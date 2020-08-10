門檻低、獲利高，「股票申購／新股抽籤」只要兩個步驟即可參與

這篇文章來分享股票申購的原理，股票申購（新股抽籤）是什麼？為什麼長期股票申購能夠賺錢？以及該如何挑選申購的股票，利用股票抽籤的公開資訊，提升股票申購的賺錢機率。

股票申購／股票抽籤是什麼？

所謂股票申購（又稱股票抽籤），是當某間公司想要為公司募集更多資金，決定上市或上櫃，或想發行更多股票時，通常會用一個低於市價的價格，吸引投資人申購。

股票申購長期必定賺錢。想想看，今天一間公司想要募集資金，如果不在價格上折讓，我不買，你也不買，機構更不買，誰都不是傻子，對吧。

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從上圖可以發現，大部分申購股票「承銷價」與市價都有一段差距，這也讓股票申購成了有利可圖的投資。

基本上只要能抽到，在開盤當天賣出長期都能穩定獲利。申購股票與市價的價差，通常落在10～60％左右。

申購股票／股票抽籤如何參與

在台股市場，股票申購的門檻相當低，基本上只要兩個步驟即可參與：

1. 擁有一個台股帳戶

擁有台股帳戶就能參與股票抽籤，你沒看錯，就是這麼簡單。大部分的台股券商都有內建股票抽籤的功能，如果你還沒有台股帳號，可參考：〈玉山證券開戶總整理（12萬內台股交易免手續費）〉、〈富邦證券開戶總整理 （送600元禮券）〉

2. 存入申購股票所需要的資金

只要有一個台股帳戶，帳戶餘額高於「股票申購所需金額」，就能參加。股票申購所需金額算法：

​​ 承銷價*1000（其實就是一張的價錢）＋20元（申購手續費） ​​ ​​

比如我們想申購下圖中的聯合能源，他的承銷價是6.52元，一張（1000股）為6520元，加上手續費為6540元。帳戶餘額只要高於這個金額，即可參加該股的股票申購。

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股票申購的詳細流程，可參考：股票申購流程總整理

申購股票／股票抽籤的費用

台股股票申購採用「先繳費，後抽籤」的方式。只要在抽籤日前一個營業日，將「申購價格ｘ申購股數」存入帳戶即可。

若沒中籤，帳戶匯扣除申購手續費20元。若有中籤，還需額外繳納50元的股票中籤郵資（就是一封信通知你中籤了）。

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股票申購的三大特點

1. 申購門檻低，公平性高

只要有台股帳戶即可參與股票抽籤。要注意的是，證交所採認定申請人身分證的方式計算抽籤。也就是說就算你開了10間不同券商的帳號，一支股票也只能申購一次。

2. 破發機率低，獲利率高

統計2019全年，大約有130支新股可以申購。股票申購後開盤賣出的獲利率是88％，破發率（賠錢的機率）大概是12％。就算我們統計2008～2019年所有的股票申購數據，每年新股的破發率也落在20％上下，也就是說，股票申購有80％的機率獲得正報酬。

但也因為股票抽籤的穩定獲利特性，讓申購的投資人越來越多，基本上中籤率都落在1％上下。

3. 制度彈性，好鎖定獲利

申購股票時，我們主要關注兩點，第一是承銷價是否低於市價，如果承銷價高於市價，等於我們需要用更貴的價格買入這個股票，這時候就沒有必要申購。雖然這種情況發生的機率很低，但我們還是需要留意。

股票申購，是免費的賺錢機會

股票申購是個免費的賺錢機會，當然，不要抱著太高的期待，因為股票抽籤的中籤率不高。小賈身邊的朋友幾乎都有申購股票，一年申購下來，大家平均能中2次左右，獲利金額從3000～60000都有。

另外，各家台股券商的申購手續費都一樣。要開哪一間，其實沒有多大的差別。小賈建議大家依照券商的操作便利性、商品豐富度、其他商品（比如零股、定期定額ETF）的交易手續費來做決定，就可以囉。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航