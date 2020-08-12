《男性建構的世界》導讀：女性主義啟蒙經典名著，五個超越時空的前瞻性與現代性

文：成令方（高雄醫學大學性別研究所教授）

【導讀】女性主義先行者，擲地有聲迴響不斷

就像所有時代的先行者，吉爾曼在世時，是一位著作豐富的作家，也是參與女權運動的社運者，但長年來被忽視。直到一九六○年代，歐美第二波女性主義的浪潮出現，她們發現女人的歷史被消跡隱形，開始追溯女性先行者的足跡，才挖掘出半個多世紀前就積極參與第一波婦女運動的夏洛特．吉爾曼（Charlotte Perkins Gilman）。

在台灣，我們比較熟悉的女性主義經典作，是法國哲學家西蒙．德．波娃（Simone de Beauvoir）一九四九年書寫的《第二性》（The Second Sex）。二○一三年由邱瑞鑾直接從法文翻譯成三大本中文譯本。台灣讀者真是好福氣。

好福氣絕不單行。現在呈現在讀者面前的這本吉爾曼書寫的《男性建構的世界》（The Man-made World, 1911），比《第二性》更早出版三十八年，被學術界公認為具有現代性突破思想框架的女性主義啟蒙經典名著。波娃在寫《第二性》時，有沒有受到吉爾曼的《男性建構的世界》的影響？我找了很多研究資料，都不能確認。

不管有或沒有，我要指出：偉大的心靈是相通的，先行者的洞識彼此呼應，她們都在從事「典範轉移」的思想工作。吉爾曼與波娃要打破的思想框架，要轉移的典範是「男性主導的觀點，男性建構的世界」。她們書寫的方向相當一致，甚至論證的方式與討論的子題也相當類似。真令人驚喜。

誰是夏洛特．吉爾曼？

受到第二波婦女運動的影響，《大英百科全書》收錄了夏洛特．吉爾曼（Charlotte Perkins Gilman, 1860/7/3-1935/8/17）的簡單生平。她被譽為美國最出色的人本主義思想家、小說家、短篇小說作者、詩人、政治經濟學評論者，也是四處奔走的社會改革倡議者。

夏洛特．吉爾曼有個坎坷的童年，父親離棄，由母親四處流動辛苦拉拔二個孩子長大。她的第一任婚姻不甚愉快，使得她長年處於憂鬱中。女兒生下後有嚴重的產後憂鬱，藉由寫作，慢慢找到力量。後來她與表兄結婚，婚姻非常愉快。這段期間吉爾曼展開寫作與倡議的才華。她著作豐富，除了很多篇發表的小說、詩歌，還從寫社會經濟的論文倡議婦女經濟獨立。

除了這本《男性建構的世界》外，還有其他影響甚鉅的作品，例如：《婦女與經濟》（Women and Economics, 1989），《家庭：其工作與影響》（The Home: Its Work and Influence, 1903)，《男人支持他的老婆嗎？》（Does a Man Support His Wife? 1915)。一九○九─一九一六年創辦定期出刊的女性主義雜誌《先行者》（The Forerunner）。

一九三二年吉爾曼罹患了乳癌，加上摯愛的丈夫幾年前突然過世，久治不癒不願再受癌症折磨，作為安樂死的支持者，於一九三五年服下三氯甲烷自殺。她在遺書留下了「寧願選擇三氯甲烷，也不選擇癌症」的字句，為生命劃上句點。一位勇敢面對生命的每一階段的先行者，令人讚嘆。

在此簡單介紹二本已經翻譯成中文的小說：《黃壁紙》和《她鄉》。藉由文學，讓我們一窺吉爾曼的文學才能。

一八九二年吉爾曼發表了一本半自傳體的小說《黃壁紙》（The Yellow Wallpaper），是她在產後憂鬱發作藉由寫作求生，成為日後非常有名的女性主義小說。台灣在二○一一年翻譯成中文，是女性文學研讀的經典文學。

這故事的女主角接受醫師先生的「休養治療法」，不得工作並與外界隔絕養病。她面對黃壁紙發呆，慢慢衍生出幻想牆壁的後方囚禁著一個女人，女人握著牢籠的鐵杆拼命搖晃想要被釋放出來。故事荒誕充滿奇特的想像。她就是藉由小說投射自己內心的掙扎，也代表當時眾多女性在父權家庭中，外表沉默服從的妻子而內在渴求脫離的處境。繼承了自我覺醒、又有文學才華而在父權社會中成為「閣樓瘋女人」的傳統。

另外一篇小說《她鄉》（Herland, 1915）。這是一本帶有烏托邦色彩的諷刺寓言小說。描寫三位男性科學家闖入女人國的探險故事，透過他們的種種奇遇，批判傳統社會以男性為主體的價值觀及各種制度的謬誤，最後，在烏托邦的世界中，男性的存在與影響消失殆盡，只住著高度文明，極端理性與良善的母親與女兒，一個女人國的理想世界。這主題，也經常出現在當今類似的科幻小說中。可見吉爾曼超越時代的想像力非常驚人。

超越時空的前瞻性、現代性

我查過一些研究資料，猜測波娃書寫《第二性》時，可能沒讀過《男性建構的世界》，因為與這本書有相隔三十多年的時空，以及美國出版的小眾書不一定流傳到法國。但是令人吃驚的是，這二本書的結構與論述方向有相當程度的相似性。

這二本書一開始都從生物學、歷史分析來指出現存的主流男女差異的說法，有很多偏見。接下來二本書都分別從家庭、婚姻、教育、文學、藝術、宗教、法律、懲罰、經濟、工作等各方面探討女人在男性建構的世界，是如何無法獨立，是如何成為「第二性」。二本書的最後一章都是期待女人獨立，這個世界是合乎人性的。

這二位女性主義先鋒，都指出相同一致的解放方向，至今仍是所有的女性主義者所認同、願意努力奮鬥的方向。換言之，就是拆除「男性建構的父權」違章建築，讓女人在平等人權的歷史發展中，不再是「第二性」。

距離台灣讀者一○八年的作者，在這本書中到底說了什麼，至今還不曾褪色？我要指出此書有五個超越時空的前瞻性與現代性。

1. 吉爾曼認為人性其實有很多共通面，不分男女一體適用，例如，都有願意互助、關愛的情操等。但是當時的社會（至今也一直如此）卻過度強調男女兩性中並不太大的差異，忽視男女大多具有共同的「人性」。人性是「正在被塑造中」，不是本質的、是被社會文化建構的。人性並不是存在於個體上，而是存在於人與人之間的互動關係中。

人性不是取決於「我們是誰」而是「我們做了什麼、怎麼做」（by doing）。這與當今哲學和社會學主張的「社會建構論」（social constructionism）是一致的。而且是與社會學家高夫曼重視的「符號行動互動論」（symbolic interactionism）看法一致。

2. 吉爾曼指出，當時社會被籠罩在過度「雄性本位文化」（Androcentric Culture），這個文化，是以男性為中心，由男性來定義，由男性來主導，將女性視為低等，或完全不同的人類。用現代的說詞，這就是「父權體制」，一直是現今依舊存在的現象，也是女性主義依舊批判的主流文化與價值。一九四九年波娃書寫《第二性》，也是在批評：「世界的表象，就如世界本身，都是男人的產物；他們以自身觀點描述世界，誤以為他們所說的就是絕對的真實。」

二○一九年獲選年度自由人權家、並由英國女王親授大英帝國勳章的卡洛琳．克里亞朵．佩雷茲（Caroline Criado Perez），在其《被隱形的女性》一書中，犀利指出在大數據時代，因為深受「男性中心文化」的影響，以男性為本的世界潛藏的資料中，女性是隱形的。這三本彼此相隔多年才出版的書，彼此的矛頭均指向同一個現象：社會是男性建構的。

3. 社會是男性建構的？怎麼證明？吉爾曼在這本書中，從家庭、健康與外貌、藝術、文學、競技與體育、倫理與宗教、教育、社會與時尚、法律與政府、犯罪與懲罰、政治與戰爭、生產製作與經濟等十二個議題，來深入討論，試圖說服當時主流文化的讀者。據聞，這本書曾經被一些進步的教育機構和政治團體當成教科書來使用。這些議題也不斷出現在《第二性》和《被隱形的女性》，只是討論的面相有一些差異。研究者可以將三本書拿來做比較，追塑出男性主流世界改變與不變的足跡。

4. 吉爾曼理想的世界，如科幻小說《她鄉》一樣是女人的世界嗎？不是。她批評「單一性別主導」的世界的目的，是期待「兩性平權共治」（那時，LGBI的多元性別平等還沒浮現出來）。她試圖說明，女性在平等社會中展現自我與力量，對男人以及對整個社會都有好處，特別是對男性本身也有很多好處。

這樣的說法，與現在的性別平等運動的說法類似。現在也一直強調，男性同樣深受父權文化的限制與蒙蔽，若能夠解脫父權的框架，男性也會得到解脫。若孩子在性別平等的世界長大，他們的「人性」將是全面的，個人也是自由的，社會也是民主的。這些吉爾曼鼓吹的理想世界，也是當今性別平權者追求的目標。

5. 由於吉爾曼批判的「男性主導建構的社會」，是一九一一以前的美國社會，其所描述的現象，與台灣讀者有一些文化與時空的差距。讀者若看到一些說法感到不同意，覺得怪怪的。（例如：她還是使用二分法看待男女的差別，看不到男人與男人之間還有階級／族群／世代的差別，女人亦同。這樣的觀點直到一九八○年代才出現）。

請你理解，過去一○八年世界變化太大，知識爆炸了，吉爾曼過時的論點，正可以讓你用來思考這一○八年來的美國文化的變與不變。建議將本書當成經典名著來閱讀，看到有同感的字句或評論，就會產生深刻入骨的感受：「真的！那時就這樣，現在還是呢！」也因此會拍案叫絕，佩服吉爾曼超越時空的前瞻性與現代性。

最後，但非常重要的是要向譯者邵愛倫致敬。邵愛倫花了很多功夫為這本經典名著增加很多譯註，讓我們讀起來能夠理解作者當時要對話的知識脈絡。另外，吉爾曼俏皮反諷的語調，在邵愛倫用心琢磨挑詞選字的譯文中，也展露無疑。譯者的認真嚴謹的態度與文字和知識的功力，決定了讀者閱讀的順暢與愉悅。

在此感謝暖暖書屋的慧眼，選中這本經典名著，讓台灣讀者的知識深度與廣度往上伸向一世紀前的先行者痛批的「男性建構的世界」，不幸的，這男性建構的世界，還在我們日常生活中時時出現。我們不能鬆懈，要持續對抗糾正啊！

書籍介紹

本文摘錄自《男性建構的世界：我們的雄性本位文化》，暖暖書屋出版

作者：夏洛特．吉爾曼（Charlotte Perkins Gilman）

譯者：邵愛倫

女性主義先鋒作家，思考雄性優勢局面的負面效應

單一性別獨攬大權，對人類進程實為不利，人類生命應有全新的視野與層次。

雄性本位下，每一層社會關係都由男性主宰、為男性便利而生。

無論道德、法律、戰爭、宗教、教育……每個面向都是滿滿的雄性痕跡。

在雄性本位文化中，男人無條件受到認可，整個世界都是他的世界，人類的標準建立在男性特質上；而女人的全世界就僅限於家庭，她擁有的是嚴格限定女性職責與興趣的預設場域。而其他部分卻都是男人的生活場域，此一性別獨占了人類集體的活動，並用男人獨有的姿態管理這些活動。

男性將妻子視為財產，用成千種限制來箝制女性。將占一半人口的女性如此不正常的限制、削弱，甚至排除在外，勢必戕害女性的成長與母職的表現，對全世界有巨大的影響。要否定或扭轉這種世人公認的假設絕非易事。我們生存的整個世界、每件手工藝品、每種行業、每個科學領域、每種形式的藝術、各種日常的消遣娛樂，以及所有的政治、社會、文學、藝術、經濟等，都是全人類的成就，不該由單一性別建構。然而在雄性本位優勢的漫長歷史下，人類卻無意識地養成了雄性支配的習慣與傳統。

今日人類的發展已到了某個程度，男女皆有能力看透並跨越性別差異，通力打造更進步的世界。為了兩性的利益著想，很值得點出單一性別過於強勢的負面效應，會對人類進程大為有害，因為一個思考、感受、行為都以爭鬥為基礎的性別，很難溫和地將人類關係趨向和諧。

本書特色

本書比西蒙．波娃的《第二性》更早38年出版。

學術界公認為具有現代性突破思想框架的女性主義啟蒙經典名著。

本書的觀點有超越時空的前瞻性與現代性。

Photo Credit: 暖暖書屋出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬