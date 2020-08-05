立委涉賄案：廖國棟、陳超明和蘇震清三政壇老將遭羈押，地方政治版圖將起變化

立委涉嫌收賄案，檢方聲押10人。台北地方法院4日下午裁定立委蘇震清、廖國棟、陳超明羈押禁見；前立委徐永明則獲80萬元交保。其中3位現任立委都是在地方連任多屆，經營地方勢力有成的老將；像蘇震清蘇家在屏東的勢力龐大、陳超明也穩坐苗栗立委第一，廖國棟更是替國民黨穩當守住平地原住民選區已達6屆；不過現在因為牽涉收賄案，3人原本都想再進一步角逐的地方首長之路可能因此中斷，連下一次競選立委連任都成問題。

蘇震清：蘇嘉全因而離職，屏東綠營政治版圖震盪

（中央社）民進黨立委蘇震清因涉及收賄案被收押，叔叔蘇嘉全請辭總統府秘書長獲准。蘇震清原本積極布局下屆屏東縣長寶座，如今遭收押並被黨停權，將牽動綠營屏東的政治版塊。

今年55歲的蘇震清，世新大學公共關係暨廣告學系畢業、屏東科技大學農企業管理碩士，父親蘇嘉川曾擔任長治鄉代會副主席、長治農會理事長，三叔蘇嘉全曾擔任屏東縣長、農委會主委、立法院長及總統府秘書長等職務，蘇家在屏東是政治世家，在屏東的綠營中有雄厚的政治基礎。

蘇震清曾任屏東縣議員，2008年在泛綠分裂之下於屏北選區擊敗無黨籍的蔡豪進入立法院至今，蘇震清當選立委後，就積極部署縣長之路；2013年與現任屏東縣長潘孟安競爭黨內初選敗陣，但他仍積極經營基層，即便是屏北地區立委，他仍經營屏南地區，在鄉鎮市長選舉中推舉自己的人馬。

蘇家及蘇震清的政治實力雄厚，從2019年的區域立委選舉曲折的過程就可以看出。屏東縣因人口減少，立委席次從3席減為2席，民主進步黨原本擁有3席區域立委，屏北的蘇震清及鍾佳濱、屏南的莊瑞雄。

蘇震清讓出第1（屏北）選區給鍾佳濱，他轉戰不分區，沒想到因涉入誠美材案，未獲提名，結果嬸嬸洪恒珠（蘇嘉全的妻子）突然宣布退出民進黨參選屏東第1選區立委。

在黨中央斡旋後，洪恒珠退選，蘇震清改以無黨籍轉戰屏東第2（屏南）選區，原本已獲提名的莊瑞雄則改提不分區，在選前2個月上演「莊下、蘇上」，結果蘇震清仍順利當選，足見實力之雄厚，也足見蘇震清擅戰的性格。

屏東目前仍是綠營的版圖，綠營勢力概括分為蘇震清派、潘孟安派，下屆屏東縣長選舉，綠營4名現任立委蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄及周春米都有意角逐，周春米為潘孟安屬意的接棒者；鍾佳濱因擔任過1屆國代、副縣長及2任立委，有自己的政治勢力。

莊瑞雄在屏南經營過一任立委，過去一直與蘇震清並肩作戰，先前蘇震清因涉及誠美材案，地方政壇相傳，如果蘇震清「出事」，莊瑞雄就是接棒者。

如今，蘇震清因收賄案被收押，也被民進黨停權，蘇震清與蘇家在屏東的政治勢力可說已遭撼動。下屆屏東縣長選舉，蘇震清如果無緣，綠營將是鍾佳濱、周春米與莊瑞雄之爭。鍾、周、莊三者誰能贏得下屆縣長寶座，那將是綠營在屏東的主流勢力。

陳超明：恐無法角逐縣長、地方人馬蠢蠢欲動

國民黨立委陳超明被控涉及收賄案4日遭收押，他在苗栗海線扎根甚深，更代表國民黨3連霸贏得立委選戰，涉案官司不但恐影響未來政治生涯，也將牽動藍營地方接班布局。

已經68歲的陳超明曾任苗栗縣議員、台灣省議員，2012年起，代表國民黨3連霸當選苗栗縣第1選區（海線）立委，身為政壇老將，地方人脈、選民服務經營扎根已久，基層實力穩固，此次涉入收賄案，在苗栗政壇引發波瀾。

陳超明是苗栗政治派系「劉派」代表性人物，地方人士指出，他原本為劉派內部視為下屆縣長熱門人選之一，但如今身陷收賄官司，恐怕無法持續進一步角逐縣長寶座，甚至對於下屆立委連任之路更出現威脅。

地方盛傳立委接棒熱門人選，包括國民黨的苗栗議會副議長李文斌、後龍鎮長朱秋隆，其中李文斌對於立委席次早已多次表態有意挑戰，而朱秋隆也同屬劉派，後龍鎮長任內積極展現施政能力，頗受鄉親肯定。

此外，民進黨苗栗縣黨部前主委杜文卿、無黨籍的前立委康世儒與前竹南鎮長康世明兄弟，以及獲得前鴻海董事長郭台銘青睞的竹南鎮代表陳怡樺，在地方上都有一定的民意基礎，預料都將趁勢而起。

廖國棟：接班佈局生變、藍營原住民政治版圖起波瀾

立委涉嫌收賄案，台東6連霸立委、前國民黨立院黨團總召廖國棟遭裁定收押，引起台東政壇譁然；不僅廖國棟的接班布局生變，國民黨台東原住民政治版圖也激起漣漪。

檢調偵辦前太流負責人李恆隆涉嫌行賄立委案，台北地方法院4日下午裁定廖國棟等人羈押禁見。

廖國棟台東縣東河鄉都蘭村人，是阿美族菁英，高雄醫學大學醫學系畢業，在蘭嶼、綠島和東海岸衛生所行醫執業20餘年。中年棄醫從政，當選第3屆國大代表，且連任6屆（第5、6、7、8、9、10）平地原住民立委。

從政之路平步青雲，不僅是政壇長青樹，幫國民黨穩住1席平地原住民立委，更擔任國民黨立院黨團總召集人、立院黨團書記長、中常委等職務。

在政壇上經常傳出廖國棟有意角逐台東縣長，2年前黃健庭卸任後，他認為時機成熟，於是參加台東縣長選舉國民黨內初選，後因民調落後，由饒慶鈴出線並當選縣長。

失去參選台東縣長機會後，今年65歲的廖國棟，積極布局接班人選，有意讓妻子、現任桃園平地原住民縣議員陳姿伶或是兒子接棒立委，延續廖家政治生命。

廖國棟在原鄉行醫多年，建立良好的人脈，同時他也是儲蓄互助社社員，經常參與互助社活動。全國目前有336個儲蓄互助社，其中有113個位在原鄉地區，因此廖國棟也透過互助社擴展人脈。

廖國棟基層紮實，尤其是台東東海岸的阿美族選票支持，雖然地方出現「做太久，該換人」聲音，但至今無人能撼動他的政治實力。

這次涉入前太流負責人李恆隆行賄立委案，且遭到羈押禁見，可能影響他的接班布局，也讓國民黨單純的平原立委選舉激起漣漪。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範