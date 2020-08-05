你知道由李顯龍委任的星國反對黨領袖，年薪約新台幣822萬嗎？

2020年7月10日新加坡全國大選成績揭曉後，總理李顯龍第一時間點名工人黨秘書長畢丹星為正式反對黨領袖。緊接著兩個多星期間一切安排就緒，可見反對黨領袖計劃並非一觸即發的靈感，就如陳振聲在電視競選辯論時所說，執政黨將反對黨視為可能的替代政府。長遠來說，該計劃或許也是為執政黨謀後路。

根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告，反對黨領袖的職責包括：

（1）領導反對陣營在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點； （2）在國會領導並組織審視政府立場和行動的工作； （3）在委任反對黨議員擔任特選委員會成員事項上提供諮詢，包括公共賬目委員會等常設特委會的委任； （4）反對黨領袖也可能被要求擔任其他職責，如出席正式國家活動，及隨同政府和公共服務成員參與出訪和會議。

反對黨領袖的權利包括:

（1）在國會享有優先回應權； （2）有權聽取政府在國家安全、對外關係，或出現全國危機時的機密報告。

反對黨領袖將獲得新幣38萬5000元（約新台幣822萬6842元）的總年薪，比普通國會議員多一倍。

反對黨領袖新增酬勞新幣19萬2500元（約新台幣411萬3421元）最吸睛，一方面展示新加坡國會走入新里程碑，另一方面製造新輿論，考驗工人黨在金錢壓力下，如何維持道德權威的形象。

政府發布聯合文告後，畢丹星同一天宣布捐出新增酬勞的半數（扣稅後），也就是新幣9萬多元（新幣9萬元約等於新台幣192萬3158元）充作阿裕尼與後港的公益與黨務用途。他亦準備跟前進黨的兩名非選區議員潘群勤和梁文輝合作，給予適當的支持，一定程度上化解這封「紅包」所帶來的「政治風險」。

《蜘蛛人》原理

新加坡的國會從非選區議員（1984年）、集選區制度（1988年）、官委議員（1990年）一路走來，如今採取英國的議會制，正式委任反對黨領袖，可說是來到真正的分水嶺。

不期然想起電影《蜘蛛人》，Peter Parker以個人的力量來維護社會的正義與公正，「With great power comes great responsibility」（能力越強，責任越大）。

「能力越強，責任越大」源自1793年法國國民立法議會。為期十年的法國大革命推翻傳統君主制的階級觀念，以及貴族與天主教會統治制度，開啟民主、自由、平等、博愛的新紀元。

從工人黨奪得第一個集選區議席到奪取第二個集選區，歷經的就是十年之路。當然這不是場流血革命，而是溫和的演進。演進過程中最值得讚賞的是該黨堅持就事論事，不作人身攻擊的政治立場。相信這一點也引起執政黨的反思，8月1日總理李顯龍發給行動黨議員的信函中，便告訴該黨議員不可通過社交媒體攻擊他人。

新加坡反對黨在缺乏公務員的支持下，如何擺脫一貫的「副司機」的質疑和批評政策的方式，「在國會辯論政策、法案和動議時提出替代觀點」，征途荊棘滿佈，影響的不是這幾年，而是長遠的民主生態。雖然這麼說對只在國會佔百分之十的席位的工人黨不公平，但行動黨支持者和中間選民都在虎視眈眈，工人黨的蜜月期不可能太長。反對黨領袖可能扮演蜘蛛人這個沉重的角色嗎？

厄斯金·梅（Erskine May）的議會「聖典」

新加坡政府的聯合文告所列出的反對黨領袖職責、權限和津貼，跟英國議會所奉行的議會常規的精神面大致相同。

此外，共和聯邦國家如加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、尼日內亞的議會都根據英國憲政理論家厄斯金·梅的《論議會之法則、特權、程序與慣例》（Erskine May's treatise on the law, privileges, proceedings and usage of Parliament）。

該「聖典」於1844年由厄斯金·梅始創，此後他花上多年時間，更新到第九版。目前英國議會所使用的是2019年更新的第25版，電子版可以自由下載。

《論議會之法則、特權、程序與慣例》共7部45章，包括：

第一部：Constitution and organisation of parliament（議會憲制與組織）

第二部：Powers and privileges of parliament（議會的權力與特權）

第三部：Conduct of business（行為準則）

第四部：Public legislation（公共條例）

第五部：Financial procedure（財務程序）

第六部：Committees（委員會）

第七部：Private legislation（私人條例）

現代英國議會認為兩黨制能為國家管理帶來穩定性與可替代性，其中關於反對黨領袖的職位是於1937年正式確立的。

第一部第四章第4.6節寫道，議會由最大反對黨組織影子內閣，影子內閣成員有各自的政治職務，直接批評政府的政策或提出替代方案。萬一執政黨辭職，議會的最大反對黨可以成立政府。 1975年起，影子內閣獲得政府撥款，於英國西敏寺國會大廈（Westminster）設立辦公室。

第一部第四章第4.43節寫道，1937年起，反對黨領袖都享有薪酬。 2017年4月1日的年薪為64,029英鎊（約新台幣245萬元）。 1965年起，反對黨首席黨鞭也獲得薪酬，1972年擴大至兩名副黨鞭。 2017年4月1日，首席黨鞭的年薪為33,490英鎊（約新台幣128萬1493元），副黨鞭為19,523英鎊（約新台幣74萬7047元）。

首相與議員的薪酬

2019年4月，英國議員的年薪為79,468英鎊（約新台幣304萬840元），並可領取維持辦公室、職員與倫敦住宿的津貼。

議員若有其他公職，如首相、部長、議長、反對黨領袖、反對黨黨鞭、委員會成員等，也可領取職位薪金。以首相為例，2019年4月的首相年薪加上議員薪金為158,754英鎊，實際領取154,908英鎊（592萬7550元）。多年來，首相領取的實際薪酬都比應得報酬稍低。

此外，議員也可以申請每年9,000英鎊（約新台幣34萬4384元）的文具與郵政開支。冠狀疫情期間，還可申請額外10,000英鎊（約新台幣38萬2649元），作為他們和員工住家辦公的開支。

反對黨領袖的薪酬

2019年4月，反對黨領袖除了領取65,181英鎊的年薪和79,468英鎊的議員薪金外，也享有部長級的專車與公務待遇。

綜合起來，反對黨領袖的總年薪為144,649英鎊，跟內閣部長相近。

影子內閣（Shadow Cabinet）

影子內閣是英國議會的重要特徵。它是一組由反對黨領袖領導的資深反對黨議員，在議會中扮演「內閣部長」的角色。影子內閣的責任是仔細審查政府的政策與行動，並於適當時候提出替代方案。若該反對黨在下一屆大選勝出，影子內閣成員多數會受委為該部門的部長。

影子內閣並沒有額外的薪酬，所領取的是當議員的基薪。

薪酬比較

英國政府的薪酬是公開的，可以在英國政府的網頁上查詢。結算下來，首相的總薪酬（職務薪金+議員薪金）比部長高出約5%，比反對黨領袖高出約10%，比議員高出約50%，實際上首相的職務薪金還比議員略低。

2019年4月，英國政府所公佈的年薪摘錄如下：

製表：李國樑

2012年部長薪金白皮書

很自然的，公眾人士會對比各地政治人物的酬勞。關於新加坡國會議員與部長的薪酬，應以2012年1月10日的部長薪金白皮書為準（White Paper: Salaries for a Capable and Committed Government）。

首先是部長（MR4級）的門檻基薪，這是根據最高薪的一千名新加坡公民的入息中位數，再將此中位數乘於60%。年薪為13個月固定薪金+可變動花紅（通常1個月）+個人表現花紅（表現良好的通常可得3個月）+國家表現花紅（通常3個月）。正常情況下為20個月，等於1,100,000新元。（編按：花紅為年終獎金的意思）

最糟的情況是經濟特差，所有花紅都取消，領取13個月固定薪金。此情況下，部長（MR4級）的年薪為715,000新元。

由於新加坡採用的是英國西敏寺議會制，因此有公共職位的議員同時可獲得國會議員的薪酬。

2012年的部長薪金白皮書摘錄如下，必須注意的是，可變動花紅部分會根據實際情況調整：

製表：李國樑

表註： 注3：根據13個月固定薪金+9個月可變動花紅。

注4：根據13個月固定薪金+1個月可變動花紅。總統與國會議長職位不含個人表現花紅與國家表現花紅。

注5：根據國會議長辦事處和國會領袖辦事處於7月28日所發表的聯合文告，反對黨領袖的薪酬比國會議員多一倍來推算。這是固定薪金，沒有可變動花紅。

参考資料：

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒