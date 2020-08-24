將「滑板」製作成傳統樂器，展現芬蘭人「不順從」的性格

文：聽・見芬蘭

創新，一直是芬蘭人靈魂中的一部份，在我的觀察中，他不是一句口號，而是真真實實地存在於日常。為什麼一個社會存在著這樣的風氣？直到一個芬蘭人這麼說，「在芬蘭，我們不關心權威，也沒有權威這件事」，我才開始有那麼一點明白。但先不論這句話代表了多少芬蘭人的想法，這種「不順從」的性格，提供了我這個短居的外人觀察芬蘭人的一個角度。

不順從、不跟從，直接反映在實驗性的大膽創作、以及社會普遍的接納度上，在傳統樂器上的體現，也讓人印象深刻。2017年九月，赫爾辛基有了這麼一個展，使用「滑板」作為芬蘭傳統樂器的素材，這個計畫延伸到許多面向：運動、實驗性音樂、傳統樂器、甚至是藝術創作。

Photo Credit: 水鹿遇到馴鹿

這個實驗性樂器是由製琴師Juhana Nyrhinen發起，2012年時，他參與友人經營的滑板公司的計畫，而漸漸有了用滑板來做kantele的念頭。滑板kantele製作從滑板的面板的黏合開始，直到完成，單個滑板kantele就要花上數周的時間；每個滑板上面的畫作，再由另外的藝術家操刀。

事實上，芬蘭人使用滑板做樂器，不令人意外，因為滑板與芬蘭青少年的生活密不可分，夏日的芬蘭，隨處可見年輕人佔據著廣場花台進行技巧練習，不管是城市還是鄉下。

目前經常被討論的「傳統樂器適應當代而變遷」的議題，這個展所展出的兩種型制（一種是低音弦在中心lapsteel guitar kantele以及第二種10弦kantele）作了回應。

身為一個聽眾，如果閉著眼睛聽這些滑板kantele的音效，可能覺得它與原本的樂器在聲音特質上面，已經相去太遠。如果傳統樂器固有的特質，像是語彙、音階（調式）相當稀微，它還是原來的傳統樂器嗎？這個展帶給我很多思考，特別是傳統樂器的電子化帶來的是衝擊還是新的可能。

這樣半藝術、半樂器的實驗型計畫模糊了很多界線，不只是傳統樂器和電子樂器的討論，像是吸引到什麼樣的聽眾、適合的演出場地、學習者的音樂基礎要求等等。從初步構想到展覽，走了五年，而滑板kantele未來在芬蘭是否會被音樂家普及使用；還是就如很多實驗性樂器一樣，短暫地曇花一現，接受度令人好奇與期待。

本文經水鹿遇到馴鹿授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航