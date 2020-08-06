SOGO案對民進黨最大的影響，是撼動蔡英文好不容易穩下的「派系共治」

近日民進黨籍立法委員及新科中常委蘇震清，爆發捲入SOGO經營權涉嫌收賄案，其叔叔為前立法院長、甫就任總統府秘書長蘇嘉全，以捍衛個人清白及維護執政團隊形象立即請辭。這一涉及政商利益聯盟關係體，橫跨執政的民進黨與處於反對黨地位的國民黨、時代力量，不僅重創各政黨形象及廉潔政治；更凸顯朋黨資本主義、密友資本主義已漫延至朝野各政黨，權力邏輯與利益關聯交織出盤根錯節政商關係。

無庸置疑，此次行賄與貪瀆案爆發除影響政治人物生涯發展外，也會衝擊民進黨黨內派系政治平衡。尤其對蔡英文而言，若號稱英派大將蘇嘉全、蘇震清遠離民進黨權力核心下，勢必危及英派政治權力基礎，衝擊蔡英文派系共主地位。面對朝野立委收賄案，民進黨廉政委員會盡速針對蘇震清祭出停權處分，蔡英文總統火速批准前總統府秘書長蘇嘉全請辭，並任命藍營具有國際事務處理經驗的李大維接任秘書長，如此快速決策果斷是否具有顯著的政治止血效果尚有待觀察。

蔡英文總統以民進黨主席身份曾於7月20日在民進黨全代會致詞時強調，要以行動證明，「全面執政、全面腐化」劇本不會成真。8月4日蔡英文總統出席「2020會做事！國務青旗艦營」結業式致詞，表明「要升官發財就不要走政治這條路」。此貪瀆事件嚴重打擊蔡英文總統的防腐宣示，可能導致中間選民或支持者對民進黨政府的不信任感提升。若民進黨當局認定蘇震清罪證確鑿，純屬其個人行為，這樣切割是否可以削弱政治衝擊尚難預料。

以李大維接替蘇嘉全，避免民進黨內部派系權力競逐

蔡英文總統親自召開記者會，宣布由現任海基會董事長李大維接任總統府秘書長。值得關注是，蘇嘉全所留總統府秘書長一職，並沒有考慮黨內主要派系領導來接任，反而是找來國民黨籍的前外交部長、國安會秘書長李大維，此項人事案亦考慮面對美國總統大選在即，國際及區域局勢、兩岸情勢的動態變遷下美中台關係互動，由具有外交及國安事務專業背景的李大維擔任，堪稱十分合適。

同時，蘇嘉全屬於英系，其離職後英系並沒有合適政治領袖足堪大任；且民進黨前主席卓榮泰（謝系）、現任黨秘書長林錫耀（新潮流）、前任秘書長洪耀福（英系），在選戰中皆力有戰功，為避免陷入派系權力運作及失去制衡力量，以李大維接替總統府秘書長一職，不僅可以緩解派系政治運作之失衡。也因蔡英文與李大維長期密切合作及信任、共識，可以立即穩定總統府國政治理運作無縫接軌，也可協助各項國際事務之推動。

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蘇嘉全請辭、蘇震清行賄案重創英派聲勢，可能弱化蔡英文派系共主地位

基本上，民進黨維持「派系共治」及「權力平衡」的政治權力分配結構，全代會的黨權力結構改組選舉結果，在本屆30席票選中執委席次中，新潮流系佔有九席，及英系六席、正國會五席、海派（湧言會）三席、綠色友誼連線三席、蘇貞昌系統與黃偉哲系統各兩席。在十席票選中常委分配中，呈現出與中執委所佔比例一樣結構，例如新潮流系三席，及英系、正國會各兩席；海派、綠色友誼連線及蘇貞昌系統各一席。其中英系兩席中常委即包括蘇震清立委。

值得關注是，不僅在黨權力結構分配呈現「派系共治」特徵，在中央政府政治結構也是呈現「派系共治」權力分配生態，例如蘇系蘇貞昌擔任行政院長、正國會領袖游錫堃任立法院長、新潮流領袖賴清德任副總統、陳菊任監察院長、英系蘇嘉全任總統府秘書長......等，可見「黨權派系共治」已延伸至「政權派系共治」。

隨蘇嘉全離開總統府秘書長一位，可能喪失未來可能接替閣揆角色之優先排序，導致中生代政治領袖必須提早進入閣揆接班梯隊。這可能導致黨權與政權的「派系共治」機制，失去多元制衡力量，反而削弱蔡英文為派系共主地位。

蘇嘉全辭職、蘇震清聲押，削弱英派在地方政治之實力

民進黨英系成員現任桃園農田水利會會長黃金春認為英系看起來「被修理」。尤其英系自520蔡英文就職後「頻頻挨打」，不僅爆發蘇嘉全、蘇震清叔姪被控二度私訪印尼，利用公營事業圖利；此案尚未平息，蘇震清即捲入收賄案被聲押，此可能涉及黨內派系權力競逐。基本上，蔡英文應不會再任用蘇嘉全，蘇嘉全與蘇震清家族政治「可能到底為止」。

這顯示，此貪瀆案將重挫蘇嘉全家族政治，不僅其個人難以接替閣揆之位，其姪蘇震清儘管深耕屏東基層經營，也與縣長之路幾乎絕緣。

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最後，國民黨曾於7月20日出示一份台灣駐印尼代表處2017年回報外交部的密件，質疑公營事業已遭中間人控制，企圖將政府排除在外以謀取個別私利，指控前法院長蘇嘉全、立委蘇震清可能涉入。出訪行程透過中間人揚運集團董事長高壽濤牽線，並未知會外交部與經濟部。蘇震清則提出反駁訪問印尼尚包括四位立委，拜會印尼副總統；邀公營事業一同前往旨在加速新南向政策推動。

7月30日國民黨立法院黨團爆料總統府秘書長蘇嘉全在任職立法院長期間，其外甥、唐榮公司前總經理張仲傑涉弊，多次將公司案件外包給家人，事後張仲傑自行辭職但未受懲處、未送辦。國民黨團總召林為洲砲轟國營會副主委兼任唐榮公司代理董事長吳豐盛濫權失職、裝聾作啞，碰到「國王人馬」、「蘇家」就不敢辦，應被懲處並下台負責。

此案遭主管機關查證具貪瀆、圖利自身等嫌疑之弊端。此外，蘇嘉全的大女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱（Robin Johansson）的香氛蠟燭公司Vana Living，獲取公營事業新台幣1600多萬的大單。8月2日台電職福會說明強調，各項採購案均以洽詢低於市場價格為目標，經由公開、公正、公平的採購程序辦理，符合公共利益及採購效益精神。

民進黨黨籍政治領袖，因其擁有政治職位與權力，或任人為親或無利益迴避，極易形成「朋黨資本主義」，針對蘇震清觸及防腐紅線，民進黨立即以高標準秉公處理，試圖維持住長期主張堅持清廉的路線，可見其衝擊力度實非同小可。

從上述案例中，政治家族所建構裙帶關係的特徵十足，若泛綠執政聯盟毫不避嫌運用「庸才高位、自肥圖利、包庇營私、關說索賄」建構新政商關係，這在在顯示蔡英文執政第二任甫開始，未來應會針對反貪腐進行更為嚴厲打擊，以建立廉能政治，方能重新恢復人民對民進黨政府信任感及支持度，以達永保持續執政之目標。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航