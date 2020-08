你知道由李顯龍委任的星國反對黨領袖，年薪約新台幣822萬嗎？

2020年7月10日新加坡全國大選成績揭曉後,總理李顯龍第一時間點名工人黨秘書長畢丹星為正式反對黨領袖。緊接著兩個多星期間一切安排就緒,可見反對黨領袖計劃並非一觸即發的靈感,就如陳振聲在電視競選辯論時所說,執政黨將反對黨視為可能的替代政府。長遠來說,該計劃或許也是為執政黨謀後路。

根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告,反對黨領袖的職責包括:

(1)領導反對陣營在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點; (2)在國會領導並組織審視政府立場和行動的工作; (3)在委任反對黨議員擔任特選委員會成員事項上提供諮詢,包括公共賬目委員會等常設特委會的委任; (4)反對黨領袖也可能被要求擔任其他職責,如出席正式國家活動,及隨同政府和公共服務成員參與出訪和會議。

反對黨領袖的權利包括:

(1)在國會享有優先回應權; (2)有權聽取政府在國家安全、對外關係,或出現全國危機時的機密報告。

反對黨領袖將獲得新幣38萬5000元(約新台幣822萬6842元)的總年薪,比普通國會議員多一倍。

反對黨領袖新增酬勞新幣19萬2500元(約新台幣411萬3421元)最吸睛,一方面展示新加坡國會走入新里程碑,另一方面製造新輿論,考驗工人黨在金錢壓力下,如何維持道德權威的形象。

政府發布聯合文告後,畢丹星同一天宣布捐出新增酬勞的半數(扣稅後),也就是新幣9萬多元(新幣9萬元約等於新台幣192萬3158元)充作阿裕尼與後港的公益與黨務用途。他亦準備跟前進黨的兩名非選區議員潘群勤和梁文輝合作,給予適當的支持,一定程度上化解這封「紅包」所帶來的「政治風險」。

《蜘蛛人》原理

新加坡的國會從非選區議員(1984年)、集選區制度(1988年)、官委議員(1990年)一路走來,如今採取英國的議會制,正式委任反對黨領袖,可說是來到真正的分水嶺。

不期然想起電影《蜘蛛人》,Peter Parker以個人的力量來維護社會的正義與公正,「With great power comes great responsibility」(能力越強,責任越大)。

「能力越強,責任越大」源自1793年法國國民立法議會。為期十年的法國大革命推翻傳統君主制的階級觀念,以及貴族與天主教會統治制度,開啟民主、自由、平等、博愛的新紀元。

從工人黨奪得第一個集選區議席到奪取第二個集選區,歷經的就是十年之路。當然這不是場流血革命,而是溫和的演進。演進過程中最值得讚賞的是該黨堅持就事論事,不作人身攻擊的政治立場。相信這一點也引起執政黨的反思,8月1日總理李顯龍發給行動黨議員的信函中,便告訴該黨議員不可通過社交媒體攻擊他人。

新加坡反對黨在缺乏公務員的支持下,如何擺脫一貫的「副司機」的質疑和批評政策的方式,「在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點」,征途荊棘滿佈,影響的不是這幾年,而是長遠的民主生態。雖然這麼說對只在國會佔百分之十的席位的工人黨不公平,但行動黨支持者和中間選民都在虎視眈眈,工人黨的蜜月期不可能太長。反對黨領袖可能扮演蜘蛛人這個沉重的角色嗎?

厄斯金·梅(Erskine May)的議會「聖典」

新加坡政府的聯合文告所列出的反對黨領袖職責、權限和津貼,跟英國議會所奉行的議會常規的精神面大致相同。

此外,共和聯邦國家如加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、尼日內亞的議會都根據英國憲政理論家厄斯金·梅的《論議會之法則、特權、程序與慣例》(Erskine May's treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament)。

該「聖典」於1844年由厄斯金·梅始創,此後他花上多年時間,更新到第九版。目前英國議會所使用的是2019年更新的第25版,電子版可以自由下載。

《論議會之法則、特權、程序與慣例》共7部45章,包括:

第一部:Constitution and organisation of parliament(議會憲制與組織)

第二部:Powers and privileges of parliament(議會的權力與特權)

第三部:Conduct of business(行為準則)

第四部:Public legislation(公共條例)

第五部:Financial procedure(財務程序)

第六部:Committees(委員會)

第七部:Private legislation(私人條例)

現代英國議會認為兩黨制能為國家管理帶來穩定性與可替代性,其中關於反對黨領袖的職位是於1937年正式確立的。

第一部第四章第4.6節寫道,議會由最大反對黨組織影子內閣,影子內閣成員有各自的政治職務,直接批評政府的政策或提出替代方案。萬一執政黨辭職,議會的最大反對黨可以成立政府。 1975年起,影子內閣獲得政府撥款,於英國西敏寺國會大廈(Westminster)設立辦公室。

第一部第四章第4.43節寫道,1937年起,反對黨領袖都享有薪酬。 2017年4月1日的年薪為64,029英鎊(約新台幣245萬元)。 1965年起,反對黨首席黨鞭也獲得薪酬,1972年擴大至兩名副黨鞭。 2017年4月1日,首席黨鞭的年薪為33,490英鎊(約新台幣128萬1493元),副黨鞭為19,523英鎊(約新台幣74萬7047元)。

首相與議員的薪酬

2019年4月,英國議員的年薪為79,468英鎊(約新台幣304萬840元),並可領取維持辦公室、職員與倫敦住宿的津貼。

議員若有其他公職,如首相、部長、議長、反對黨領袖、反對黨黨鞭、委員會成員等,也可領取職位薪金。以首相為例,2019年4月的首相年薪加上議員薪金為158,754英鎊,實際領取154,908英鎊(592萬7550元)。多年來,首相領取的實際薪酬都比應得報酬稍低。

此外,議員也可以申請每年9,000英鎊(約新台幣34萬4384元)的文具與郵政開支。冠狀疫情期間,還可申請額外10,000英鎊(約新台幣38萬2649元),作為他們和員工住家辦公的開支。

反對黨領袖的薪酬

2019年4月,反對黨領袖除了領取65,181英鎊的年薪和79,468英鎊的議員薪金外,也享有部長級的專車與公務待遇。

綜合起來,反對黨領袖的總年薪為144,649英鎊,跟內閣部長相近。

影子內閣(Shadow Cabinet)

影子內閣是英國議會的重要特徵。它是一組由反對黨領袖領導的資深反對黨議員,在議會中扮演「內閣部長」的角色。影子內閣的責任是仔細審查政府的政策與行動,並於適當時候提出替代方案。若該反對黨在下一屆大選勝出,影子內閣成員多數會受委為該部門的部長。

影子內閣並沒有額外的薪酬,所領取的是當議員的基薪。

薪酬比較

英國政府的薪酬是公開的,可以在英國政府的網頁上查詢。結算下來,首相的總薪酬(職務薪金+議員薪金)比部長高出約5%,比反對黨領袖高出約10%,比議員高出約50%,實際上首相的職務薪金還比議員略低。

2019年4月,英國政府所公佈的年薪摘錄如下:

製表:李國樑

2012年部長薪金白皮書

很自然的,公眾人士會對比各地政治人物的酬勞。關於新加坡國會議員與部長的薪酬,應以2012年1月10日的部長薪金白皮書為準(White Paper: Salaries for a Capable and Committed Government)。

首先是部長(MR4級)的門檻基薪,這是根據最高薪的一千名新加坡公民的入息中位數,再將此中位數乘於60%。年薪為13個月固定薪金+可變動花紅(通常1個月)+個人表現花紅(表現良好的通常可得3個月)+國家表現花紅(通常3個月)。正常情況下為20個月,等於1,100,000新元。(編按:花紅為年終獎金的意思)

最糟的情況是經濟特差,所有花紅都取消,領取13個月固定薪金。此情況下,部長(MR4級)的年薪為715,000新元。

由於新加坡採用的是英國西敏寺議會制,因此有公共職位的議員同時可獲得國會議員的薪酬。

2012年的部長薪金白皮書摘錄如下,必須注意的是,可變動花紅部分會根據實際情況調整:

製表:李國樑

表註: 注3:根據13個月固定薪金+9個月可變動花紅。

注4:根據13個月固定薪金+1個月可變動花紅。總統與國會議長職位不含個人表現花紅與國家表現花紅。

注5:根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告,反對黨領袖的薪酬比國會議員多一倍來推算。這是固定薪金,沒有可變動花紅。

参考資料:

