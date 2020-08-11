妳的身體不是妳的身體：「溫柔生產」，讓我重新選擇如何成為母親

文：賴芸秀（臨床心理師）

談到「母親」，你心中浮現的畫面是什麼？一個溫暖的擁抱，一雙經歷滄桑的雙手，一對慈祥的眼睛？或是一份永恆不變的包容與等待？

這些畫面構築而成的「母職」，是如此美好而又任重道遠，在心理師生涯中，我陪伴許多辛苦的孩子以及為了孩子而不遺餘力的母親們，更深切看見她們在母職之中的受挫、無助、孤單與惶恐；在承接這些眼淚的同時，亦面臨自己是否成為母親的關卡，我心底最殘酷而誠實的扣問是：「做母親，真的美好嗎？」

對母親的高標準，成就殘酷的扣分哲學

重新審視對「母親」的印象，社會似乎總期待母親們永遠慈愛、無私、包容，幾乎要付出自己的全部來將孩子生養長大。你可曾注意過，母親們常需要為家庭鞠躬盡瘁，僅僅是為了「避免被批評」；完美是應該，少做一分就成為不及格的「壞母親」，如此殘酷的「扣分哲學」如揮不去的枷鎖。然而另一半可能處於「加分哲學」中悠然自得，多做幾分便成為人人讚賞的神隊友。其中的雙重標準與綑綁，若不是壓得母親喘不過氣想逃離，就是創造出更多自我犧牲、暗自垂淚的故事。

失去身體自主權，妳的身體不是妳的身體

除了近乎完美的高標準，女人在備孕、懷孕、生產到正式成為母親的歷程，身心靈都經歷著劇烈的震盪，一旦女性的身體乘載了另一個生命，不懂尊重的人們開始「教訓」女人們「應該」成為一個怎麼樣的母親。

從懷孕那一秒起，女人的身體彷彿不再屬於自己，妳已成為一個裝有孩子的容器，「想要」或「需要」不被關心，而任何不符合社會模板的表現，都應該要被「訓斥」、被「教好」。從至親好友的諄諄教誨，到粗魯、缺乏尊重的不友善醫療；從最細微的食衣住行，到行為舉止、體重、心情、價值觀，太多人不斷灌輸著這些「必須做」與「絕對禁忌做」的恐嚇及情緒勒索，忘記要給女人溫柔，卻又期待著成為母親後，女人們要自然而然地找到給孩子的溫柔，也難怪許多母親總在憂鬱、自我厭惡及孤單無助裡掙扎、迷路。

在種種綑綁之中，如何重新找回溫柔？

在談「是否成為母親」時，我很悲哀的意識到，對我來說，多數女性「不生」的理由來自於社會加諸於這個角色的綑綁，與其說「不想生」，不如說「不敢生」。然而捫心自問，我是否真的沒有成為一個母親的渴望？若誠實回答，我會說其實自己是如此渴望著將一個新生命帶來世界、並且無條件愛他、陪伴他，但這種渴望，卻因社會綑綁而成為了難以跨越的關卡。

面對這個關卡，有些人選擇「戰鬥」，奮力挑戰、遍體鱗傷，只為了打破不合理的框架，有些人選擇「逃跑」，暫時不生也就免於衝突，有些人則選擇「服從」，在每次的綑綁之中感到無力、無助，但仍舊苦撐向前。

我想問的是，除了戰鬥、逃跑及服從之外，還能不能有第四個選項？在選擇成為母親之前，我們能不能重新找回給自己的溫柔？

「溫柔生產」，讓我重新選擇如何成為母親

隨著身邊朋友一一成為母親，因緣際會之下，我接觸到「溫柔生產」。礙於篇幅與專業性，難以在此清楚敘述溫柔生產的細節，若有興趣，網路上不乏豐富資訊可供查詢。我在此想分享的，是回到心理層面當中，「溫柔生產」與「身體自主權」息息相關的理念與力量。

成為母親的眾多綑綁當中，失去身體自主權是巨大且嚇人的一項。如果你有機會與母親們聊天，會發現在懷孕到生產當中，多數人可能有著各種抹不去的驚嚇與創傷：過多的醫療介入、介入帶來的不適與無助、專業人員的傲慢／不尊重等。多數孕婦只能「無能為力的接受」這些不適，無奈的接受更加深了孕婦心中的徬徨、自我懷疑及貶低。

而「溫柔生產」卻在冰冷的醫療體系當中，給了一個新的選項。專業助產師的服務，讓母親與伴侶一同參與整個懷孕、生產歷程，從尊重、同理的態度出發，給予整個產家適當的教育、新知、選擇。母親不再什麼也不懂，也不再是獨自面對，而是與伴侶共同學習，在種種諮詢、課程、練習當中，讓女人知道「其實自己可以」，一次次確認產婦及伴侶的「想要」或「需要」，最重要的是，透過實際行動，將「身體自主權」還給我們。

甘願，不再「自我犧牲」或「埋怨」

所以，「溫柔生產」並非一套固定的模式，而是回到每個人自身，全盤瞭解所有醫療介入的原因之後，溫柔探問、一一去選擇自己想要或不要的，透過助產師及整個家庭的合作，給予產婦全部的信任與支持來迎接寶寶的到來。

在「溫柔生產」營造的氛圍裡，我慢慢發現自己對於生孩子開始有了「甘願」而非「埋怨」；因為我的意見被尊重、我的掙扎與無助被看見，生孩子不再是件「自我犧牲」的苦差事。這些「甘願」，避免了在未來的幾十年裡委屈難當，甚至是之後情緒勒索的可能。

這樣的鬆綁絕不僅止於「如何生產」，更擴張到未來的「如何做母親」、「如何育兒」與「如何經營一個家庭」。

找到最適合自己與家庭的決定，就是最溫柔的決定

那麼，到底什麼是最溫柔的決定呢？

對我來說，透過在「溫柔生產」當中與伴侶的磨合與彼此支持，我們試著卸下那些來自於外界社會的種種綑綁，重新關注彼此心中真正的想望。在心裡輕盈了以後，我感受到那份本來就存在的溫柔源源流出，那是來自於給孩子的、無條件的愛，更是我對生命的真切渴望。因為溫柔的對待了自己，所以更能對我愛的人自然給出源源不絕的溫柔。

真正的溫柔，沒有模版可以套用。時刻尊重與溫柔對待，做了母親，當然能夠同時是自己。在社會綑綁之上，重新找到最適合自己與家庭的決定，那就是最溫柔的決定。

作者簡介：賴芸秀 臨床心理師 現任：聖馬爾定醫院臨床心理師

學歷：國立東華大學諮商與臨床心理組 碩士

延伸閱讀

本文經心理誌 PsychoLife授權刊登，原文刊載於此

原標題：心理誌 PsychoLife 第54期-5：【最溫柔的決定？】-「是否成為母親」以及與「溫柔生產」的相遇

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航