中國官方越幫越忙，TikTok跳到黃河也洗不清

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，現居德國）

美國是否禁止TikTok（中國公司經營的社交軟體抖音海外版）尚無定論，但是在中國國內已經上演各種鬧劇。按照網民時下用語，驚現多處「大型翻車現場」。首當其衝者，還是外交部發言人。

新任外交部發言人汪文斌看上去文質彬彬，據稱用來平衡面目猙獰的「戰狼」外交。被問到TikTok事宜，汪文斌說，近期一些國家政府和媒體表示，不應在社群網站領域搞「雙重標準」。

假如他不是中國外交部發言人，這話可以直接理解為替美國政府辯護。眾所周知，美國國內企業如雅虎、谷歌和Facebook，也要面臨美國政府或者國會的有關言論自由、人權保護和國家安全方面對審查。大公司被質詢、罰款、賠償甚至拆分的新聞並不鮮見。可以說，正是因為不搞「雙重標準」，TikTok和微信等中國媒體才是問題，而且是個很大的問題。

網民沒有誤解汪文斌，所以才更加驚詫莫名。「外交部發言人辦公室」官方微博帳號，竟然以「汪文斌：不應在社群網站領域搞雙重標準」作為標題來譴責美國政府。其下的中國網民留言中，有人驚問「怎麼好意思這樣說話」，「我怎麼不能發推」，有人呼籲「趕快把牆給拆了，教教美國什麼才是大國風範」，有人諷刺「美國太脆弱了，容不得一點點境外的聲音」，有人擔心自己神經錯亂，請求網警來管一管。網警終於趕到，關閉了評論。

可見無論發言姿態多麼和風細雨，為專制辯護的內容依然是而且只能是蠻不講理。

美國政府手裡的另外一把刀

TikTok引出的另外一個熱點話題，是攜程網董事長梁建章替政府出謀劃策，具體落實「不搞雙重標準」。他寫了一篇文章《開放國際網路可以徹底打碎美國封鎖TIKTOK的正當性》，認為面對美國對中國官員和企業的打壓，「如果我們只是簡單採取以牙還牙的策略，同樣實施排外和封閉的策略，反而會正中美國的下懷。」他建議，中國的對策應當是進一步加大開放的力度。

具體說到美國WeChat和Tiktok的封鎖，文章說：「我們也完全可以反其道而行之，開放谷歌和其他國際主流網路網站，使得中國擁有更開放的國際網路環境。」、「試想一下，如果中國開放了谷歌、Facebook、Line等網站，反倒是美國封鎖了WeChat，或者Tiktok，結論就是中國創造出比美國更開放的媒體環境，這對美國一向標榜的自由、開放和法治的國際形象會形成極大打擊。」

不管梁建章先生是真誠地借此機會促進開放，還是假裝自己人扮演低級紅高級黑，他這篇文章廣為流傳，然後官方這樣回應他的開放籲求：在多個平台刪除這篇文章。

與其說梁建章文章是在「向美國人遞刀」，不如說他在提醒國人注意，美國政府手裡本來就有的另外一把刀。早已經有人指出這個明顯的事實：美國政府不用國家安全的理由，也可以禁止中國網路公司在美國運營。

其中的道理，大概幼兒園小朋友也能明白：你不讓我到你家裡來玩，我也可以不讓你到我家裡來玩。用大人的話說，叫「對等市場開放原則」：中國長期禁止谷歌、推特、Facebook等社群網站，以及各種主流媒體，卻還要抗議別人禁止WeChat和Tiktok，這邏輯的確有點侮辱人類智商。

難怪推特用戶Hao Chen（@haoel）批評美國政府說：「川普禁TikTok這事幹的確不太地道，地道的作法應該是，說都不要說直接禁掉。」或者，他建議說，建個「雲上密西西比」，發幾篇社論，再把那些批評者訓誡一下，抓幾個架VPN的，這就沒問題了。

Photo Credit: AP / 達志影像

蓬佩奧指控TikTok有證據嗎？

此事的戲劇性還在於，TikTok面臨美帝欺壓，並沒有在國內激起保護民族企業的輿論浪潮。相反，TikTok母公司字節跳動創始人張一鳴遭到網民圍攻，說他在美國人面前太軟弱，華為的骨氣半分沒有學到，丟了中國人的臉……一直罵到他關閉微博評論。

張一鳴的確沒有說出給愛國網民「打雞血」的豪言壯語，還不如性侵嫌疑犯劉強東先生「有骨氣」。但是，畢竟TikTok也為黨國做過一些見不得人的事情，比如多次移除「敏感」視訊。其中一起發生在去（2019）年，一名美國少女在TikTok上貼出一邊夾睫毛，一邊批評中國政府關押新疆維吾爾人政策的視訊，該視訊很快被TikTok移除，該少女稱其帳號還被禁止發帖一個月。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前對媒體表示，「像TikTok、Wechat這些在美國營運的公司，都有可能直接把數據上繳給中國共產黨。」他沒有提供證據。但是也有人說，張一鳴和他的公司在國內的遭遇就是直接的證據。

2018年，字節跳動公司旗下的應用「內涵段子」由於出現網民線下聚集，被當局以存在「低俗」笑話和視訊為理由被永久關停。不久後，TikTok的國內母版抖音平台又因為出現「侮辱英烈」的內容發表道歉聲明，相關人員停職。

所謂「侮辱英烈」的判定，並不是依據尊重任何死者的聲譽和其他人權，而是擾亂了中共的愛國教育宣傳。因此，道歉內容還包括要「在全公司發起一場英烈教育」。

儘管如此，人民日報還發表微博評論《不是一道歉就風輕雲淡》：「犯這種錯，抖音讓人發抖。犯了改改了再犯，這樣的道歉顯得廉價，更讓人懷疑道歉不過是金蟬脫殼的道具。」

如此苛嚴冷酷的政治環境，中國企業被懷疑向黨國提供數據，或者按照黨的要求行事，難道不是順理成章嗎？

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