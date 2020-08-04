跨黨派立委涉受賄案：法院裁定蘇震清、廖國棟、陳超明等羈押，徐永明80萬元交保

台北地檢署調查多名立委涉嫌收賄護航SOGO條款修法，台北地方法院連續2天開羈押庭審理，今（4）日下午針對涉案的其中8人做出裁定，結果裁定其中7人羈押，僅時代力量前主席徐永明以80萬元交保；立委蘇震清、廖國棟、陳超明等3人，以及蘇震清辦公室主任余學洋、廖國棟辦公室主任丁復華、太流前董座李恆隆、白手套郭克銘則被羈押。

台北地院前天也已針對為殯葬業者施壓官員變更地目案，裁定無黨籍立委趙正宇100萬元交保、其辦公室主任林家騏收押禁見。台北地院行政庭長黃佩禎今說明，證據顯示趙正宇沒有與相關證人接觸，主要由林家騏執行，趙正宇對案情不熟悉、難以串證，因此不羈押。

裁定結果出爐後，國民黨已立即發布聲明，表示尊重法院判決，考紀會即刻針對廖國棟、陳超明二人予以停權處分，並將視最後判決結果，決定是否祭出更重處分。

據民進黨前天聲明稿，民進黨廉政委員會決議，將對蘇震清和陳唐山啟動調查，而蘇震清案情嚴重，已經影響民進黨聲譽，一旦法院裁定羈押，將立即予以停權處分。

檢調上周五大動作約談63人，漏夜偵訊，掌握前、現任6位立委均涉嫌收受太流前董座李恆隆共計約4000萬，其中蘇震清涉嫌收2000萬元為最多，廖國棟、陳超明、徐永明、陳唐山、趙正宇等人涉收200萬至上千萬元不等。

被指控的立委均堅持否認收賄，多名立委辦公室主任也以「不清楚」、「不記得」作為回應。檢方認為蘇震清等人涉重罪，有逃亡、串供、滅證之虞，向台北地方法院聲押禁見。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡