零距離科學：仿生學之「未來交通」

文：馬學綸（香港中文大學微生物學系博士）

圖：香港電台

海陸空仿生學——向演化借鑑改良交通工具

居住在地球上不同地方的人類，因為各種交通工具的出現而連結起來，跨區、跨市、跨國，甚至跨大洲的旅程，已經融入現代人的日常生活，也帶來了全球化。

我們熟悉的交通工具，很多都依賴化石燃料提供能源，即使是以電源作動力的，例如電動車，發電還是需要化石燃料的。為了減低「碳足印」，環保人士正在努力提倡「本土經濟」，本土需要的各種農作物和人工製品都由本地製造，既有助本地經濟，也有助減少使用化石燃料來運送各種物品。

不過，總是有人會以另一種思考方式嘗試解決問題，例如，向地球上各種經「物競天擇」而存活下來的「適者」學習，研究和模仿牠們的身體結構，來改良各種人造物，這門學問就是「仿生學」。

仿生學可以啟發我們設計出一些既節能又有效率的交通方法

飛鳥與鐵鳥——機翼的各種改良

飛機是其中一種跨大洲的交通工具，無論是工幹、旅遊，還是貨運，要維持現代社會的運作，是不能說減就減的。所以，另一個方向是，在使用相同份量的化石燃料的情況下，能運載最大重量，或是運載同樣重量時使用最少的燃料。

人類在這方面當然要向鳥類學習，究竟要選擇誰？地球上的鳥類種類繁多，在各種棲息地都能見到牠們的蹤影，身體結構已經演化成非常適應在棲息地覓食和生育；牠們也有不同的生活方式，有些一生都待在同一地方，有些會每年來回遷徙。

工程人員選擇了「很能飛」的鳥類，其中一種是信天翁。成年信天翁身長可以超過一米，翅膀打開的闊度可達三至四米，只要氣候條件合適，可以不用拍翼，仍能在空中停番數小時。參考信天翁的身體結構，工程人員設計了機翼長度比例較闊的飛機。

另一種「被學習」對像是鷹，比起一般以種子和小型昆蟲為主食的非略奪性鳥類，鷹除了視力特別好，牠們翼上的羽毛不但特別長，尖端位置更是像手指散開來的形狀。科學家發現這種形狀有助鷹更能控制飛行的方向和比較省力，所以工程人員改良了機翼的形狀，把尖端部分設計成向上彎，以達到近似的效果。

飛機設計參考了鷹飛行時翹起的翼尖，節省了不少能源

入水能游的鳥——設計像企鵝的潛水艇

人類除了不能飛，在水中的行動也受到限制，而鳥類又再一次成為參考對象。這次的「被學習」對象，是「放棄」了飛行能力的鳥類，企鵝。

相信大家在不少紀錄片也看過，企鵝的雙腳很短，又長了蹼，在冰上行走非常不方便，甚至有些企鵝會趴在冰上，用肚子滑行。不過，一跳進水中就完全不同了，牠們看似圓滾滾的身體，在水中其實是非常適合游泳的流線形，不用花費太大氣力就能在水中像子彈一樣前進。工程人員正在考慮以企鵝的身體結構為藍本，設計新一代潛水艇。

仿生學亦可以幫助我們提升水上運動的樂趣，這一款參考了魚類的滑浪板尾鰭，可以增加滑浪手的靈活度

會發電的魚——為機器人搭配電感應

人類在水中活動的另一個限制是在水中的能見度。我們的眼球早已演化成只能接收可見光，在陸上大部分時間都沒問題，但在能見度低的水裡就難以前進，即使是游泳高手，或是有先進設備的潛水員，在能見度低的水中活動都很危險，但以另外一個角度思考，既然在這些水域中有各種各樣的生物能生存，自然有不靠可見光就能分清水中有沒有阻礙物的方法。

這次科學家參考了一種特別的魚類，即是能「放電」的魚類。人類一直知道有不少魚類能靠自己產生電流，例如鯊魚、電鰻、魔鬼魚等。科學家一直以為這些魚類放電只是為了麻痺獵物，但後來發現，牠們身體裡產生電流的器官還能在魚的周圍產生電場，而且整條魚的皮膚也能感應電場的變化，不但能偵測獵物，也能精確地感知附近的阻礙物。

已經有工程人員製造了利用電覺（electroreception）在水中來去自如的魚類機器人，他們相信只要技術成熟，甚至能用來協助視障人士的日常活動。

電覺探測器靠感應電場的變化去感知附近的阻礙物，將來或可協助視障人士的日常活動

今集《零距離科學》還會為大家介紹，如何以仿生學改良風扇扇頁和滑浪板的設計，如何以居住在沙漠的螞蟻的生態學習設計導航系統，還有從讀取蝗蟲對阻礙物的反應來改良汽車撞擊警報系統。

通風系統的扇葉加入了鋸齒邊，可以減少運行時的噪音，這一點是受到貓頭鷹的羽毛啟發

日本新幹線列車的靈感來自翠鳥的嘴，這種設計可以將速度提升10%

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於8月7日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex