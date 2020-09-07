從鮭魚鼻軟骨萃取出來的「蛋白聚醣」，對關節保健有什麼功效？

文：林世航營養師

相信大家都有聽過膠原蛋白、玻尿酸可以保養皮膚，甚至也有關節保護的效果，多年來一直保持在保健食品市場的前五名。但其實不只是膠原蛋白，許多保健素材也具有皮膚和關節保養的功效。這次好食課要分享的是具有同樣保健功效的新原料：「蛋白聚醣」。接下來就一起了解蛋白聚醣是什麼吧。

「蛋白聚醣」是什麼？有什麼功效嗎？

蛋白聚醣（Proteoglycan），是由蛋白質與糖胺聚醣所組成，過去受限於加工流程，並未廣泛使用在保健食品中。

目前由日本「一丸公司」（ICHIMARU PHARCOS）以弘前大學高垣教授的方法，自鮭魚的鼻軟骨萃取後進行後續的濃縮與乾燥，提高了蛋白聚醣純度、降低製作成本。因此後續讓鮭魚蛋白聚醣可以量產與進行許多研究，在美、日、俄各國通過許多專利而推出相關保健品。鮭魚蛋白聚醣亦被認可為「機能性表示」食品原料，成為日本行之有年的保健素材。

由於蛋白聚醣帶有糖胺結構，與「玻尿酸」一樣都帶有強力的保水性，而蛋白聚醣還帶有類似於「表皮細胞生長因子（epidermal growth factor）」的片段，可以與細胞上的表皮細胞生長因子受體結合，引起一系列細胞機制反應。讓蛋白聚醣具有許多保健功效，其中就屬關節與皮膚保健最有名。

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鮭魚「蛋白聚醣」可能改善關節炎與關節疼痛

隨著年齡增加，關節軟骨鈣化加劇，水分、潤滑液也逐漸流失，當關節的彈性跟緩衝能力喪失後，關節問題就逐漸產生。關節炎常發生在較高齡的族群，台灣65歲以上關節炎盛行率大約有10－20％，每十個人就有一個有相關困擾。

過去有研究發現，鮭魚蛋白聚醣可能具有改善關節炎的功效。2014年的動物實驗中，誘導小鼠產生類風濕性關節炎並給予鮭魚蛋白聚醣的補充，結果發現可以有效降低體內等發炎因子（連結）。

另外一項小型研究，以12位介於40－74歲具有關節疼痛的受試者做研究，每天攝取50毫克的鮭魚抽出物，連續攝取4至8週，JKOM（Japanese Knee Osteoarthritis Measure）、VAS（(Visual Analogue Scale，視覺類比量表，讓病患在直線圖上標出自己的疼痛程度）與JOA（Japanese Orthopedic Association Score）等評量，在步行、上下樓梯、疼痛指數等都有顯著改善的狀況。

2017年有一項雙盲人體試驗發現，每天補充10毫克純量的鮭魚蛋白聚醣，有助於減少血液中軟骨降解的指標（連結）。結果指出補充鮭魚蛋白聚醣，可能有助於改善軟骨合成與降解狀況，降低關節發炎指數，因而具有關節保健的功效。

護膚抗老功效

護膚是女性最重視的功效之一，而研究發現鮭魚蛋白聚醣可能也具有護膚效果。

2011年的動物實驗中，以「無毛鼠」進行紫外線刺激皮膚老化，結果發現有攝取蛋白聚醣的實驗鼠，其「經皮膚喪失的水量」（transepidermal water loss）與「紅斑」（erythema value）較少（連結），顯示補充蛋白聚醣可能具有肌膚抗光老化的功效。

另外，2015年一項小型人體實驗發現，連續兩週每天都補充鮭魚蛋白聚醣，有機會降低皮膚鬆弛指標、增加肌膚彈性與肌膚含水量（連結）。

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目前鮭魚蛋白聚醣的肌膚保健機制尚未研究透徹，但在先前研究中有發現蛋白聚醣能刺激纖維母細胞的生長速度（連結），學者也推測是蛋白聚醣上的「表皮細胞生長因子（epidermal growth factor）」片段所造成的。

纖維母細胞是皮膚生成玻尿酸與膠原蛋白的關鍵細胞，因此可能是透過此機制幫助皮膚產生新的膠原蛋白，達到護膚抗老的功效。

保護關節和保養皮膚是長年被關注的保健話題，在今（2020）年5月時食藥署也預告了「健康食品之關節保健功效評估方法」，這是睽違13年後又新增的健康食品認證項目。鮭魚蛋白聚醣在日本為機能性食品表示原料，因此也期待未來台灣有相關商品上市，甚至進一步拿到健康食品認證，讓消費者在購買相關商品時，有更多的選擇。

本文經好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航