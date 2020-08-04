「人們始終在乎他人」：美國90歲老人手作逾300口罩贈醫院，警消居民為他開遊行車隊慶生

美國馬里蘭州一位89歲老人，在疫情期間得知國內防疫物資不足，製作了逾300個口罩贈與當地醫院；不久前他的90歲生日到來，想去田納西州看孫子，但這個願望因為疫情受阻。為了幫這位高齡老人歡度生日，當地警消和居民開車遊行，替他舉辦一場閱兵式的慶生活動。

《華盛頓郵報》昨（3）日報導，上月剛滿90歲的威金斯（Dan Willkens）住在馬里蘭州切維查斯（Chevy Chase），這是美國最富裕的社區之一；據美國人口普查局資料，當地2014至2018年家庭年收中位數約18萬美元（約新台幣529萬元），是全國中位數的3倍，僅不到4%人口生活於全美貧窮線之下。

威金斯過去是製造業的機械工程師，愛好手作，退休後的興趣是木工，經常親手製作實用性高的禮物送給兒孫。

3月下旬，Covid-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情開始肆虐美國，切維查斯的醫院面臨個人防護物資短缺的窘境，威金斯認為應該來製作口罩，盡棉薄之力。

威金斯從來沒有使用過縫紉機，但他和妻子瑪莉（Marie Willkens）結縭67年來，總是看著瑪莉為孩子們縫製衣物。瑪莉從前是家政學老師，3年前過世了，威金斯憶述：「直到最後，她仍一直在做縫紉」。

他在晚餐時告訴同住的女兒黛安（Diane Willkens），於是黛安陪他一起查閱口罩製作教學。威金斯花了一段時間才適應縫紉機，因為他是左撇子，而縫紉機多半設計給右撇子使用，不小心會戳到手。

2天後，威金斯成功做出第1個口罩。他大約花了一周找到節奏，開始享受生產口罩的感覺。他整個春季都在製造口罩，吃完早餐後就一路做到晚餐前；黛安說，爸爸到後來每天大約能花費10小時致力生產：

「他熱愛有任務的感覺，非常投入奉獻。他不喜歡閒著，覺得每個人都應該有個目標。」

威金斯做了超過300個口罩，大部分都送到當地的醫院。他覺得這不像是做了慈善活動，就只是「感覺對了」而已，他不希望自己無所事事。

夏季很快地到來，7月25日是威金斯的90歲生日。他非常想念14個曾孫，原打算去田納西州探望他們，但美國疫情持續延燒，只好取消計劃。

黛安看著父親念孫心切，想起鄰居曾經替小孩舉辦汽車遊行慶生，當時她和威金斯還看得感動到哭，覺得這真是個好點子。於是她和女兒、朋友開始策畫，透過電子郵件聯繫當地居民，詢問參與意願；除此之外，她們也聯絡了當地警消，希望一起給這位老人驚喜。

7月25日周六當天，威金斯的家人們都穿上印有他臉孔的T恤，然後到前院等待車隊。8輛警車、好幾輛消防車、超過30輛友人和當地居民的車子駛來，用擴音器祝他生日快樂；威金斯在家人陪伴下，看著遊行車隊從湛藍天空與地平線交會處逐漸靠近，感到非常不可思議。

Sat, officers joined community members in wishing Mr. Willkens a Happy 90th Birthday. Unable to have a party due to ongoing pandemic, Mr. Willkens’ family organized a birthday parade. Mr. Willkens is a Mont. County resident & recently sewed approx 300 masks for Suburban Hospital. pic.twitter.com/hNmaex3L8K — Montgomery County Department of Police (@mcpnews) July 28, 2020

黛安原本以為，警方只會派1輛車來，沒想到來了8輛；她認為這證實了她的想法：「如果施予快樂，就能得到快樂。」報導此事的《華盛頓郵報》則認為，這是當地在對一個過去4個月為社區服務的人表達感謝。

而威金斯本人則說：

「這代表人們在乎。雖然世上有敵意和各種事......人們始終會在乎其他人。」

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新聞來源：

A 90-year-old Chevy Chase man spent months making masks. In return he got a birthday parade.（華盛頓郵報）

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡