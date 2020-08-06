新產品上市，老闆要我提出「giveaway ideas」是什麼意思？

Cathy在一家外商FMCG公司工作，公司新的洗髮產品要上市，在討論行銷策略的時候，外籍老闆問她：

Do you have any giveaway ideas?

「Giveaway?」Cathy心理想，難道是要丟掉什麼嗎？

其實Giveaway是指「贈品」，我們街頭或購物時收到的試用包，就叫做giveaway。發贈品、抽獎、禮券這類的促銷方案都算giveaway ideas。

Do you have any giveaway ideas?

（Ｘ）你有任何丟棄的想法嗎？

（Ｏ）你有贈品促銷的想法嗎？

來看看giveaway這個字的用法。Giveaway是從動詞give something away來的，意思是把某個東西給出去，這個東西有可能是具體的一個產品，也有可能是資訊，所以組合成名詞之後的giveaway就有兩層意，一是贈品，二是洩密。

Giveaway：贈品、低價的

我們講贈品的時候，第一個會想到的是gift，但gift是指禮物，像birthday gift生日禮物，或wedding gift結婚禮物；商家給出的試用品，說「禮物」顯得太沈重。

Giveaway是指「something that is given free to a customer」，免費提供給顧客的贈品。

既然是免費的贈品，giveaway又可延伸為低價、便宜的，當形容詞。

The furniture shop is offering three-piece suites at giveaway prices.（傢俱店正以極低的價格，出售一組三件套裝傢俱）

Giveaway：洩密、露出馬腳

Giveaway當洩密的時候，是指不經意地把露出訊息，有點像中文的「露出馬腳」。也常和dead這個字組合成dead giveaway，加強語氣。

She talked harshly, but the smile was a giveaway.（她說得很嚴厲，可是臉上的笑容卻透露出她真實的想法） He said he'd given up smoking, but the empty packs in the bin were a dead giveaway.（他說他已經戒煙了，但是垃圾桶裡的空煙盒讓他徹底露了馬腳）

既然說了giveaway，我們不妨也多學一個takeaway，也容易會錯意的字。

Takeaway可以當「外賣」，還可以當「重點」。先來看當「外賣」的用法：

Takeaway：外賣、外送

I don't feel like cooking. Let's get Chinese takeaway.

（Ｘ）我不太想煮飯，我們讓中國人離開吧

（Ｏ）我不太想煮飯，在中餐館叫外送吧

Takeaway：學到的重點、精華

Takeaway這個字是會議、訓練、演講中最常出現的字眼之一，意思是「重點」或「精華」，學了就可以帶著走的那種東西。

At the end of the training, the coach gave us the takeaway points.

（Ｘ）訓練結束之前，教練請我們把東西帶走

（O）訓練結束之前，教練為我們總結了要點

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航