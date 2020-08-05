基隆大多數人都支持輕軌，但政府仍應解釋清楚為什麼要這樣蓋

「都市化」（Urbanization）是城市經濟社會發展的過程，所涉及的面向包括了經濟結構、社會結構與空間結構，是一個動態的進程。當地方處於都市化之中，不僅不會中止，也不會有所謂「完美都市」的境界；換句話說，都市發展的過程中，「都市化」的指標是不斷更新且精進，這也解釋著為何人類歷史文明中，所有城市的面貌會有所不同。

「昨是今非」讓地方有前進與後退的跡象，全球各地城市的發展案例俯拾即是，城市的興起與沒落都更與為政者的進步思惟息息相關。

輕軌建設，是都市化的公共議題

近日，國內對於輕軌取代台鐵基隆站的消息討論相當熱烈，這是一個相當嚴肅的公共政策議題，也是攸關地方發展的重要課題，其中，最主要的爭議在於台鐵與輕軌之間取代效益與相互輔助的關係，也就是說「輕軌化」政策效益的「成本效益分析」（Cost-Benefit Analysis），尤以當前該方案仍屬於政策規劃階段，因此在政策研擬過程中的階段與環節，回到「公共政策評估」（Public Policy Evaluation）途徑來回應效能及判斷決策，此時正是可以深思基隆未來都市化發展的時刻。

輕軌建設直接關乎都市化中的空間結構問題，其背後也交織在整體的經濟發展與社會條件的複雜結構之中，例如在空間盤點下需要取得用地的土地資源，以及周邊交通與生活機能的取捨與政策補貼，而在整體輕軌政策的規劃下，也必須考量對地方與周邊城市的影響，這同樣也是反應出對於交通網絡的需求表現，以及結合地方產業與社會階層的型態，以基隆輕軌的討論，可以斷定的是政策在追求交通便捷的前提下，首先必須克服在有限的腹地中如何提升用地效益的挑戰。

「基隆輕軌捷運建設計畫規劃作業」（以下簡稱「基隆輕軌計畫」）在2019年4月便完成了「政策可行性研究」（Policy feasibility Research）的階段，意指基隆輕軌確定會放入政府基礎建設的議程之中，當前基隆輕軌計畫的綜合規劃及環評期末報告也已進入審查階段，而近日受到關注的「台鐵基隆站是否被輕軌取代」也是審查的重點之一，日前，基隆市長林右昌也表示「快速」、「穩定」、「便利」輕軌規劃，在尚未最終方案之前，針對各種方案的可能性應保持開放討論的空間。

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基隆輕軌方案，屬於「有限理性」下做出的決定

「基隆輕軌計畫」的主要政策依據來自於行政院「前瞻基礎建設計畫-軌道建設」中的「都市興建捷運系統」，其政策目的就是要提供「無接縫」的軌道運輸服務來紓解原本的交通擁擠問題，進而帶動沿線的產業發展；因此，基隆輕軌計畫除了是要因應台鐵常年誤點之外，也是考量民眾搭乘的選擇已逐漸轉為其他交通方式，若以其他國家推動「Train-Tram」模式，周邊與核心的連結多以捷運系統為主，而不是鐵路的快車方式，分流與互補的現代化交通網絡規劃，將比傳統「快車班次」的績效指標來得重要。

持平而論，基隆交通網絡建設必須從整體區域發展的視角來看，利用「上過渡區域」的邊緣發展條件，交通規劃要發揮區位的「邊緣價值」；換言之，首先應當跳脫傳統「以自強號作為對外交通鏈結的象徵」的治理格局，畢竟這往往是短利「政治優先」的盲思，而且光鮮亮麗的自強化班次和實際搭乘需求、營運情形有嚴重脫節的問題，僅做「台鐵捷運化」是治標不治本，班次有限、讓道延誤讓整體的效益不斷下滑，更遑論民眾的滿意程度。

基隆市緊臨三個直轄市的區位條件，對外交通聯網應當保有最快速、最多元及最低成本的接駁彈性；將基隆站轉型為高頻率、多班次的輕軌總站，降低原台鐵基隆站路線容量的負荷，若要保有台鐵中長程的運輸功能，也應當以少量直達重點城市的班次為輔，以輕軌轉運機能為主，短程捷運連結至八堵再向其他縣市輻射擴散，各盡其份的運輸樞紐將可以提升基隆的交通服務品質，這是在既有軌道設施下的有限理性決策考量。

大多數人都支持「輕軌」，但仍該解釋清楚為了什麼、如何蓋

對基隆而言，輕軌計畫不僅可以提升對外交通運輸的效能，更可以透過交通便捷的設施來改善地方城鄉差距的問題，並串連市內各區的連結密度，對於地方發展而言更是重要。

基隆輕軌計畫目前全線約19公里並預計設12個捷運站，從基隆往南中接八堵經汐止至南港，一方面強化基隆內外通勤主幹，同時也加快了外縣市進入基隆的運輸速度；此外，該計畫除了採取複合式軌道運輸系統來降低用地徵收的成本之外，更帶來一定程度的外溢效果，不但可以吸引產業的進駐，同時也能挹注觀光資源。

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只針對輕軌建設本身，基隆民眾多數都會支持，畢竟台鐵「慢車卡快車」的問題，長期讓許多民眾降低搭乘台鐵的意願，然而，基隆不能僅是以連結周邊大城市為考量，也必須有擘劃市內交通網絡藍圖的願景，尤以首條輕軌立案建設後，考量基隆腹地的因地制宜，規劃中長期的基隆公共運輸系統與周邊城市的對接也十分重要，包括民生汐止線、北宜高鐵、板南線延伸等，效率及便捷的大眾運輸網絡，將可以把核心城市的能量匯入基隆，這攸關著未來整體都市化的進展。

輕軌建設對基隆至關重要，然而在眼見爭議未消的情況下，政府仍需對外有更為完善且充足的政策說明，一來，讓民眾能解惑「輕軌不是讓基隆站消失的惡，而是提升轉運效能的善」，做出接地氣的政策說明並開放市民對於議題討論；二來，為了不讓港市轉型的基礎建設淪為政客為了私自利益的口水戰祭品，各種方案也應當有充足資訊的盤點。

讓民眾了解輕軌與鐵路之間並不是相互排擠，軌道建設政策也非零和遊戲，這樣才能讓基隆的未來有「好運」的發展。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航