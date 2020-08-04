TikTok成美國殺雞儆猴範本？Zoom宣布將停止直接向中國使用者提供服務

網路視訊會議平台Zoom昨（3）日宣布，自本月23日起，將停止直接對中國使用者的銷售產品或升級，其視訊服務將透過第三方合作代理商進行。總部在美國但仰賴中國研發團隊的Zoom長期被質疑有資安問題，讓人想到近來美國政府大力圍剿中國影音平台抖音海外版TikTok，可能達到了殺雞儆猴的效益。

財經新聞網站《CNBC》報導，Zoom周一在其中國網站上公告，將停止直接向中國客戶銷售或升級產品，將透過合作代理夥伴進行中國市場業務，其3個代理商包含Bizconf Communications（會暢），Suirui Zhumu Video Conference（隨銳矚目）和Systec Umeet（尚陽），而這3家代理商都是中國公司。

Zoom發言人向《CNBC》證實，這項變動將於本月23日生效，「2個月前，我們停止提供線上訂閱服務，現在正轉型採用夥伴限定模式，由合作夥伴提供Zoom嵌入之技術，優化當地支援服務。」

發言人強調，透過使用授權夥伴的產品，在中國的使用者仍可以使用Zoom參與視訊會議。這代表了中國使用者必須購買第三方代理商的產品，才可以使用Zoom。目前不清楚是什麼原因促使Zoom採取這項行動。

披著美國皮的中國公司？多次道歉和保證仍持續出包

《商業內幕》報導，Zoom總部位於加州聖荷西，是美國公司，創辦人是1990年代移民美國的中國人袁征（Eric Yuan）。據美國證券交易委員會3月審查資料，Zoom的研發團隊主要在中國。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 Zoom創辦人袁征（右）。

受疫情影響，今年3月起，美國許多公司和學校採用視訊會議及教學，Zoom使用量暴增，但爆發多項資安事件，包含駭客入侵程式，鎖住畫面或發布不雅內容。由於流量迅速成長，Zoom將部份國外使用者的數據分流至中國伺服器，Zoom在4月承認了這一點。

為保障使用者權益，Zoom之後推出新服務，付費的使用者可以指名使用特定國外伺服器，並保證使用一般免費服務的國外使用者數據不會經由中國伺服器傳輸儲存。

然而在6月，Zoom應中國政府要求，關閉了一些人在美國的中國人權倡議者帳戶。中國政府當時對Zoom表示，有些人將針對六四天安門事件進行線上悼念活動，而這類活動不合法；Zoom則稱，因為無法一一封鎖這些參與者的帳號，於是封鎖了發起者和發起組織的帳號，並再次「保證」不會再接受中國政府的要求，影響到任何身在國外的使用者權益。

TikTok可能被微軟收購，Zoom往印度發展

《商業內幕》指出，美國共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）和民主黨籍布魯門塔（Richard Blumenthal）跨黨聯名致信司法部，要求調查Zoom和中國影音平台抖音的海外版TikTok，認為這2家公司和中國政府的關係，可能為美國帶來風險。

母公司是中國字節跳動公司的TikTok在美國正面臨窘境，軍方和不少公家機關已禁止使用，川普（港譯「特朗普」）一度揚言要以行政命令在美國全面封殺TikTok。微軟已和TikTok洽談收購，須在川普給予的期限45天內讓TikTok成為徹底的美資企業。

《CNBC》和《商業內幕》報導同時提到TikTok的處境，暗示Zoom可能對此戒慎恐懼。《商業內幕》還指出，Zoom開始遠離中國的同時，近來也努力擴大在印度的業務，計劃在邦加羅爾（Bangalore）開設技術中心，招募軟體開發、資訊科技、資安、營運人員等。此外，Zoom在孟買和印度第4大城海得拉巴（Hyderabad）原本就有辦公室和數據中心。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡