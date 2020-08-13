《給下一個佛系房東的備忘錄》：持有收租還是賺錢就賣掉？舊公寓的投資哲學

文：海藍查

舊公寓的投資哲學

朋友L問我，投資老公寓這種「產品」，買來放個四、五年，能賺錢就賣掉，這是正確的對嗎？因為有人問他，為何不繼續租人，要把它賣掉。

接近午夜時刻，臉書那頭傳來L的訊息，許久沒有聯絡，L終於順利把高雄出租的老公寓脫手了，但是不知道這決定到底對不對，便來問問我，我是怎麼想的。

「當然正確呀。」我告訴他，因為每年持續有租金收入，假如賣掉有價差更棒。

「我當時大概二百一十萬買的，二百六十萬賣掉。主要是我不住高雄了，而且四房很難管理。」

以舊公寓來說，二百一十萬的成本，價差五十萬，就算扣除了四％服務費十萬左右，以及這幾年的維護成本、持有成本跟貸款利息，這樣的報酬率真的不算差，然後L又問我，賣掉然後再買一間嗎？

「是的，只是，每次買賣也會有成本，以賣方來說，仲介服務費是四％，以成交價五百萬來算就是二十萬服務費。」

「那為什麼不一直持有收租，要不停買賣呢？」

老公寓租了幾年之後，賣掉，第一個主要因素是要換比較有「競爭力」的產品。例如，你可以把郊區的公寓賣掉，換比較市中心，比較靠火車站、大眾運輸，或者屋齡比較新的房子。接近四十年的公寓可以換成二十年的。這樣你便可以再繼續持有一段時間，而不會因為屋齡過度折舊將來不好出售。

「懂了，我那間高雄公寓跟我一樣三十八歲了。」

「我個人的想法是，四十年以上的公寓就不要留了，因為未來會越來越難賣，越難脫手，而且舊公寓一定會隨著屋齡老化而面臨許多問題，所以你賣屋決定是對的。另外，換屋可以帶來更多槓桿倍數的產品，舉例來說，我三年前只拿五十五萬買的公寓總價是二百六十三萬，當我賣四百六十三萬，扣除剩餘的房貸，可以拿回三百萬，這樣我可以去換成八百萬的房子，而我表面上並沒有拿更多錢出來。

但是經過換屋，結果大大不同，我一年的租金從二十七萬可以拉到四十五萬，那你覺得要不要換屋？最有趣的事，就是從頭到尾都只有拿五十五萬現金，然後我把房子租了幾年之後，把原本的二百六十三萬公寓換成了八百萬左右的房子，當然，我有新增貸款的部分，可是實際上新增的房貸未來還是由房客繳付。

在這個換屋計畫下，我從一開始出資五十五萬之後，開始收租，每年約收二十七萬，按公寓現值可能可以從四百六十萬左右換成八百萬的房子，變成年收四十五萬。

你可能會好奇，我怎麼有把握可以賣到四百六十三萬，或是四百六十三萬這個數字是怎麼推算出來的。我是用年報酬率下去算的，一年收二十七萬，一年的租金報酬率約五．八％左右，逆推就是四百六十三萬。而八百萬的房子，一年收租四十五萬，則是五．六％左右，在目前的市場行情，是非常有機會用八百萬買到五．六％收租效益，或賣出使買方有五．八％效益的。

搬到台北工作的L說，這一年遇到一直拖欠房租的房客，覺得心很煩很累。問他，那最後都有繳嗎？L說有，但房客的個性就是流氓耍賴，而且還吃檳榔亂吐。

「當初帶看的時候有發現嗎？」

L說他當時忙著工作上的事，根本沒心情篩選。

L最後又問，還能繼續投資南部的房子嗎？因為他覺得小港的房價一直起不來。

「當然可以。」

成事在人啊，日本的飯店都夠多了APA HOTEL還在開，「APA帝國」的版圖還在不斷地擴大中。而高雄的問題我覺得是供給太多，新房子太多了，一直蓋。

「所以我保留巨蛋那間就好。巨蛋那邊不用擔心，可以放到老。」

很好啊，汰弱留強，跟股票一樣。

「現在台北你敢介入嗎？」

「台北不能，報酬率太低了啦，台北人都下來台南買民宿了。」

房東心法

1. 許多人並不愛舊公寓，既沒電梯又老舊，而且也不知道會碰上什麼樣的鄰居，有些舊公寓樓梯間也缺乏管理，家家戶戶在外面堆滿了雜物，要就買新房子，最好有電梯，或是透天厝。相對於新屋，舊公寓的入手門檻較低，先求有，將來再換屋，是一種長期投資計畫。

2. 買房出租，將會遇到種種房客，各式各樣的鄰居，必須有良好的溝通能力跟管理技巧，才能在當房東的路上順利完成任務。

3. 如果能買到市價六折的房子，然後在行情價賣出，獲利機會大增，但這取決於你是否夠幸運，以及有足夠的仲介人脈願意第一個告訴你，更重要的是你手邊隨時要有足夠的現金、好的信用條件，才有籌碼與屋主談判，順利取得房子。

租金的定價策略

該如何訂定每個房間的租金，一個房間最高可以租到多少錢，最低多少錢才租得掉，我想這是許多房東的課題。

低價的好處就是會有很多人來看屋，當你刊登上591之後，很快就會有響不停的電話，除了你必須安排時間一一帶看，也要在這些以低價為主要訴求的房客族群中找到一個優質房客。

低價房客的風險除了之前說的可能收入較低，是社會中變動性較大的族群，有些低薪工作可能隨時就被取代，會有常常換工作的風險，這些不以品質為取向、價格敏感的族群，恐怕很難擁有較多支配上的自由。

不過低價的好處有兩個，第一個是，相對於高價房租，你可能空房的間隔比較短，也許三五天，就有新房客遷入，如果訂比較高的房價，打電話來的比較少，可能會拉長到半個月才租出去，而晚越久，你少收的租金就越多，拖一個月才租出去，等於少收了一個月，而就算你定的比較高價，可是少收一個月，一整年下來整體並沒有收得比較多。

低價的另一個好處是，也許房客住習慣之後不會搬走，至少住個兩年，當這兩年你都不用換房客，不用找新人，無形中也節省了一些成本。

另外，多少才是低價呢？可以計算房租占當地的平均薪資所得之比例，並以學區附近學生套房的價位作為基準。通常學區套房，學生都能負擔得起，還沒有開始賺錢的他們，多半由家長協助負擔，以台南來講，五千元是很常見的價位，而仔細尋找，四千五百元，也是能找到套房。

五千塊到六千塊，則是高度競爭的價格帶，六千五百以上就對許多在台南生活與工作的人不便宜了，根據我的觀察，有電梯，有陽台，屋齡新的，有室內停車空間的，可達八千元，八千以上就是豪華套房了。而有社區管理的大樓，約莫要一萬元以上，價格再往上就大概是二個房間以上的格局了。

要在競爭的價格帶上被房客看中，可能房間要有質感，地點機能方便，七千塊以上，就到達「講究品味」的階段了，想租七千塊以上房間的人，他們不太想要「將就」，也是不太願意妥協於醜陋生活空間的人。

我自己的經驗是，如果你刊登了591，一個星期都沒有任何一通電話，那就是訂得太貴了，我想房東都是想把房間租出去的吧，那麼，當房東的也是要妥協的，降價吧，降個兩百到三百元，觀察看看，如果有人來電了，這個價格就是市場能夠接受的。

剛剛談到的房價八千塊，其實已經逼近許多人薪資的四分之一了，對於收入較高的族群來說，你要他每個月付一萬塊的租金，也許他就不如牙一咬，乾脆自己買房子了。因此租金的甜蜜點，再往上，就是更難挑戰的族群了，他們除了可能自己購屋自住之外，也許有一天，也會進階成為房東呢。

書籍介紹

本文摘錄自《給下一個佛系房東的備忘錄》，印刻出版

作者：海藍查

「別人是衝動性購物，我是衝動性買房！」

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文科畢業，原本對投資一竅不通的作者海藍查，工作一年後便以六萬元入手買房，曾擁有多間公寓出租。從監工改造到出租過程，15年房東經驗不藏私，傾囊相授包租投資這條路上各種光怪陸離和疑難雜症，斜槓人生大展開！

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【那年、那人與那房】──千奇百怪房客 族繁不及備載

房客大約可分嘴砲型、放鳥型、遲到型、精打細算型、亡命天涯型。

與其說房客「看」房子，不如說是「感受」房子。

多數租屋族都想一卡皮箱就能住進來，卻有房客什麼都不要。

好房東的定義是什麼？

「要有同理心、會在意你。所以我的房客會回來找我。」海藍查如是說。

封面設計的話

當初接到書稿的第一個反應是，投資理財對我來說真的太難了，我滿腦子都是無用之事。因為作者年輕，題材也算新鮮，傳給編輯一個日式海報樣式，不走商管書路線，想用日式清爽、活潑俏皮風格來設計。印刷顏色上也以簡單為主，不做過多色調設定，選擇特別色加上黑色處理，使用微塗沐光美術紙，讓印色能更顯色飽滿。（Jupee）

Photo Credit: 印刻出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九