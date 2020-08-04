特權地標：全港最賤價蚊型短租地用嚟做乜？

以前香港政府土地租咗畀乜人，大部分都係由政府直接「私了」，自從民間要求開放短期租約資料，政府近年終於局步開放咗私下批租出去嘅4分之1租約，先窺探到原來有好多全港有好多奇形怪狀嘅出租官地，尤其呢塊可謂係短租地之最。

大家可以上地理資訊地圖（GeoInfo Map），搵到塊位於富豪區南區淺水灣道4號獨立屋門口，應該係全港面積最細嘅短租地：2018年直接批出續租，承租人每個月只係用$66租用大門外兩處合共1平方米嘅地（短期租約編號：SHX1237）。翻查相鄰住宅資料，原來係賭王何鴻燊四太梁安琪以公司名義持有，在現場所見，可以睇到原來係可以問政府租門口條公家路用黎擺自己屋兩隻擋路石獅子！

已曝光短租（SHX1237）資料。（圖片由作者提供）

呢塊地咁細，每個月收得$66蚊全港最賤價，雖然計番呎價唔算最平，但剩計搵堆地政主任處理租務嘅行政成本毫無疑問係完全虧本，仲要唔知佢本身係咪「先霸後租」得番嚟。如果佔咗條大家都可以行嘅公家路租來自用，咁係咪全香港啲公家路市民都可以佔路賤租用做風水擺設先，定還是只有四姨太先值得擁有嘅特權租約？準則何在？

圖片由作者提供

以後影石獅子唔洗一定去匯豐，呢塊全港最蚊型嘅短租地都好有潛力成為反映香港土地特權嘅打卡位，唔知一般市民又可唔可以向政府申請批屋苑路口拎1平方米嘅地去放個「XX女神像」，或者純粹一個綠化盤栽呢。

如果唔得，就正正係一個香港土地制度如何向富豪傾斜嘅實例。如果咁細塊官地都租得，門檻咁低香港市民好應該一齊試一試佢。

註：「短期租約土地」 就係未有發展計劃，可以向政府臨時短期租用嘅政府土地，通常都可以租3至5年。而幾年前嘅《租連阡陌：香港短期批租富豪用地研究》，揭發政府會用極低價錢賤租公家地畀富豪改做我哋曾發佈成自家私人花園（游泳池、後花園），按此可看詳細報告。

本文獲本土研究社授權轉載，內文由編輯稍作修改，原文見此。

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