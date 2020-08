新產品上市，老闆要我提出「giveaway ideas」是什麼意思？

Cathy在一家外商FMCG公司工作,公司新的洗髮產品要上市,在討論行銷策略的時候,外籍老闆問她:

Do you have any giveaway ideas?

「Giveaway?」Cathy心理想,難道是要丟掉什麼嗎?

其實Giveaway是指「贈品」,我們街頭或購物時收到的試用包,就叫做giveaway。發贈品、抽獎、禮券這類的促銷方案都算giveaway ideas。

Do you have any giveaway ideas?

(X)你有任何丟棄的想法嗎?

(O)你有贈品促銷的想法嗎?

來看看giveaway這個字的用法。Giveaway是從動詞give something away來的,意思是把某個東西給出去,這個東西有可能是具體的一個產品,也有可能是資訊,所以組合成名詞之後的giveaway就有兩層意,一是贈品,二是洩密。

Giveaway:贈品、低價的

我們講贈品的時候,第一個會想到的是gift,但gift是指禮物,像birthday gift生日禮物,或wedding gift結婚禮物;商家給出的試用品,說「禮物」顯得太沈重。

Giveaway是指「something that is given free to a customer」,免費提供給顧客的贈品。

既然是免費的贈品,giveaway又可延伸為低價、便宜的,當形容詞。

The furniture shop is offering three-piece suites at giveaway prices.(傢俱店正以極低的價格,出售一組三件套裝傢俱)

Giveaway:洩密、露出馬腳

Giveaway當洩密的時候,是指不經意地把露出訊息,有點像中文的「露出馬腳」。也常和dead這個字組合成dead giveaway,加強語氣。

She talked harshly, but the smile was a giveaway.(她說得很嚴厲,可是臉上的笑容卻透露出她真實的想法) He said he'd given up smoking, but the empty packs in the bin were a dead giveaway.(他說他已經戒煙了,但是垃圾桶裡的空煙盒讓他徹底露了馬腳)

既然說了giveaway,我們不妨也多學一個takeaway,也容易會錯意的字。

Takeaway可以當「外賣」,還可以當「重點」。先來看當「外賣」的用法:

Takeaway:外賣、外送

I don't feel like cooking. Let's get Chinese takeaway.

(X)我不太想煮飯,我們讓中國人離開吧

(O)我不太想煮飯,在中餐館叫外送吧

Takeaway:學到的重點、精華

Takeaway這個字是會議、訓練、演講中最常出現的字眼之一,意思是「重點」或「精華」,學了就可以帶著走的那種東西。

At the end of the training, the coach gave us the takeaway points.

(X)訓練結束之前,教練請我們把東西帶走

(O)訓練結束之前,教練為我們總結了要點

本文經世界公民文化中心授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航