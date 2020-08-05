1979年來最高層級！美國衛生部長艾薩將訪台，預計晉見總統蔡英文

美國在台協會（AIT）今（5）日表示，美國衛生和公共服務部長艾薩（Alex Azar）將於近日率團訪台。艾薩將是第一位訪台的美國衛生部部長，也是6年來首位訪台的美國內閣成員，更是1979年兩國斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員（編按：衛生和公共服務部長是美國內閣第一級行政官員）。

美國在台協會指出，艾薩此次歷史性的訪問，將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作。

「台灣於新冠肺炎疫情期間，甚至早在疫情之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範。」美國衛生部部長艾薩表示，他將傳達總統川普對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持，艾薩也說，這次訪台是深化美國與台灣公共衛生合作的機會，尤其是在美國及其他國家致力於鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源之際。

外交部稍早也證實，艾薩此行將晉見蔡總統，同時拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，強化台美防疫及醫衛合作。

艾薩此行參訪，將由美國在台協會主席莫健大使（James F. Moriarty）、美國疾病管制與預防中心首席醫療官（Mitchell Wolfe）、美國衛生部幕僚長（Brian Harrison）、美國衛生部全球事務辦公室主任（Garrett Grigsby）以及其他政府成員陪同。除拜會官員與專家，在訪台期間，艾薩也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講。

美國在台協會表示，不同於威權體制，美國和台灣的社會及經濟體制具備獨特條件，能夠帶動全球醫學及科學等領域的進展，並協助世界應對新興威脅。美台在新冠疫情期間的合作，是美台共同抗衡全球挑戰、促進全球利益的最新例證。

This morning I spoke with Minister Chen of Taiwan regarding the #COVID19 outbreak. I thanked him for Taiwan’s efforts to share their best practices and resources with the U.S.



Now, more than ever, global health partnership is crucial and I appreciate Taiwan’s contributions. pic.twitter.com/SZQ3u8Jgrr — Secretary Alex Azar (@SecAzar) April 27, 2020

今年4月，衛福部長陳時中才與艾薩舉行雙邊電話會議，雙方熱線30分鐘，美國感謝台灣捐贈口罩，並協助爭取台灣擴大參與世界衛生組織（WHO）。據外交部北美司司長姚金祥當時轉述，艾薩對於台灣防疫措施為何能夠這麼成功，非常有興趣，也希望跟台灣學習，雙方也提到未來台美的防疫，特別是疫苗及藥品研發，會持續合作。

美國財經新聞網站《彭博社》也報導了艾薩即將訪台的新聞。報導指出，艾薩此次訪台，是美國支持台灣的最新信號，特別是在中國在香港實施《港區國安法》後，台灣當局對於中國欲進一步控制台灣更加憂心。

目前擔任華府智庫「2049計畫研究所」（Project2049 Institute）主席的薛瑞福（Randall Schriver）則表示，已經許久沒有美國內閣級官員訪台，這類訪問應當成為例行性訪問。他表示，台灣是這次對抗疫情全球大流行的領導者，美國高階衛生官員探討未來方針完全合宜。

美國總統川普於2018年簽署了《台灣旅行法》，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，艾薩此次訪問正是此項政策的一環。

艾薩是繼2014年時任美國環保署署長吉娜．麥卡錫（Gina McCarthy）訪台後，時隔6年首位造訪台灣的美國內閣級官員，是川普任內第一位訪台的內閣官員。

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責任編輯：黃筱歡

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