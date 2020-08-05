黎巴嫩首都貝魯特發生大爆炸，省長表示慘狀令人想起廣島

（中央社）黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區昨（4）日發生大爆炸，衛生部長哈山表示已造成至少78人喪生和近4000人受傷。黎巴嫩總理狄亞布表示，2750公噸硝酸銨在港區爆炸。

總統奧恩（Michel Aoun）召開最高國防委員會會議後，宣布貝魯特為災區，並建議內閣宣布緊急狀態。奧恩表示，應該宣布貝魯特進入緊急狀態2週，並呼籲內閣明天召開緊急會議。

他在官方推特推文表示，2750公噸硝酸銨存放在倉庫6年，沒有採取任何安全措施，這是「令人無法接受的」，並矢言要讓需負責任的人面對「最嚴厲的懲罰」。

硝酸銨有多種用途，但最常見的用作農業肥料和炸藥。硝酸銨 與火接觸時極易爆炸， 由於它非常易燃，因此對於如何安全地存儲硝酸銨有嚴格的規定，貯存位置必須完全防火。

Video shows large explosion in Beirut, Lebanon - which has caused widespread damage and injured hundreds of people, Lebanese Red Cross sayshttps://t.co/WHTlKXMmUb pic.twitter.com/UNdwucjQx2 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 4, 2020

狄亞布（Hasan Diab）宣布全國5日舉哀一天，並表示必須向造成這起「災難」的人究責，同時請求「友邦」提供協助。

狄亞布說：「將會宣布這座自2014年一直在那裏的危險倉庫的全部真相。」

《法新社》報導，安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）稍早表示，爆炸可能是放置在港區倉庫的爆裂物造成。伊布拉欣表示：「似乎有一個倉庫放置多年前沒收的物質，似乎是高度易爆的爆裂物。」

A 2 week state of emergency has been declared in Beirut, the city is now a "devastated city" according to the High defense council. #Lebanon #luebnan #انفجار_المرفأ #انفجار_بيروت #BeirutBlast pic.twitter.com/wUjthZ53on — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 4, 2020

衛生部長哈山（Hamad Hassan）探視貝魯特一家醫院，接受數家電視台訪問時表示：「這是名副其實的災難。」

美國、英國、法國、伊朗和以色列等國都表示願意提供援助，波斯灣國家則向罹難者致哀。

大爆炸威力強大，全市都感受到震波，住家窗玻璃被震碎，公寓陽台被震垮。

黎巴嫩《國家通訊社》（NNA）和2名安全消息人士稍早說，爆炸發生在貝魯特港區，區內有些倉庫放置爆裂物。另一名安全消息人士表示，港區內放置化學物品。

居民在社群媒體分享的畫面顯示，圓柱狀濃煙從港區升起，接著是一聲大爆炸。

The Beirut port - post apocalypse ..



The loses are too many; human souls, innocent people and workers and passers by died.



Economic losses; this places #Lebanon at a new juncture, its main port is gone, destroyed.



(Last 2 pics by @hasanshaaban) pic.twitter.com/Ya1PYJ0Xu0 — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) August 4, 2020

貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）受訪時表示，這起爆炸讓他想到發生在日本的廣島與長崎原子彈爆炸。「 在我一生中，我還沒看到如此大規模的破壞過。」他補充說，「這是一場全國性的災難。」

黎巴嫩衛生部長哈馬德·哈桑（Hamad Hassan）已下令該地區所有醫院準備接受在貝魯特發生的重大爆炸中受傷的人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 黎巴嫩首都貝魯特4日發生大爆炸，爆炸現場一名受傷的男子等待救援。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 貝魯特爆炸現場，消防員正奮力撲滅火勢。

東地中海的失敗國家：黎巴嫩正面臨國家瓦解

這個大爆炸將為時局飄蕩的黎巴嫩再添一層陰影。

黎巴嫩正經歷政治動盪，以及自1975年 - 1990年 內戰以來最嚴重的經濟危機。《美聯社》本月3日分析指出， 黎巴嫩因內政的失敗加上疫情的影響，正邁向亡國之路，或將面臨國家瓦解的命運。

分析指出，黎巴嫩內戰 使首都「貝魯特」（Beirut）一詞成為毀滅性戰爭的同義詞，自 戰爭結束以來，該國遭受了敘利亞佔領、與以色列的反覆衝突、一連串的宗派鬥爭，以及來自鄰國敘利亞內戰的100萬難民。

另一方面，該國 當前的危機很大程度上是黎巴嫩幾十年來的腐敗，導致該國 電力、食物短缺，陷入債務危機、社會分裂等種種嚴重國內危機。而黎巴嫩政府的腐敗、拖欠債務，也導致該政府無法得到國際貨幣基金組織（IMF）和法國等外國援助。

華盛頓美國和平協會（US Institute of Peace）高級顧問雅庫比（Mona Yacoubian）就警告，「黎巴嫩正快速地墜入最糟糕的局面，是東地中海的失敗國家」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範