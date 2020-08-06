《世界大局‧地圖全解讀》：一紙仲裁仍無法平定紛爭，西沙與南沙群島的主權爭奪戰

文：亞歷克西斯．鮑茲曼（Alexis Bautzmann）、蘿拉．瑪格麗特（Guillaume Fourmont）

2013年，菲律賓將南海爭議交付國際仲裁，2016年7月，海牙常設仲裁法院裁決菲律賓勝訴，認為中國對南海主張「固有疆域」欠缺「法律依據」。然而一紙仲裁無法平定紛爭，在南海，領土爭奪的背後交織著政治、經濟與地緣戰略利益。

南海是目前世界上最可能爆發戰爭的警戒區之一。 越南 、 馬來西亞 、 汶萊 、菲律賓這4個東協國家頻頻在此上演主權爭奪的戲碼， 也與中國直接交鋒 。 爭奪的對象主要圍繞著南沙 、 西沙及東沙群島 ，還有黃岩島及中沙大環礁，而其中衝突最激烈的要屬西沙群島 （中、 台 、越皆宣稱擁有主權） 以及南沙群島（所有周邊沿海國家皆宣示主權），但其實這些群島只有一小部分露出海面 ， 與陸地距離遙遠 ， 也無人居住。

中國將南海變成「內海」，箝制台灣經濟命脈

這麼多國家涉入南海領土爭議的首要原因是政治利益。 每個國家都要發聲 ， 才能確保區域地位穩固 。 在國內政治上 ，這種強硬的發言姿態也有助於安撫衝突與對立，還可藉此共同目標讓人民團結起來 ， 激發愛國情操 。 不過更要緊的是經濟利益 。 只要擁有一座島 ， 不論面積多小 ， 都可以從露出海面的土地計算專屬經濟海域的範圍 。根據1982年聯合國通過的《 海洋法公約》（LOS），專屬經濟海域是指從海岸線算起 200海里內的水域， 該國有權在此區域從事資源探勘及利用等主權行為 ，資源則包含漁業資源（ 捕撈或養殖）、礦物和油氣資源 。 而南海不僅物種豐富 ， 大陸棚還有多處石油及天然氣礦脈 。 目前南海各沿岸國家的專屬經濟海域彼此重疊 ， 中國之所以宣稱擁有上述各群島的主權 ，就是企圖將幾近90%的南海據為己有， 成為中國的 「 內海 」， 進而控制這條深具全球戰略價值的航道。

2015年行經麻六甲海峽的船舶有80,980艘，是蘇伊士運河航運量的4倍（17,483 艘），巴拿馬運河的 6倍（12,383艘）。此外 ，南海是確保東亞各經濟體（ 台、 中 、 日 、南韓） 燃料供應的通道， 尤其是來自波斯灣及新加坡的石油 。全球50%的石油及天然氣運輸及85%從中東出發的油輪都必須經過南海。如果北京掌控此地，等於握有對鄰近國家施壓的有力籌碼。

為了永久保障主權，北京政府自2014年起投入一項大型填海工程， 不僅在西沙群島的幾個小島上填海造陸 ，又在南沙建造數個人工島。不過 2016年7月12日海牙常設仲裁法院已認定有爭議的岩礁不是島， 任何一國皆不得宣示主權 ， 因此專屬經濟海域的範圍將從這些沿海國家本土的海岸線算起 。 但中國不承認也不接受此一仲裁結果。

美國部署反導彈系統，更添南海火藥味

身為中國在太平洋地區的頭號對手， 美國竭力避免具有戰略意義的航道落入中國手中 。 為了阻撓中國擴張霸權 ， 華府不得不增加軍事籌碼。2015年5月， 美國國防部派遣船艦繞行中國在南沙建造的小島 ， 以 「 保障航行自由」。2016年3月，菲律賓宣布對美軍開放5個基地，同年12月又有兩架軍機進駐， 以協助當地海岸巡防隊執行任務 。 繼新加坡 、 印尼和馬來西亞開放讓美國部署數艘近海戰艦後 ，越南在2003年也向這個前敵國開放金蘭灣軍事基地， 供船艦停泊 ，又於2010年8月在河內展開美越國防對話。 這些軍事擴張行動都是美國 「 亞洲再平衡 」 政策的一環 。這套政策於2012年1月正式提出， 涵蓋軍事 、 外交 、 政治及經濟等面向。

美國持續擴大「 保障航行自由 」 行動 ， 導致中美船艦衝突事件愈來愈頻繁 ， 美國同時又以北韓核武威脅為由 ， 著手太平洋地區部署反導彈系統 ， 為這個本已壓力重重 、 極度緊繃的地區增添更多不確定因素。

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書籍介紹

本文摘錄自《世界大局‧地圖全解讀》，野人出版

作者：亞歷克西斯．鮑茲曼、蘿拉．瑪格麗特

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本書將用最強大的地理圖表分析，解答諸多國際議題、地緣糾紛的根源。作者擅長濃縮大量複雜訊息，用一張地圖就能展現政治、人口、經貿、文化……等不同尺度的資訊，同時輔以極有條理的文字說明，清楚梳理事件的「當前現況→演變動向→未來展望」，是所有關注國際局勢的讀者，解讀地緣政治變動情勢的必備讀本！

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒