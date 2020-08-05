2020/08/05, 國際

你知道由李顯龍委任的星國反對黨領袖，年薪約新台幣822萬嗎？

你知道由李顯龍委任的星國反對黨領袖，年薪約新台幣822萬嗎？
Photo Credit：AP/達志影像
我們想讓你知道的是

反對黨領袖新增酬勞新幣19萬2500元（約新台幣411萬3421元）最吸睛，一方面展示新加坡國會走入新里程碑，另一方面製造新輿論，考驗工人黨在金錢壓力下，如何維持道德權威的形象。

2020年7月10日新加坡全國大選成績揭曉後，總理李顯龍第一時間點名工人黨秘書長畢丹星為正式反對黨領袖。緊接著兩個多星期間一切安排就緒，可見反對黨領袖計劃並非一觸即發的靈感，就如陳振聲在電視競選辯論時所說，執政黨將反對黨視為可能的替代政府。長遠來說，該計劃或許也是為執政黨謀後路。

根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告，反對黨領袖的職責包括：

（1）領導反對陣營在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點；

（2）在國會領導並組織審視政府立場和行動的工作；

（3）在委任反對黨議員擔任特選委員會成員事項上提供諮詢，包括公共賬目委員會等常設特委會的委任；

（4）反對黨領袖也可能被要求擔任其他職責，如出席正式國家活動，及隨同政府和公共服務成員參與出訪和會議。

反對黨領袖的權利包括:

（1）在國會享有優先回應權；

（2）有權聽取政府在國家安全、對外關係，或出現全國危機時的機密報告。

反對黨領袖將獲得新幣38萬5000元（約新台幣822萬6842元）的總年薪，比普通國會議員多一倍。

反對黨領袖新增酬勞新幣19萬2500元（約新台幣411萬3421元）最吸睛，一方面展示新加坡國會走入新里程碑，另一方面製造新輿論，考驗工人黨在金錢壓力下，如何維持道德權威的形象。

政府發布聯合文告後，畢丹星同一天宣布捐出新增酬勞的半數（扣稅後），也就是新幣9萬多元（新幣9萬元約等於新台幣192萬3158元）充作阿裕尼與後港的公益與黨務用途。他亦準備跟前進黨的兩名非選區議員潘群勤和梁文輝合作，給予適當的支持，一定程度上化解這封「紅包」所帶來的「政治風險」。

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Photo Credit: Pritam Singh臉書
中為工人黨秘書長畢丹星。Photo Credit: 中央
《蜘蛛人》原理

新加坡的國會從非選區議員（1984年）、集選區制度（1988年）、官委議員（1990年）一路走來，如今採取英國的議會制，正式委任反對黨領袖，可說是來到真正的分水嶺。

不期然想起電影《蜘蛛人》，Peter Parker以個人的力量來維護社會的正義與公正，「With great power comes great responsibility」（能力越強，責任越大）。

「能力越強，責任越大」源自1793年法國國民立法議會。為期十年的法國大革命推翻傳統君主制的階級觀念，以及貴族與天主教會統治制度，開啟民主、自由、平等、博愛的新紀元。

從工人黨奪得第一個集選區議席到奪取第二個集選區，歷經的就是十年之路。當然這不是場流血革命，而是溫和的演進。演進過程中最值得讚賞的是該黨堅持就事論事，不作人身攻擊的政治立場。相信這一點也引起執政黨的反思，8月1日總理李顯龍發給行動黨議員的信函中，便告訴該黨議員不可通過社交媒體攻擊他人。

新加坡反對黨在缺乏公務員的支持下，如何擺脫一貫的「副司機」的質疑和批評政策的方式，「在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點」，征途荊棘滿佈，影響的不是這幾年，而是長遠的民主生態。雖然這麼說對只在國會佔百分之十的席位的工人黨不公平，但行動黨支持者和中間選民都在虎視眈眈，工人黨的蜜月期不可能太長。反對黨領袖可能扮演蜘蛛人這個沉重的角色嗎？

厄斯金·梅（Erskine May）的議會「聖典」

新加坡政府的聯合文告所列出的反對黨領袖職責、權限和津貼，跟英國議會所奉行的議會常規的精神面大致相同。

此外，共和聯邦國家如加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、尼日內亞的議會都根據英國憲政理論家厄斯金·梅的《論議會之法則、特權、程序與慣例》（Erskine May's treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament）。

該「聖典」於1844年由厄斯金·梅始創，此後他花上多年時間，更新到第九版。目前英國議會所使用的是2019年更新的第25版，電子版可以自由下載。

《論議會之法則、特權、程序與慣例》共7部45章，包括：

第一部：Constitution and organisation of parliament（議會憲制與組織）
第二部：Powers and privileges of parliament（議會的權力與特權）
第三部：Conduct of business（行為準則）
第四部：Public legislation（公共條例）
第五部：Financial procedure（財務程序）
第六部：Committees（委員會）
第七部：Private legislation（私人條例）

現代英國議會認為兩黨制能為國家管理帶來穩定性與可替代性，其中關於反對黨領袖的職位是於1937年正式確立的。

第一部第四章第4.6節寫道，議會由最大反對黨組織影子內閣，影子內閣成員有各自的政治職務，直接批評政府的政策或提出替代方案。萬一執政黨辭職，議會的最大反對黨可以成立政府。 1975年起，影子內閣獲得政府撥款，於英國西敏寺國會大廈（Westminster）設立辦公室。

第一部第四章第4.43節寫道，1937年起，反對黨領袖都享有薪酬。 2017年4月1日的年薪為64,029英鎊（約新台幣245萬元）。 1965年起，反對黨首席黨鞭也獲得薪酬，1972年擴大至兩名副黨鞭。 2017年4月1日，首席黨鞭的年薪為33,490英鎊（約新台幣128萬1493元），副黨鞭為19,523英鎊（約新台幣74萬7047元）。

首相與議員的薪酬

2019年4月，英國議員的年薪為79,468英鎊（約新台幣304萬840元），並可領取維持辦公室、職員與倫敦住宿的津貼。

議員若有其他公職，如首相、部長、議長、反對黨領袖、反對黨黨鞭、委員會成員等，也可領取職位薪金。以首相為例，2019年4月的首相年薪加上議員薪金為158,754英鎊，實際領取154,908英鎊（592萬7550元）。多年來，首相領取的實際薪酬都比應得報酬稍低。

此外，議員也可以申請每年9,000英鎊（約新台幣34萬4384元）的文具與郵政開支。冠狀疫情期間，還可申請額外10,000英鎊（約新台幣38萬2649元），作為他們和員工住家辦公的開支

反對黨領袖的薪酬

2019年4月，反對黨領袖除了領取65,181英鎊的年薪和79,468英鎊的議員薪金外，也享有部長級的專車與公務待遇。

綜合起來，反對黨領袖的總年薪為144,649英鎊，跟內閣部長相近。

影子內閣（Shadow Cabinet）

影子內閣是英國議會的重要特徵。它是一組由反對黨領袖領導的資深反對黨議員，在議會中扮演「內閣部長」的角色。影子內閣的責任是仔細審查政府的政策與行動，並於適當時候提出替代方案。若該反對黨在下一屆大選勝出，影子內閣成員多數會受委為該部門的部長。

影子內閣並沒有額外的薪酬，所領取的是當議員的基薪

薪酬比較

英國政府的薪酬是公開的，可以在英國政府的網頁上查詢。結算下來，首相的總薪酬（職務薪金+議員薪金）比部長高出約5%，比反對黨領袖高出約10%，比議員高出約50%，實際上首相的職務薪金還比議員略低。

2019年4月，英國政府所公佈的年薪摘錄如下：

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製表：李國樑

表註：

2012年部長薪金白皮書

很自然的，公眾人士會對比各地政治人物的酬勞。關於新加坡國會議員與部長的薪酬，應以2012年1月10日的部長薪金白皮書為準（White Paper: Salaries for a Capable and Committed Government）。

首先是部長（MR4級）的門檻基薪，這是根據最高薪的一千名新加坡公民的入息中位數，再將此中位數乘於60%。年薪為13個月固定薪金+可變動花紅（通常1個月）+個人表現花紅（表現良好的通常可得3個月）+國家表現花紅（通常3個月）。正常情況下為20個月，等於1,100,000新元。（編按：花紅為年終獎金的意思）

最糟的情況是經濟特差，所有花紅都取消，領取13個月固定薪金。此情況下，部長（MR4級）的年薪為715,000新元。

由於新加坡採用的是英國西敏寺議會制，因此有公共職位的議員同時可獲得國會議員的薪酬

2012年的部長薪金白皮書摘錄如下，必須注意的是，可變動花紅部分會根據實際情況調整：

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製表：李國樑

表註：

  • 注3：根據13個月固定薪金+9個月可變動花紅。
  • 注4：根據13個月固定薪金+1個月可變動花紅。總統與國會議長職位不含個人表現花紅與國家表現花紅。
  • 注5：根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告，反對黨領袖的薪酬比國會議員多一倍來推算。這是固定薪金，沒有可變動花紅。

参考資料：

  1. Erskine May accessed 30 July 2020.
  2. Salaries of Members of the United Kingdom Parliament accessed 30 July 2020.
  3. Leader of the Opposition (United Kingdom) accessed 30 July 2020.
  4. Shadow Cabinet accessed 30 July 2020.
  5. Salaries of Members of Her Majesty's Government from 1st April 2019 accessed 30 July 2020.
  6. White Paper: Salaries for a Capable and Committed Government, Cmd.1 of 2012, 10 January 2012.
  7. Public Service devision: Remuneration for Ministers and Members of Parliament accessed 30 July 2020.

本文獲作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒