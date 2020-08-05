【插畫】你覺得家裡的貓咪相處融洽嗎？

獸醫老韓 Shawn Han

蠻常聽到飼主這樣說：「醫生，我怕一隻貓太孤單，想多養一隻陪牠...」

其實，如果你的貓咪會說話，我猜牠第一個念頭會是，什麼？另一個傢伙要來分掉我的資源了！！！

照顧貓咪，太多的問題來自我們一廂情願的判斷和錯誤擬人化的結果。

貓咪和我們不一樣。牠們的本性傾向於獨居、獨食，只有在資源非常充足且起衝突的代價相對太大的情況下，個體有可能互相容忍。所以在多貓家庭，尤其在資源（水、食物、廁所、空間與其他滿足貓咪天性的設施）匱乏的狀態下，可能久而久之埋下了壓力相關的疾病的種子。

貓是獨行俠，而且需要隨時能夠在無威脅的情況下，自由獲取各種重要的環境資源。對於多貓家庭，資源一定要分散且設置在多處，貓咪進食也應該要分開。

有些人覺得他們的貓咪們都相處融洽，其實這種誤會可能來自你都把資源放得很近，讓牠們被迫要包容彼此。的確，當起衝突的風險太高（例如受傷），貓咪可能會選擇容忍，但不代表牠們喜歡這樣。

獸醫老韓 Shawn Han

無論如何，多收編貓咪是很棒的事！只是不要把它看成是一件不費吹灰之力的事，也不要理所當然覺得舊貓和新貓絕對會皆大歡喜。一定要多留時間和空間讓新舊兩者慢慢適應，可以先和你的貓行為獸醫師或咨詢師討論。

本文經獸醫老韓 Shawn Han授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航