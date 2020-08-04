國際線的年輕人：在老華僑和竹升之間——1.5世代的狹縫掙扎

廿來歲的Annisa（化名）的打扮，和一般香港女大學生無異，白波鞋白T恤配短褲，一頭長髮配圓型眼鏡，眼鏡後是一對靈巧而敏感的眼睛。小耳環和小頸鍊帶出少女味道，用來綁頭髮的彩色橡膠圈套在瘦削的手腕上。但她一開口，用語和香港學生又有不同。「我唔Get，最Bug我」；她會用北美洲政治正確的字眼「Partner」去形容一對戀人。

數年前Annisa在香港中學畢業後，到加拿大升讀大學，在大學圈子她結交了竹升友好，也認識老一輩的香港移民。反修例運動前，她沒有特別想過自己的定位：「以前我們這批香港來的留學生，好像潛了水一樣，最多在大學搞一些廣東話辯論比賽或學術座談會，大部份時間會被當作是CBC同類（Canadian Born Chinese，加拿大出生華人，又稱竹升），但一場反修例運動後，我們幫手籌辦聲援香港的活動，取態明顯和竹升不同，但又和來了幾十年的老華僑有區別。如果竹升是移民第2代，華僑是移民第1代，我們就是『移民1.5世代』（Generation 1.5）。」

反修例運動在海外華人圈子引起關注，與香港人有連系的移民人口之中，以往只有「老華僑」和「竹升」兩類人，1.5世代的崛起，是反修例運動所引發，於海外漸漸成形的一個嶄新群體。

夾在西方主流社會和華人圈子之間的1.5世代

Annisa形容：「我們人數不多，在每個大城市可能只有數百人，都是18至25歲，於香港讀完高中才過來，於這邊讀大學。大學生的心態較開放，既能明白西方主流社會，也對香港有深厚的感情。」互聯網亦把不同西方國家的1.5世代連結起來，形成了一個超越個別國家界線的虛擬群體。

1.5世代使用社交媒體習慣是這樣的，Annisa主要用臉書接收資訊：「香港的資訊，我們會直接follow社運界年輕領袖，根本不需要從香港媒體拿消息；另外也會看加拿大主流媒體新聞。中文和英文資訊比例，各佔一半一半。」

這種「一半一半」剛好反映1.5世代的處境，夾在西方主流社會和華人圈子之間。老華僑在加拿大，主要從廣東話傳媒接收資訊，看TVB、聽華人電台、看中文報紙；竹升則接收純英語主流社會資訊。「我們的難處，就是無論跟那一邊講嘢，華僑定竹升，都一定會出現分歧點。」

老華僑不是跟1.5世代一樣緊張香港嗎？

她留意到老華僑，即使關注香港新聞，但有一種「隔岸觀火」、「置身事外」的態度。「老華僑好鍾意講，以前香港有幾好，現在香港有幾差，所以當年來了加拿大這個決定很對，好彩走了到加拿大，上了救生艇。華僑心態係只要加拿大畀個避風港畀佢，等佢安全，搵到錢，佢就唔理主流社會發生咩事。」

至於竹升，Annisa也溝通不了。「竹升覺得，Why care about Hong Kong? 香港對竹升來說，簡直係irrelevant，係『一個唔關事既地方』。即使父母是香港人，他們也會只關心北美洲發生的事。」

心繫香港，身分認同卻令人感孤單

華僑留在唐人圈，竹升已融入西方，1.5世代在青春期才離港遠赴海外，記得香港的一切，對香港仍然着緊，亦擁有與主流社會溝通的能力。

去年反修例運動，Annisa天天留意資訊，籌劃支援活動，差點影響學業。反修例運動後，他們可以用英語與主流社會溝通，也擅於把香港故事解釋給外國人聽。

Annisa去年接受不少傳媒受訪，諷刺是，面對西方傳媒反而較自在，「西方傳媒最多是不明白甚麼叫『一國兩制』；但海外中文傳媒訪問我時，常追問我『認唔認自己係中國人』這些題目，把我視在作『現在新一代年青人』的代表。我感覺自己和那些華人傳媒的主持，好像處於對立面一樣。」

與華僑有別，又未致變成完全的外國人，這種身分認同的遊移和不確定，令1.5世代感到孤單。Annisa留意到一個有趣現象，關於語言運用上：「竹升自己圍埋會講英文；我們這班1.5走在一起一定講廣東話。但當竹升和1.5相遇，大家會先講廣東話，如果有爭拗，竹升就會變返講英語，這是明顯竹升想和1.5拉遠距離的做法。」

爭拗的話題是甚麼？Annisa記憶中，例如談及香港人和中國人的衝突，竹升會用英語回應，批評香港人不應如此針對來自內地的人，多數是關於中港矛盾的題目。

最令人訝異是，留學數年，亦令Annisa發現自己的價值觀，與香港同輩年輕人有所出入。Annisa在大學修讀社會科學，經常思考社會公義問題。

「有啲香港朋友會話，你做乜會分享Black Lives Matter的新聞，香港已經夠多問題，根本沒有餘力去關心這些，叫我別浪費時間去分享外國新聞，多點分享香港新聞，這些都令我氣結。」

Photo Credit: AP / 達志影像

她說，1.5世代在西方社會生活，對國際線的想法，明顯和留在香港的同輩有差異：「我們不能只要求其他國家的人關心香港，你要人哋外國人care你的同時，你都要care返人哋外國人。你不是要向外國人討施捨拿同情，希望別人可憐你才出手幫你。你要讓外國人明白，這是一個價值觀的問題。北美洲警暴和香港警暴，表面上看起來或相似，但整個脈絡不同，他們有種族歧視的歷史背景，所以要深入明白別人社會發生甚麼事，才可以為香港進行遊說。」

Annisa說，隨着香港近日局勢發展，很多港人把西方國家想像得越發美好：「香港人對歐美國家有種Fantasy，覺得西方國家有民主，好羨慕，怎樣也一定比香港好，覺得別人沒有社會問題。坦白講，裡面有種『崇洋』心態，甚至是對白人有種『優越想像』。以為去到外國生活，就會見到白人，講牛津英語。但其實西方主流社會，特別是大城市，現正嚴厲批判緊白人至上心態。」

她看到一些華僑父母，沒辦法融入主流社會，不肯接受西方價值，最終與竹升子女衝突：「希望子女與華人或者白人拍拖，若果子女跟非洲裔、印度裔、原住民加拿大人拍拖，一定爭拗，因為有些華僑骨子裡看不起非華人的其他少數裔族；又或者要求子女讀書選科一定要實際，例如要讀工商管理和理科。」

心態上最著緊香港的海外世代

Annisa的朋友在大學選科上受父母影響，她則逆流而上，挑選了甚少華人修讀的人文學科。去年更常把香港納入功課作研究命題：「以前研究香港，老師同學都沒有反應，唔明我做乜在加拿大研究香港；反修例之後，我交功課研究香港，同學老師都好接受，好喜歡，覺得好hit，因為常在新聞見到香港，認知多咗。我感覺好奇怪，我從來都做緊同一樣的研究。」

Annisa承認，在1.5群體之中，她這種修讀人文學科，常思考社會公義的性格，是異數。「面對加拿大選舉，1.5世代圈子裡，想的也是很實際，這個政黨是不是會促進經濟，那個政黨有沒有機會贏。去年加拿大選舉，我也是含淚投票，策略上不想另一個黨贏而投，都好無奈。」民主在西方社會實踐起來，Annisa明白還有很多問題。

近來有人提出在海外建立「新香港」方案，Annisa瞪大眼，語氣有點重：「幻想要在外國建立另一個理想香港，把整個香港搬過來，那真是不妥，令我想起『白人殖民』的歷史，你把自己那一大堆人和那一套文化搬過來，把本來這裡的人逼走，把自己那一套成為主流，那真是令我很困擾。」

對於很多香港人正在考慮移民，她亦有一些想法：「香港人去到外國，別圍爐取暖，只圍埋和香港人一起。也不要把外國國籍變成一種工具，只想避開香港的風頭火勢，去拿別人的福利，躲在自己的社區。要有心理準備，去了解當地社區的問題，要思考如何和主流社會結合，和當地人建立關係。」

對於未來，Annisa說，竹升視西方社會為家，華僑亦已落地生根，1.5世代的將來十分不確定：「我覺得留在加拿大可以，回香港亦可以，我們這一批人要思考的是，回香港去面對現況，又或者留在外國繼續國際線，建立自己在海外的事業。」

畢竟年青，還可以選擇。Annisa說，近來香港局勢緊張，仍留港的父母勸告她：「最好唔好返來，香港而家咁差。但是我的反應是，吓？我對香港有感情，唔係話斷絕就斷絕，唔係話唔care就可以唔care。」

有一種心痛，沒法逃避：「相比起華僑嗰種抽離，竹升嗰種唔關事，我們1.5世代，可以話係心態上在海外最care香港的那一批人。」

本文獲授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文見作者Facebook專頁。

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