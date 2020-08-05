來自中國的神秘種子包裹，種下它會發生什麼事？又有哪些謠言？

上月英、美境內爆出多起民眾收到來路不明的種子包裹，加拿大、紐西蘭、日本、台灣也出現類似案例，在社群網路上掀起一陣神秘種子的討論。由於事關國安，農委會除要求從海外快遞入境必須落實申報實名制，民眾收到「郵寄」包裹有不明內容，必須繳交或通報，否則將依法開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

今年6、7月，英國境內與美國多州有民眾通報，收到來自中國、包裝外寫著「珠寶」但實際是植物種子的郵件。

在日本，一名住在神奈川縣三浦市的男性在7月28日收到國際郵件，內有透明袋子裝著大約100顆不明種子，雖附上寫有「中國郵政」的寄送單，但寄件人不明，僅以英文寫上「廣東省深圳市」。日本各地的消費者事務中心也表示，已收到數起從中國寄來的種子，日本農林水產省表示，部分案例看起來像蔥的種子，但「可能帶有病蟲害」，呼籲民眾不要種植來路不明的種子，收到可疑種子應先與相關單位聯絡諮詢。

《衛報》報導，美國、英國、紐西蘭、加拿大等地近期都出現神秘種子混進 成千上萬的船運貨物抵達國境的事件，這一系列的事件引發了生物安全問題，國際已展開其起源的調查。

加拿大7月傳出有人收到可疑種子包裹，疑似來自台灣，裝有不明種子的包裹封面有「台灣自由貿易港區中轉」字樣。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8 — OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020

為此中華郵政表示，該郵件經查是屬於「貨轉郵」郵件，也就是境外的郵件先進來台灣、再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點。中華郵政表示，由於種子是違禁品，顯示廠商已經違規，將裁罰10萬元，廠商也表示將會跟寄此包郵件的客戶解約。

紐西蘭奧克蘭一名婦女在7月也收到一封來自非洲尚比亞的包裹，外面的標籤寫著「內含玩具」，但當她打開包裹，裡面有一封來自紐西蘭監管農產品進口的「初級產業部」（MPI）的信，告知這名婦女當局已經沒收了種子，並警告她不要進口種子。

紐西蘭對於種子有著嚴格的控管，當局已經在海關就先攔截下來。可這名婦女表示困惑，因為她並未從海外訂購種子。

Mysterious seeds mailed from Zambia sent to West Auckland woman's home

https://t.co/n0Q9MbsYUQ — News SummedUp NZ (@newssummedupNZ) July 30, 2020

台灣：網購買文具「獲贈」種子

在台灣也出現類似案例。農委會今日表示，7月28日到8月5日，9日一共接獲9起民眾通報，收到來自中國裝有不明物品的包裹，分別為培養土、砂土、肥料各1件，以及各類種子（草類、蕓薹屬、羅漢竹、薔薇各1件及蓮花2件）共6件，經民眾主動繳交或該局派員帶回後已立即銷燬。

防檢局表示，除了有民眾在臉書購買蓮花種子誤以為是國內種子未獲檢疫，其他7起案例多是民眾透過電商平台購買其他商品時一併附贈，如買文具附贈種子、買花器附贈肥料、買充電器卻收到砂土，9件案件就有4件購於淘寶、2件蝦皮、2件臉書。

行政院院長蘇貞昌已經要求各部會，要把邊境上不明植物、土壤、肥料攔截下來，也希望消費者提高警覺，收到不明郵包第一時間提供防檢局。

Photo Credit: 中央社 農委會防檢局接獲民眾通報收到自中國寄送附贈的種子：左為有機質肥料，圖右為草類種子。

種子目的、來源仍是謎

目前還不清楚這些神秘種子是因為何種原因，廣泛寄到世界各地，有一說認為可能是「刷評騙局」（brushing），一些公司會寄給人們物品，然後假藉收件人姓名發布假的評論，以提高該公司的評價。

而整起事件指向中國，中國外交部發言人汪文斌7月28日在例行記者會上強調，植物種子屬於萬國郵聯禁限規定範圍，中國郵政嚴格執行萬國郵聯禁限規定，嚴禁收寄種子類物品。汪文彬也稱美國收到的植物種子包裹，經判定上面的中國郵政單據屬於「偽造」，中國郵政已商請美國郵政將這批「假郵件」退回中國，以便中方展開調查。

雖然種子的目的和來源仍不明，但打開包裹、或是種下這些神秘植物的後果，已經在媒體與網路上掀起熱烈討論。

美國阿肯色州一名男子收到外面寫著耳環的種子，他 為了看看會發生什麼事，於是種下種子，結果這種子開始瘋狂的生長，結出白色的果實和橘色的花，看起來很像南瓜，但 專家們不確定這種植物到底是什麼，但擔憂它最終成為一種入侵物種，可能會損害當地的農業，當局已經將這植物移除，帶回研究。

日本推特上也有人貼出手長滿是水泡的照片，並說「從中國寄來的神秘種子，原來是大豕草，碰到這致命的毒藥會起火燃燒」（大豕草是一種毒草，會分泌有毒汁液，人體若沾此汁液遇陽光後會起泡、嚴重會導致灼傷甚至失明），不過這些照片已被踢爆是假照片，來自2016年馬來西亞虐童事件。

雖然確實有大豕草這種植物存在，但日本是否收到還未知。

收到種子該如何處置？

台灣防檢局副局長鄒慧娟接受《中央社》採訪時表示，民眾發現「郵寄」的包裹有不明內容，必須繳交或通報，否則會依據《植物防疫檢疫法》開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

鄒慧娟說，防檢局取得包裹，要拆封未申報品名的檢疫物，會在安全規格下執行，確認內容物為何，再予以銷燬。

另為強化把關，防檢局也將要求從海外以「快遞」方式入境物件的輸入人，包含電商、報關行、快遞公司等，必須落實申報品名的實名制，否則隱匿未申報，也將罰3萬元以上、15萬元以下。

防檢局也提醒，將持續與關務署合作，強化國外輸入快遞包裹的查驗；呼籲民眾共同維護農業生產環境安全，若收到國外寄來或附贈有動植物產品的包裹，應保持包裝完整，主動送交鄰近防檢局轄區分局處理，或撥打0800-039-131洽詢處理流程，防檢局會派員攜回處理，莫自行丟棄，以免有害生物傳入擴散。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範