將近五十年——檸檬汁開始應要求發放，到一七九九年便納入標準伙食中。一八○○年代初期，英國海軍水兵每年飲用的檸檬汁達二十萬公升。

英國人或許很慢才採納林德的發現，但是他們治癒壞血病的速度比英國主要的海軍對手快很多。消滅壞血病是一項關鍵因素，英國海軍因而得以在艦隊總司令納爾遜勛爵（Lord Nelson）指揮下持續對法國進行海上封鎖，最終擊敗陣容更龐大卻充斥壞血病的法西聯合艦隊，贏得一八○五年的特拉法加戰役。有別於六十年前的安森准將，納爾遜勛爵毋須在船員飽受壞血病摧殘的狀態下作戰。

在風帆時代，有十六萬多名囚犯及更多的自由移民成功抵達澳洲。若不是林德找出預防壞血病的方法，那些移民——也就是今日澳洲人的祖先——會有許多死在海上。事實上，如果進行那場壞血病隨機試驗的是其他殖民強權，澳洲的國語也許會是法語、荷蘭語或葡萄牙語。

你或許會覺得有些事情太明顯了，不需要用隨機試驗證明。

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有時候，隨機試驗的確會證實傳統觀念——但這種試驗真正的價值展現在它們令人感到驚訝的時候。和做大量實驗的人聊聊，你會發現關於直覺對我們的幫助，他們都抱持懷疑態度。在我們這個複雜的世界裡，進行隨機試驗的人最令我欽佩的其中一個地方，就是他們在對世界的瞭解方面，表現得很謙虛。

許多人體現了愛因斯坦的哲學，他曾說過：「我學到的東西愈多，就愈明白自己不知道的事物多得很。」承認我們可以利用自己的失敗，讓下一次有所改善，這種態度稱為「成長心向」。與它相反的是「固定心向」；我們在這種心態下會害怕挫折，因為我們把自己的天資與才能視為靜態的。具有成長心向的人知道我們可以隨著時間愈變愈聰明，只要我們努力去學習哪些事可行，哪些不可行。

一如林德，這些「隨機分子」——這是諾貝爾獎得主迪頓（Angus Deaton）以前給他們的稱呼——都有一種獨立傾向。網景公司（Netscape）前執行長巴克斯戴爾（Jim Barksdale）就喜歡對手下員工開玩笑說：「如果我們有資料，那就看資料；如果我們只有意見，那就照我的意見做。」隨機分子知道，若不使用精確證據，替代選項通常是聽從HiPPO（意思是「最高薪者的意見」，Highest Paid Person’s Opinion的縮寫）。在非洲大陸，河馬（hippo）是最危險的大型動物；HiPPO也可能同樣危險。隨機試驗可以拯救生命，把直覺擺在事實之前則可能會致命。

今日，許多研究者基於各種意想不到的目的進行隨機試驗。荷蘭的研究者隨機指派小學生參與國內一個頂尖足球隊舉辦的運動課程，想知道這是否能讓他們在數學與閱讀方面有更好的表現（結果沒有）。華盛頓特區有研究者隨機為一些家庭訂閱《華盛頓郵報》，想知道閱讀該報對他們的政治觀點有何影響（他們投票給民主黨的傾向提高）。一項法國的實驗發現，弱勢學生如果贏得寄宿學校的入學資格，考試成績也會大幅提升。

一個經濟學家團隊在印度用一項隨機試驗來測試較好的爐灶是否能夠透過降低室內空汙而改善民眾的健康（效果是暫時的，只持續了一年左右）。在衣索比亞，一項隨機試驗想知道民眾獲得血汗工廠的工作是否能改善他們的生活（多數人做不到幾個月就辭職了）。在美國奧勒岡州，有試驗比較不良少年是在寄養家庭還是集體收容比較好（寄養家庭似乎比較好，尤其是對女孩來說）。

無論你喜不喜歡，隨機試驗已經存在於你的生活當中。在大多數的先進國家，除非藥物經過隨機評估，否則政府不會給付藥物費用。世上最精明的援助機構逐漸開始會先尋找相同程度的證據，再分配資金到各項計畫。你今天有上網嗎？恭喜，你八成已經參與了好幾項隨機試驗。Netflix、亞馬遜、Google都持續利用實驗來優化自己的網站。

隨機試驗擁有讓人感到意外的力量。一九七八年有一部紀錄片在美國上映，片中背景是一座紐澤西州的監獄。這部《恐嚇從善》（Scared Straight）由當時還很年輕的知名演員丹尼．葛洛佛（Danny Glover）擔任旁白，把一群少年犯帶去和冷酷心腸的罪犯面對面。那些青少年聽了言語粗暴的囚犯形容獄中生活，應該要被「嚇」得從此以後循規蹈矩。在某一幕，那群年輕人被命令脫掉鞋子，以體驗個人財物被奪走的感覺。其中一個囚犯咆哮說：「你們要是敢碰這些鞋子，我就把你屁股踢爛。」

《恐嚇從善》不僅得到一座奧斯卡金像獎，也驅使全美各地的決策者制定「恐嚇從善」計畫。通常這些決策者的證據來源都是奇聞軼事。有時候他們會拿出品質低劣的評估報告，其內容是把計畫參與者和拒絕參加的青少年拿來比較。這些研究認為恐嚇從善計畫減少了犯罪活動，最多達一半。

如果決策者聽過更謹慎的評估，態度可能會多一點懷疑。早在一九七八年，犯罪學家芬肯諾爾（James Finckenauer）就進行了第一項針對恐嚇從善計畫的隨機評量。「證據顯示，參與計畫的孩子犯罪風險高過沒有參與的孩子。」正如研究者常說的：「奇聞軼事加起來並不等於資料。」

許多人忽視了芬肯諾爾的隨機研究，但是長期下來，更進一步的嚴謹研究都得到同樣的結論。二○○二年，非營利的坎貝爾協作組織（Campbell Collaboration）發布了一篇針對研究證據的全面考察報告。這篇報告指出恐嚇從善計畫並未減少犯罪，反而讓犯罪增加了多達四分之一。此外，一些年輕的參與者說獄囚會偷他們的東西，並且向他們求歡。

恐嚇從善計畫就像魔鬼終結者一樣，相當難以去除。二○一一年，A&E頻道播出一個名為《現身說法》（Beyond Scared Straight）的電視節目，延續了恐嚇從善計畫有用的迷思。

人類都喜歡好故事。但是統計資料能幫助我們分辨事實與童話之間的差異。恐嚇從善是很美好的故事，但它的核心是一個迷思。然而故事通常比枯燥乏味的證據更吸引人，所以政府過了幾十年才終止計畫。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《隨機試驗：改變世界的大膽研究》，春山出版

作者：安德魯．雷伊（Andrew Leigh）

譯者：向淑容、葉品岑

發現洗手能夠預防感染的，就是隨機試驗！

哪一種呈現方式最能抓住顧客？

教育到底能不能扭轉底層兒童的命運？

該怎麼做才能有效影響選民？

從醫療、商業、選舉到各種政策，隨機試驗是瞭解與改善真實世界最具威力的工具。

不管是安慰劑或假手術，勤洗手或打疫苗，醫學研究早已經進行了無數次的隨機對照試驗，幫助我們確認哪種方法對健康有效或沒效。

近年來，針對更加複雜多變的人類社會，在真實世界中實地進行的隨機對照試驗也愈來愈多。它的應用範圍極廣，甚至在日常的商業活動中就會遇到，例如我們所接觸的社群網站與購物網站，就經常在進行這樣的測試。除了商業行為之外，人類社會的許多重大課題也能從隨機試驗得到幫助：教育真的能改善弱勢兒童未來的處境嗎？怎麼做才能有效降低犯罪率？用哪種方法推動社會議題效果更好？無條件發給民眾基本收入是否利大於弊？怎樣才是幫助窮苦民眾脫貧的有效策略？隨機試驗得到的結果，常常顛覆我們原本的想法。

純粹的觀察資料總是會受到許多因素干擾，只能看出相關性，但無法確知因果關係。隨機對照試驗恰好能夠穿透這樣的迷霧，得到更加明確的答案，因此成為評估政策手段的重要方式。二○一九年諾貝爾經濟學獎得主杜芙洛（Esther Duflo）和克雷默（Michael Kremer）便認為：「隨機試驗很可能在二十一世紀徹底改變社會政策，就像它在二十世紀徹底改變了醫學一樣。」

本書特色

作者蒐集整理了大量的隨機對照試驗研究，用輕鬆簡單的語言介紹給讀者。

書中的隨機試驗範例橫跨多種領域，完全不限於作者本身專攻的發展經濟學。

作者既是經濟學者也是國會議員，對公共事務的關心與思考角度值得參考。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九