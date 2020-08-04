川普鬆口延緩「TikTok封殺令」，微軟為何排除萬難也要買TikTok？

「賣掉或關閉」，TikTok在美國的命運，川普給出選擇題並且限期45天內搞定。川普要的是解除他心頭國安疑慮，那微軟（Microsoft）呢？為何想買TikTok？

在微軟排除萬難、持續溝通下，美國總統川普昨（3）日放行微軟繼續洽談TikTok收購案。《CBS News》報導，消息一出華爾街呈現樂觀氣氛，微軟股價週一上漲近6％。

《Business Insider》等外媒分析認為，收購TikTok對微軟來說好處不少。知名金融服務和投資公司Wedbush Securities分析師，艾夫（Dan Ives）更指出，收購TikTok，微軟可望在3年內市值增加2000億美元（約5兆9000億新台幣）。

「反壟斷」包袱較輕，讓微軟出線

TikTok在全球擁8億活躍用戶，其中美國用戶達8000萬，竄起之快已被視為不可忽視的存在。在上週（7月30日）科技四巨頭的「反壟斷」聽證會上，Facebook執行長祖克柏就稱，臉書面臨強烈競爭，其中一個被他點名的對手就是TikTok。

Photo Credit: AP / 達志影像 Facebook執行長祖克柏7月以視訊的方式出席反壟斷聽證會。

不過也正因如此，相較於26億活躍用戶的Facebook、數位廣告市場勢力龐大的Google，微軟更可能出線。畢竟在社交媒體競爭市場上，臉書、Google已經大到成為政府監管的對象，就算Facebook再想把TikTok買入手，恐怕也只能放棄，因為那只會在壟斷爭議上被盯得更緊。

分析師艾夫補充，微軟目前除了LinkedIn之外還沒有社交媒體平台，因此「反托拉斯或監管」包袱相對較輕。而微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）接受《CNBC》採訪時也表示，即使面對監管審查，根據他處理微軟美國反壟斷案的經驗，他認為微軟能夠應對。

TikTok能助攻微軟較弱的社群媒體市場

Facebook底下有WhatsApp、Instagram；Google旗下有YouTube；微軟旗下雖有LinkedIn，卻相顯勢單力薄。納入TikTok，將有助於微軟在社群媒體市場，搶佔一席之地。

根據行銷公司Wallaroo Media數據，作為全球總下載量破20億次的短影音平台，TikTok在美國的營收、月活躍用戶數都有不錯成績：2020年營收估達5億美元（2019年營收為5000萬美元）；全球8億活躍用戶，其中美國有8000萬。分析師艾夫指出，收購TikTok將使微軟成為與Facebook、Twitter和Google旗下YouTube，線上廣告的重要競爭對手。

The fact that Trump seems to think that the U.S. government is acting as an investment banker in a possible Microsoft-TikTok deal is a new level of delusion, writes @tpoletti.https://t.co/Cx7py6lQjq — MarketWatch (@MarketWatch) August 4, 2020

扭轉微軟「爺爺級」品牌形象，贏得年輕人心

TikTok在美國的用戶超過6成是Z世代（1995年後生），這群人正是大型科技業者和廣告商覬覦的年輕族群。對微軟來說，爭取年輕人的青睞，也是當前的重點。

「微軟被視為爺爺級的公司，並且正在努力改變這種狀況。」分析師艾夫說：「如果微軟做到這一點（指買TikTok），就有機會從一家一點都不酷的公司，變成25歲以下年輕人也會喜歡的企業，甚至可能和TikTok一樣時髦。」

《紐約時報》指出，TikTok可望能幫「阿公級」的微軟，贏得年輕人的心。

監管、政治風險仍大，內容審核成本也是隱憂

收購TikTok，對微軟有好處，但達成交易伴隨而來監管和政治風險仍然很大，尤其在川普政府與中國之間的關係，目前看來只會愈來愈緊繃。

內容審核成本也是一項隱憂。《路透社》指出，TikTok席捲了全世界的青少年，並成為Facebook和Google、YouTube的重要競爭對手。但是，與競爭對手一樣，TikTok遭遇錯誤訊息傳播和政治偏見的指控，因此內容審核面臨巨大的新成本。Refinitiv數據顯示，過去幾年，監督成本增加是Facebook和Alphabet毛利率下降的主因。

翻開微軟過去的收購史，2016年以262億美元買下專業社交網路平台LinkedIn，當時引起很大討論。《路透社》指出，當年微軟CEO納德拉收購LinkedIn，被視為一場高風險的豪賭，消息宣布後，微軟股價下跌了3%。但LinkedIn廣告收入在2017 - 2019年期間是微軟增長最快的收入之一。總體來說，LinkedIn透過廣告和訂閱，為微軟創造了143億美元的收入。

然而微軟的收購也不是沒失敗過，曾經風光買下的Skype、Nokia手機部門、Hotmail，如今都成時代眼淚、歷史的嘆息。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡