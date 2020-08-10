《圖解藝術》：藝術並非菁英階層的奢侈消遣，而是充滿智識、知覺、感官的探險樂園

文：曾少千

這本書的標題《圖解藝術》預告著浩瀚複雜的藝術，能藉由圖像的解說，來參透其中奧妙。它邀請讀者仔細觀察作品的構成、特徵和效果，尋覓視覺線索，閱讀其中的含意。為了避免視而不見和走馬看花，這本書鼓勵我們駐足觀看繪畫，學習去感受、想像、理解，猶如參與解碼和揭密的遊戲，體驗深刻無窮的樂趣。

藝術之「迷」與「解」

那麼，此趟發現之旅會像是元宵節猜燈謎、腦筋急轉彎的機智問答、還是推理驚悚小說《達文西密碼》嗎？坦白說，詮釋和分析藝術的過程，不一定如此刺激精彩，最終也不必然有明確的標準答案。藝術五花八門，對應著千奇百怪的藝術愛好者類型。藝術令人好奇和感到興趣，往往源於藝術在我們身上起了一種類似「迷」的作用，使得人們試圖探詢和解釋箇中的運作和效應。

在商務印書館的《辭源》中，「迷」含有多重意義：迷惑、媚惑、沉醉、矇蔽、遮阻、謎團、隱語。這些莫不是描述藝術的絕佳用語？特別是浪漫主義和超現實主義藝術，訴求情感表現和潛意識開發，作品如難解的謎，令觀者意亂情迷。藝術以非文字的途徑，觸動人們豐富的感知和思索，帶來許多驚喜和詭異的時刻。

藝術愛好者除了對藝術之迷甘之如飴外，也想一窺究竟自己是否中了某種魔法、圈套、癮頭，隨後恢復理智地解開疑惑和獲取知識。書名中的「解」，在《辭源》中意指剖開、劃分、消散、免除、排解、通達、曉悟、解釋，而這些字義經常滲入我們描述藝術的語言和態度裡。

但解惑的方式不一而足，常需要因應作品類型而調整。在此過程中，我們使用語言來尋求修辭上的類比，以文字來面對視覺藝術引發的迷惑。「解」的積極作用在於質問許多想當然爾或天經地義的現象，以及參與意義生產的活動。因此，瞭解藝術和套用公式來解答數學問題，或將水分解為H2O的化學元素，是大不相同的。

找尋親近藝術的方法與線索

藝術真的如此深不可測，專屬於天賦異秉、學識淵博、或有錢有閒的菁英人士嗎？答案是否定的。今天的藝術工作者和研究者，意圖掀開藝術神祕的面紗，將技藝和知識的傳遞普及化。然而，常聽聞一般社會大眾擔憂自己欠缺慧根和學理而無法了解藝術，或是深恐自己的主觀意見和過度詮釋而對藝術不敬。

這類的焦慮，原因複雜，透露出觀眾和藝術之間的疏離，作品的時空背景過於遙遠，或創作者和接受者對於藝術的概念各有殊異，這實在需要藝術教育者和中介者更加努力來改善。

其實，探究藝術並非遙不可及，透過了解藝術構成的基本原理與觀看方法，就能推開藝術殿堂的大門，做為理解與賞析的開端。在《圖解藝術》書中嘗試分解藝術作品所共有的構圖和造型等基本元素，端詳許多細節之間表現的異同與相互的關係，進而了解作品如何產生整體效果；並循序漸近地簡介作品的文化和歷史背景，了解其題材的選擇和故事梗概。簡明豐富的圖解型式則是全書編排的亮點，得以引導讀者觀察圖像、找出線索，從更多元的角度去領略畫作所傳達的訊息。

在美術館裡與藝術相遇

美術館是一般大眾最常遇見藝術的地方。英文的博物館museum一字從希臘字Mouseion演變而來，原為祭祀九位繆思女神的儀式地點。歐洲封建時代的皇室貴族，常擁有私人的珍奇櫃，收藏化石、植物標本、工藝品等，直到17和18世紀英國和法國建立公立博物館，開放民眾參觀。美術館發展至今，空間設計和展覽型態風情萬種，有時像教堂般空蕩莊嚴，有時像廢墟墓園般蕭索感傷，有的像百貨公司般展售商品，有的外觀像巨大雕塑成為觀光地標，有的像主題樂園般供人遊玩。

例如，之前台北市立美術館有一項互動藝術計畫，徵求觀眾攜家帶眷來館內共眠過夜；台北當代藝術館也曾推出一檔設計特展，標榜生活美學和文化消費，展示公仔和家具，供人把玩試用。今天的美術館如此花招百出，主要是因為其需要爭取民意和門票，建立自身的品牌和口碑，以業績表現來增加媒體報導和公私部門的經費補助。

在觀眾興起的時代，美術館肩負各種服務項目，提供導覽和教育活動，包裝文化觀光行程，行銷各種複製品和衍生商品，盡力滿足訪客參觀、休閒和消費的需求。觀眾也能經由導覽和講習活動，更領會藝術欣賞的樂趣，並且從展覽圖錄和相關書刊吸取資訊，選購明信片、月曆、文具、飾品等做為紀念品。此外，我們可利用美術館的網站來學習，透過數位影像和文字解說，愈加熟稔典藏和展出的作品。

藝術精髓的進階修練

大學是較為正式嚴謹的學習場所，而學院藝術史的主要關懷為鑑定、分類、詮釋、與思考作品，而藝術史學科和藝術欣賞的差別，主要在於著重歷史、理論、文獻考據。藝術史成為綜合大學的人文學科，與人類學、哲學、語言學並駕齊驅，於二十世紀才蔚為風氣，在此之前，皇家藝術學院是創作和討論藝術的最高機構，從十六世紀起累積了嚴格繁複的術科訓練，也建立藝術分級的理論（從歷史畫、肖像、歷史風景畫、風俗畫到靜物的高低排序），影響甚鉅。十九世紀的藝術學院受到前衛主義者和市場經濟的挑戰，逐漸失去了其文化霸權。

在學院圍牆外，我們可自在地閱讀藝術書籍。最早書寫藝術的文體為傳記，例如羅馬作家普利尼的《自然史》，詳述亞歷山大大帝御用畫家阿珮雷斯的生平和作品，以及義大利作家兼畫家瓦薩利的《藝術家生活》，推崇米開朗基羅為天才和大師的典範，豎立了發展史觀（生長、成熟、衰退），影響深遠。

現今入門的藝術通史書籍仍沿用類似修辭，來推崇偉大的創作者，盛讚其獨特的風格成就，然而在二十世紀有許多藝術家揚棄了獨特天才的光環，轉而借用或扮演更多元的角色，如報導者、工程師、文化生產者、甚至人類學家等。法國哲學家傅柯重新詰問何謂作者，符號學家巴特更宣稱作者已死，主張多重來源的文本（text）概念應取代單一的作品。如此質疑原創性迷思的觀點，也促使藝術史學者關注正典和名家之外的領域，如中世紀匿名的工匠和手抄本畫家、版畫和攝影等複製性媒材、收藏者的系譜等。

歷經社會、種族和婦女運動的洗禮，一九七○年代興起了新藝術史，在形式主義之外，增加了社會史、女性主義、精神分析、符號學、後結構主義等研究方法，並經常折衷混用，擴充藝術史學科的視野。舉例來說，社會史立基於馬克思主義，著眼於藝術家的社會角色和階級意識，藝術場域的自主性如何建立和維繫，品味變遷的社會意義，同時也觀照藝術的儀式價值如何轉化為展覽價值，美學如何成為政治工具和市場經濟的商品。

精神分析源自佛洛伊德的臨床分析和談話治療，看待藝術家、作品或觀者為病例個案，從「症狀」解讀無意識在夢、玩笑、創傷的運作。精神分析也探討偷窺、認同作用、拜物主義、性愛和死亡欲力，本能昇華與反昇華。女性主義進一步運用精神分析，來批判父權意識，研究女性為慾望的主體，平反被歷史遺忘的女性藝術家。近年來藝術史也擴及視覺文化，研究攝影、電影、虛擬實境、跨國資本主義的媒體傳播等。

親炙藝術體會其妙

藝術的領域是如此遼闊，不管具備了多麼豐富的知識，最重要的還是要與繪畫、雕塑、建築、新媒體裝置等藝術原作直接面對面，親炙作品的材質、規模、時空特性，體會其妙、擴充無窮的想像力。藝術的魅力難擋，是生活中不可或缺的樂趣，正如遊戲對於人生的重要性。

藝術像遊戲般具備常規和特定場域，需靠參與者的熟練技巧和熱情參與來維繫。藝術和遊戲皆入世又避世，和綱常人生之間存有辯證關係。當我們開放地接受藝術遊戲的邀約，嘗試以詩意、聯想的方式來體驗，那麼藝術將會帶來發現自己和發現世界的意外收穫。

在多元價值當道的今日，藝術已非菁英階層的奢侈消遣，而是充滿智識、知覺、感官的探險樂園。藝術史研究的成果讓我們更貼近藝術，作品的解析和詮釋讓我們重溫藝術家的時代。製作和體驗藝術的方式雖日新月異，藝術的迷人之處終究不會消失無蹤，它的力量深植人性，伴隨歷史而生，也超越了歷史，需要觀眾為之想望和迷戀，也需要觀眾清醒認真地對待。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

書籍介紹

本文摘錄自《圖解藝術（更新版）》，易博士

作者：郭書瑄

【作者介紹】

台灣基隆人，很早便以研究出版為志向。中央大學藝術學研究所畢業後， 陸續出版《圖解藝術》（易博士）、《插畫考》（如果出版）等書。之後基於 對荷蘭畫家林布蘭與維梅爾的熱愛，前往荷蘭萊登大學（Leiden University） 文化學科研究所取得博士學位。學成歸國後，先後擔任科技部博士後研究 員與新竹教育大學（今清華大學南大校區）兼任助理教授，並出版《新荷 蘭學》（合著，前衛出版）、《荷蘭小國大幸福》（新自然主義）、《紅豆湯配 黑麵包》（時報）等著作。現定居柏林，仍持續進行創作中。

【本書特色】

本書藉由能以平面呈現三度空間縮影的繪畫帶領讀者走入藝術，分別從點線面構成、色彩光影、媒材質感、構圖空間設計與風格表現，以及作品的典故象徵意義等八個面向切入，配合大量的畫作範例，由表面形式到內在解析，讓讀者了解繪畫的基礎技法、畫面構成與背後意義，切中藝術的欣賞角度，讓作品詮釋延伸出屬於自己的觀點！

Photo Credit: 易博士

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航