【圖表】會游泳就不容易溺水嗎？4張圖看過去6年戲水事故情形

炎炎夏日，去冰涼的溪水遊玩是很棒的消暑解方之一，但也常傳出溺水的事故。根據水域救援勤務統計資訊，從2014年到2019年，共有484人因為戲水而發生溺水事故，其中有173人死亡、304人獲救以及7人失蹤。

這些在戲水時發生的溺水事故，究竟在哪些區域較常發生？什麼樣的人容易發生事故呢？而會游泳的人是否比較安全嗎？本文以「戲水」當作溺水原因的統計範圍，來觀察2014年至2019年相關事故的發生情形。

上圖是2014年至2019年，每個月戲水意外人數累積圖，從圖表中不難發現，在5月至9月間發生的事故的人數最多。其中7月的累績人數最多達到146人，因為這時正值夏季最熱的時候，所以也是大眾最常出去戲水的時期。

從地區來看，上圖顯示戲水意外發生在近海（海岸線一公里內）的累積人數最多，多達233人，是所有水域事故人數的48.1%。而對看似安全的溪河也不能掉以輕心，戲水意外累積人數也高達176人，佔所有事故人數的36.4%。

而從性別來比較，男女發生意外的人數，有明顯的差異。從下圖中可以很明顯觀察到，在所有年齡層中，男性的人數都遠遠高於女性。

為什麼會有這種現象發生呢？經濟學家Rachel Croson及Uri Gneezy在2009年所回顧關於「風險偏好的性別差異」相關文獻中提到，男性通常會比女性更喜愛風險，這也許就是男性發生戲水意外的人數高於女性的原因。

從上圖中還能看出，社會人士是發生事故最多的族群，共有220人。而在學生族群中，大專生的戲水意外累積人數最多共74人，或許是因為大專生比其他的學生族群更容易一起出遊戲水，所以發生事故的機率也相對較高。

雖然無法從資料中得知全部戲水意外的民眾是否會游泳，但從可掌握的資料中發現，會游泳發生事故的人數，是不會游泳的兩倍，這表示會游泳的人反而更常在戲水時發生溺水意外，相當令人意外。

在每年都有憾事發生的情況下，我們或許可以透過結伴同行、注意水域是否有危險告示來降低戲水意外發生憾事的機率。但如果要從根本降低發生戲水意外的人數，還是得從對國人的防溺、親水教育開始做起。

延伸閱讀：

參考文獻：

Rachel Croson, and Uri Gneezy. 2009. "Gender Differences in Preferences." Journal of Economic Literature, 47 (2): 448-74.

核稿編輯：林奕甫