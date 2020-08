日本大數據小組加開「疫情特規款」，可以從中看出什麼端倪？

日本内閣府地方創生推進室大數據小組(ビッグデータチーム),也就是製作地域經濟資料庫(RESAS)的小組,在30日發布了因應新型冠狀病毒(COVID-19)的地域經濟資料「V-RESAS」特設網站。[1]

V-RESAS將人流、餐廳的網頁瀏覽、民眾在超商量販店的消費支出等數據,以都道府縣為分類,透過圖示化的方式呈現。由於疫情以及緊急事態宣言伴隨著必須面對迴避「三密(密集、密接、密閉)」,以及無法面對面(F2F)的「新生活樣態」。希望各個地方公共團體的對策擬定人員、支援中小企業的工商金融等組織能活用,讓大家可以適時把握疫情對在地經濟、觀光相關設施與基本生活的影響,看後續如何能維護區域資源,並在疫情趨緩後馬上投入振興(地域再活性化)工作。

移動人口數據,幫助觀察區域復甦的趨勢

首先,為什麼挑選了「人流」的這個數據呢?V-RESAS透過與Agoop(Anytime, Anywhere, Anyone GIS of Object-Oriented Planner)合作取得流動人口的數據資料,顯示全國各個都道府縣、九個區域(全國、北海道、東北、關東、北陸、東海、近畿、中國、四國、九州沖縄)、24個代表觀測車站的500平方公尺內,[2] 劃分七個時段(0~6時、6~9時、9〜11時、11~14時、14~18時、18~20時、20~24時),觀測在這區域滯留的人口,是從哪些地方來,是本身縣市的是町村內的人口、都道府縣內、還是都道府縣外。讓大家能從圖表中了解不同區域的人口稠密狀態,幫助地方能夠觀察應對區域復甦的情況。

飲食數據,幫助觀察區域餐飲產業與觀光的復甦狀況

再來是「飲食」數據。

V-RESAS與日本最大的實名制口碑美食網站Retty合作[3],運用平台上餐廳的閱覽數據去了解不同區域、類別餐廳的閱覽量變化,了解大家受到疫情影響的差異。將餐廳分為九大類「和食、亞洲料理、中華、洋食・西洋料理、肉料理、鍋料理、居酒屋・酒吧、咖啡・甜點、家庭餐廳・速食」。可以看見內用餐廳明顯受到較大的影響,而可外帶的速食餐廳則復甦較快。若搭配各區域的確診人數狀況,能看出觀光區域的餐廳受到的影響更嚴重。

消費數據,關注各區域民眾的消費趨勢

最後是「消費」數據,使用JCB和NowCast合作推出的國內消費動向指數「JCB消費NOW」,以及日本經濟新聞「日經CPINow」兩種數據資訊。

JCB是抽樣統計100萬名非特定會員的信用卡消費資料,統計消費業種動向。V-RESAS挑選了其中較有特徵的業種「零售業和服務業」,零售業的業別包括全部的業種、全部零售業、百貨業、衣物飾品零售、食品零售、汽車零售、機械器具、燃料零售、醫藥品化妝品零售、其他零售和電子商務。服務業則是有電力・瓦斯・熱供給・自來水、外食、旅行、醫療、通信、交通、娛樂、宿泊、內容傳播業。[4]

而日經的資料是根據日本經濟新聞社POS情報而來,廣泛蒐集了全國的永旺(AEON)、善美的超市(サミット株式会社)、生活創庫(ユニー)等大型店中的零售業,以及地方的超市等1200間零售業店舖POS資料。消費的品項包括具有特徵的品項:鮮奶油、運動飲料、烘焙粉、蒸餾酒、照護衛生用品、文具紙品、牛奶、穀類、菸品。以及關注度較高的品項:家庭醫療用品、除臭芳香除箘劑、燒灼、優格、烏龍茶飲料、水、日本酒、啤酒、女性用保養品、女性用化妝品。

日本藉由圖示化資訊、以及疫情前後的數據變動比較,來幫助各界理解各地方經濟受到的影響與經濟復甦的軌跡,並且可以很清楚地判讀生活用品、料理等日常生活產業影響,並且提出相對應的振興方案。

這樣的資料,除了與幫助作疫情影響的邏輯推演之外,還能協助各界做風險管理,了解未來人流復甦的地方在面對未來危機時,有沒有辦法馬上採取相對應的疫情管理計畫,例如分流、數位轉型、外送外帶等因應對策。

