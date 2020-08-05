回顧李登輝年代與馬來西亞的關係：若無經濟實力基礎，台灣就無話語權

故總統李登輝在7月30日逝世，回顧李登輝對台灣的影響，除了鞏固民主外，也離不開他的經濟戰略，其中「南向政策」就是李登輝主政年代的產物。

在1990年代啟動的南向政策，是李登輝為避免台商大舉西進中國而分散風險的政策，因此當時李登輝要求台商西進中國應「戒急用忍」，鼓勵台商拓展東南亞市場。台灣經濟部在1994年3月年擬定《加強對東南亞地區經貿工作綱領》，第一波南向國家鎖定馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、新加坡、越南等東南亞國家。

本文主要回顧李登輝時代的台灣與馬來西亞關係，來讓讀者理解當時的馬來西亞是如何回應台灣的南向政策的。

以經濟實力奠定與馬來西亞關係

中華民國曾於1964年在馬來西亞首都吉隆坡設領事館，雖然1974年5月31日，馬來西亞選擇了與中華人民共和國建交，中華民國被迫撤出吉隆坡，但台馬之間的經貿關係依然維繫著，台灣的經濟實力是重要基礎。

根據台灣外貿協會的資訊，馬國在1986年開放吸引外資後，台灣分別在1990年及1994年，以23億5,000萬美元、117.65億美元的投資，成了馬國最大外資來源國。當時台商之所以赴馬投資，台幣大幅升值、工資高漲是重要推力。不過，台灣於90年代後期對馬國的投資由盛轉衰，主要是因為馬國同時期面對了來自中國、越南與印尼等土地、人力成本更低，且有人口紅利的國家的競爭。

儘管當今的台馬關係不如從前般，但台灣依然是馬國的重要外資來源國。外貿協會統計，目前在馬國的台商約1,700家，主要投資產業包括：橡膠製品、石化產業、食品製造、交通配備、家具與配件、電子與電機產品、金屬鑄造產品、科學與測量儀器、木材產品、化學與化學產品及機械設備等。而台灣去年在馬國投資件數為28件，金額約為12.8億美元，位居馬國外資來源國第4名，若無當年李登輝首波南向政策奠定的基礎，就無今日的成績。

目前仍活躍於政壇的馬國前首相馬哈迪，是和李登輝同年代的亞洲知名政治領袖。馬哈迪曾在1988年率3名內閣部長密訪台灣而引起中共的不滿，之後馬哈迪回應中方稱，馬國官員赴台主要是為招商，並不等於承認台灣，那是為馬國國家發展所需而鼓勵台商投資。也許當時中共的壓力不如今日，而台灣對馬國的經濟也有影響力，因此當時的馬哈迪較無懼中共的壓力。不過，崇尚現實主義的馬哈迪，也和李登輝一樣遵循著自身「務實外交」的路線，沒有邀請李登輝訪馬，以免進一步刺激中共，反觀李登輝曾在1990年5月訪問新加坡，以及在1994年2月訪問菲律賓、印尼和泰國了。

不過，進入90年代後，台馬雙邊的交流還算是熱絡的，包括時任經濟部長江丙坤於1992年5月訪問馬國，時任行政院長連戰在1993年12月，以私人度假名義到馬國與新加坡訪問，創下「度假外交」的先例。12月30日，連戰與馬國時任副首相兼財政部長安華，在吉隆坡國際機場貴賓室見面。當時連戰向安華表達台灣有意參加隔年在印尼舉行的亞太經合會議（APEC）領袖級會議，以及希望馬國能協助台灣加入關稅及貿易總協定。31日連戰與馬哈迪進行閉門會談。

Photo Credit：AP/達志影像 圖為1997年12月1日，出席東協財長會議的馬哈迪與安華

不意外地，中共嚴厲批評連戰的「度假外交」。當時馬國外交部長巴達威發聲明稱：「大馬不能忽略台灣的經濟實體地位，大馬有權利和台灣進行會議和交往。」而巴達威也是後來的馬國第五任首相（2003年至2009年）。

值得一提的是，當時與連戰同行的高官有新聞局長胡志強、外交部次長房金炎和經建會主委蕭萬長，其中蕭萬長曾任中華民國駐吉隆坡領事館領事，而且任期間與馬哈迪有私交，因此是他被委以重任的重要原因之一。

此後，蕭萬長除了在1994年於印尼舉行的APEC會議與馬哈迪見面外，還有1997年11月28日，馬哈迪以「過境外交」的方式抵桃園中正機場時，兩人再次會面「敘舊」，此時蕭萬長已任行政院長。此外，蕭萬長與馬哈迪會面後的隔日，新加坡總理吳作棟同樣也循「過境外交」模式，在中正機場與蕭萬長會晤，這是因為當時馬哈迪與吳作棟剛結束在加拿大舉行的APEC會議行程，以及當時亞洲爆發金融危機，因此馬國、新加坡欲與台灣討論如何共同渡過難關。

接著不到三個月，1998年2月11日，安華來台訪與蕭萬長會面，就解決亞洲金融危機交換意見，以及代表馬哈迪傳達邀請副總統連戰訪馬。也許為避免激怒中國，安華未與李登輝會面。儘管當時馬哈迪向中共保證基於一中政策，不會邀李登輝總統訪馬，但連戰在任期內以副總統身份訪馬，而且得以與馬哈迪、安華會面，已是目前台馬外交關係史上的最高峰了。

Photo Credit: 中央社 前總統李登輝辭世，前副總統蕭萬長（右）3日上午前 往位於台北賓館的追思會場獻花致意。

回顧李登輝年代的台馬關係，兩國高階領導人無懼中共壓力多次互訪，可以說若無經濟實力基礎，台灣就無話語權。而台灣今日的新南向政策之基礎，與當年李登輝的積極推動息息相關，儘管還得面對不可同日而語的中共壓力，但對東南亞國家若無持續耕耘的話，未來正向的發展就無開花結果的可能。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元