《鷹頭貓與音樂箱女孩》小說選摘：自從獨裁政權占領剎難大陸，南北的邊境便封鎖起來

文：謝曉虹

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Q五十歲生辰那天。當教授經過維利亞島一條販賣古董的街道時，同行的人都沒有注意到，異樣的神色像鳥一樣在他的臉上掠過，教授Q頓時手心冒汗，身體微微發抖。

那時，初秋的樹葉疲乏、乾燥，正微微蜷曲起身體。這群半老的人剛剛從海邊摸蜆回來，披著沒有特色的旅行者風衣，頭髮裡充滿了鹽的味道。這兩三年以來，他們每個月最少一次結伴而行，有時，爬過陌根地蜿蜒的山脈，有時沿著彎彎曲曲的海岸線一直走，有時，像這天，到陌根地海域其中一座小島上旅行。

船在海上時，迎面而來的風把他們像霧中的情景一樣包圍起來，自城市的記憶中抹去。當他們的船被海上骯髒的泡沫送回岸邊，他們才又在高聳的大廈外牆，那些閃亮的玻璃鏡面上，赫然看到自己日漸頹唐的肉體。然而，他們並不輕易被自己垂老的姿態嚇倒。當目睹那群老去的人漸漸從玻璃的另一面迫近，他們倒是感到一種奇異的寬慰——就像快將完成任務的掌船人，只差一點點，他們便能把自己的人生安全地送到彼岸。

這群半老的人，大部分自出生以來，便一直居住在這個位於剎難南方，叫做陌根地的海岸城市。這個被維利亞帝國開發，統治了百多年的城市，目前看起來已經開到荼蘼。它的高樓像致命的凶器一樣直插入天空；每天夜裡，維利亞海灣兩旁的燈光定時像機關槍一樣向對岸掃射，令途人盲目。不過，在維利亞島西面，只要繞過這些高樓，深入到城市迷宮似的窄巷，這群人仍然可以看到一些比他們更老舊的店屋。它們的店面很窄，或停著幾副杉木棺、或堆滿了竹籐紮成的搖椅與籃子，二樓伸出一個大騎樓，暗色玻璃窗緊閉著，偶爾瞥見窗後有一個人悄悄走過，卻不過是飄移雲層的投影。

金髮綠眼的維利亞殖民者最初占領了維利亞島的中心地帶，鋪開了一條由女皇命名的街道，軍營、鴉片倉庫、舞場、酒吧紛紛在兩旁建起來。那些為了逃避戰亂，帶著僅有行囊從內陸遷來的剎難人，則聚居於島的西面，亂七八糟地建起那些通風不良的，只有兩三層高的店屋。店屋的主人在地下的內室飼養牲口、販賣雜貨，用木板把上層分隔成更小的空間分租出去。

屋裡又暗又熱，有些人爽性把廚房搬到了街上，蹲在路上生火吃喝，並且販賣給過路者。有時，挑著擔子賣粥的人和倒糞者交錯而過，濃稠的液體從他們各自挑負的容器裡濺到街道上，使街道洋溢著曖昧的氣味；等到三四月間，陰雨綿綿，生命秘密地滋長，好些從內陸來的移民卻因為無法適應春天的氣候，腳趾間漸漸潰爛，奇癢無比，只要脫去鞋子，便散發出令他們自己也感到驚異的臭氣。

這些逃難者們常常以為自己終有一天能離開由維利亞人統治的陌根地，回到家鄉。然而，自從獨裁政權先鋒黨占領剎難大陸，成立先鋒共和國以來，南北的邊境便封鎖起來。逃難者看到自己的孩子一個接一個出生，通通跑到街道上去。有時，他們吆喝著，拿著雞毛撢子在街道上追打孩子，有時，他們單單在街巷裡停下來，看著孩子奔跑中的背影——這些孩子模仿外國人，嘴裡吐出一串串他們聽不懂的鬼話；他們看到遠處起伏的海浪不知何時已被鋪成了石屎地，維利亞島原來的海岸線消失了，小島向外擴展，架空的鐵路在上面跨過，他們便感到自己，以及自己生活過的城市已由一種堅實的存在，變成了虛幻的影子。

和教授Q一同在維利亞島上愜意地結伴而行的，都是這些移民者的第二代。這些富有小資產情調的先生和女士們在這座城市高速發展的時代裡成長起來，習慣了競爭，並且因為終於成為了淘汰賽的勝利者而不免躊躇滿志。這許多年以來，他們不曾回到奉行社會主義的剎難，但交給父母額外的鈔票，讓他們給鄉下人寄送一箱又一箱的禮物。

他們沒有什麼國家意識，也不相信語言的純潔主義。平日，他們和朋友以地方上流行的南方語說笑，以混合了南方土語的剎難文寫私人信件，和父母則以各自的家鄉方言交談。然而，作為此地的精英階層，他們以維利亞語撰寫公函，在公共地方神氣地展讀維利亞語的報紙，而不是南方語的。

至於教授Q？這些人沒有一個知道教授Q的來歷。這個作為瑪利亞丈夫在他們中間出現的男子身材矮小，微微鬈曲的頭髮一直修剪成有點土氣的中間分界，皮膚裡有一種深沉的泥土氣息，從某些角度看起來，就像從更南方來的，處於陌根地社會底層的藍種人，但在不同的燈光裡，看起來又像是西方來的殖民者。更令人困惑的是，教授Q不單說得流利的南方語及維利亞語，還懂得許多他們不曾聽聞的語言。如果有人問及教授Q的出生地或國籍，他總是微笑不語，或者以剎難的諺語回應說：「嫁貓隨貓，嫁鳥隨鳥。」

半老的旅人走上沿山而建、陡峭而迂迴的道路。這一帶地勢險要，卻足以俯瞰察視內陸半島，不難想像為何當初成為殖民者的戰略據點。然而，十年以前，日漸衰落的維利亞帝國已經把陌根地像禮物一樣，交還在世界舞台上嶄露頭角的先鋒共和國。對新政權的不信任，使他們其中好些人短暫地離開了陌根地。只是，過不了幾年，又陸陸續續地回來。

此時，有些人沒再帶同他們的伴侶，有些人頭髮更蒼白而稀疏了，臉上的斑紋像蝴蝶飛過後，留下永不退散的陰影。他們聚餐時，仍然呵呵大笑，露出疏落發黃的牙齒，像暴發戶那樣點菜，但卻吃得越來越少。這些聚會最後的局面，常常是油脂在吃剩的菜餚上凝結成泛白的一層，在被扒開了露出骨和血的魚身上，在冷了的半鍋湯上。

這群人注意到，陌根地在短短幾年間又建起了許多玻璃商廈，更閃亮也更瘦窄的民居拔地而起。迷宮似的街巷，現在擠滿了拖曳著笨大皮箱，從北方來的好奇旅人。那些他們曾經視之為貧窮鄉下人的內陸來客，現在褲袋裡塞滿了一捆又一捆的鈔票。教授Q告訴他們，好幾座多年前為接待歐洲客人而興建起來，倖存的，具有「殖民色彩」的高級旅店，現在已經招聘了一批會說北方語的服務生。他們把從內陸來到的暴發戶，引進頂層套房。在那裡，只要按動遙控器，垂落的窗簾便向兩旁收起，向旅客展示這個石屎筋肉仍在瘋狂生長中的城市。

這些人沒有注意到的是，更多的內陸旅客，大批大批地被旅遊車送到陌根地新開發的區域，像填充物一樣，被丟進那裡匆忙豎立起來的，形態像奇異太空基地的浮誇旅店。那些臨時為觀光客搭建起來的舞台布景——仿製的大理石地板和金光閃閃的吊頂，在幾年間便迅速衰老、萎謝，油漆斑斑剝落；報紙新聞的小角落偶爾可以讀到偷工減料的電梯突然下墜，幾個旅人消失在地底黑洞的報導。跨境大橋建起來時，似乎也有那麼幾個工人失足墮海。然而，這些死亡是如此寂靜無聲，不若內陸來的新移民一個接一個從樓上跳下來，總是造成嚇人的巨響，超時工作的清潔工人只得趕緊清洗他們在石屎地上遺下的血水和腦漿。

作為舊殖民者最先開發的地帶、跨國企業的大本營，在維利亞島上活動的，倒仍是藍綠眼睛、毛髮金黃、表情生猛的外國人居多。不單那些情調最好、老字號的菜館都聚集於此，連一種古老的傲慢、奢侈而慵懶的氣氛也仍然為這個區域所獨有。半老的旅人們經過這一帶盤踞半山的高尚住宅，它們黑鐵色尖銳猙獰的閘門，以及溫柔朦朧的窗口，走下斜坡，便聽見輕飄飄的爵士樂滲進了空氣，看到半醉的外國人歪歪斜斜地站滿了巷子的兩旁。

這群人繼續用本地的南方語交換笑料、耳語，和那些外國人擦身而過，彷彿彼此都是與這座城市無關的愉快旅人。這時，只有教授Q像著了魔似的混混沌沌，耳鳴如風琴，看到一個個外國女人紅色的嘴唇在半空裡飛舞，胸部像浪一樣在夜色裡起伏。這群人最後進到一個吃蛇的店裡，圍著古老的八角形木桌，喝撒滿了菊花花瓣的糊狀蛇羹，吃用鴨肝做的腸，油脂一片一片在嘴裡化開，笑聲像亂飛的鴿子一樣在小店的四面牆內迴旋，教授卻感到眼前烏黑，嘴裡苦澀。

第二天，教授Q在被窩裡發起高熱，喉嚨暗啞，不得不由妻子瑪利亞打電話到學校告假。晚上，教授Q迷迷糊糊地被領到附近的診所去，驚恐地發現候診室裡全是凍得發綠的沙發，消毒藥水惡意的氣味闖入他的鼻孔，幾個眼睫毛閃閃發亮的年輕護士卻在一片玻璃後一個接一個笑起來。

教授Q被帶到一個房間裡。醫生吩咐他躺在皮革椅子上，把外衣打開。教授感到自己的身體就像一種陰性的被動之物，任由醫生冰涼的探筒像一條意淫的蛇隨意探索。有一瞬間，他皮膚秘密的皺褶被觸動了，便警覺地望向醫生。教授的眼睛忽然明亮起來，認得這是大衛，許多年前剛從維利亞深造返國已頭髮半禿的垂老青年。大衛按照慣例，用雪條捧壓住教授肥大、泛紅的舌頭，用小型電筒照看他冒出斑斑白點的吊鐘。

「喉嚨輕微發炎。」大衛說。

教授Q記起，自從在陌根地定居以來，每逢秋季，空氣中總有一種他無法適應的毒素，使得他必須帶著發炎腫脹的喉嚨到大衛的診所去。教授Q現在並不感到驚慌了，醫生手上那些儀器所能探測到的，不過仍然是現實中最浮淺的部分。

就像過往每一次，大衛給教授Q開了兩瓶早午晚喝的紅色藥水。而在喝下紅色藥水以前，瑪利亞則給教授喝加了蜜糖的燕麥粥，手按在他額上，像一個正在進行祝福的女教士，低聲地說：「都不知道是海上的邪風，還是蛇。」

書籍介紹

本文摘錄自《鷹頭貓與音樂箱女孩》，寶瓶文化出版

作者：謝曉虹

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《好黑》作者・謝曉虹首部長篇小說。

「是謝曉虹投擲與十年來香港歷史的一記直球……」——言叔夏



一個年過半百的大學教授，卻陷入與人偶炙熱的婚外情。

他在她身上施展所有在真實世界，自己所鍾愛，但卻被禁止，甚至被視為邪惡與墮落，一切他所無法欲求的……

在馬背上，教授Q和愛麗詩已經雙雙赤裸著身體。教授想像自己像一個童話裡的王子那樣抱住了愛麗詩——不是那些給兒童寫的，淨化了的童話故事，而是民間故事裡的，充滿了慾望與激情的——「看見嗎？月光和夜色在奔馳。」教授指著一張掛畫，貼著愛麗詩的耳垂說，「下一次，我們可以換上雪地、草原，甚至，如果你喜歡的話——地獄的場景。」——《鷹頭貓與音樂箱女孩》

生而為人，我們都有無法說出口的欲求、傷痛與祕密，而在這世界上，有沒有一處地方，有沒有一個人，或哪怕是另外一個物種，願意不批判地、無私地、寬容地接納我們所有的一切？

曾獲諸多文學大獎的謝曉虹，作品不多，而《鷹頭貓與音樂箱女孩》是她睽違多年後的首部長篇小說。謝曉虹擅以文字凝結成獨特的視野與感官，既鏤刻在你眼前，又輕觸在你皮膚上，既帶點奇幻與夢境，卻又緊密扣合如細針般扎，既密又痛的香港現況。

小說末尾的虛實交錯，夢境與現實揉雜，而一如小說所寫「這裡的每一個都是你，即使所有的你都不是你」，謝曉虹想深深扣問的是關於人的困頓陷落下墜，當來自過往生命的悲傷、憤怒回頭猛撲，當現況輾壓得讓人幾乎無一絲呼息，當無法遁逃於來自他方荒誕又充滿權力的漫天禁錮，作為一個人，該走向何方？

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航